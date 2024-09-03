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Hastanelere sınavsız işçi alımı: En az ilkokul mezunları başvurabilir!

Sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için İŞKUR, pek çok hastane pozisyonu için önemli bir fırsat sunuyor. Bu süreçte başvuru şartlarını ve detayları iyi kavramak, adayların başarılı bir başvuru gerçekleştirmeleri açısından oldukça önemlidir. İŞKUR aracılığıyla yapılan başvurular, sağlık alanında kariyer yapmak isteyenler için değerli bir adımdır. Bu anlamda temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul pozisyonları için işe alım yapılıyor.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 16:53 Güncelleme 03 Eylül 2024, 16:53
Hastanelere sınavsız işçi alımı: En az ilkokul mezunları başvurabilir!

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İŞKUR, hem hastanelerle iş birliği yaparak hem de iş arayanlara doğrudan çeşitli fırsatlar sunarak sağlık alanında istihdamı desteklemektedir. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgi edinmek, adayların süreçte daha başarılı olmalarına katkı sağlar.

Hangi Pozisyonlara Başvuru Yapılıyor?

Hastane personeli alımında temizlik görevlisi ve hasta kayıt kabul pozisyonları için işe alım yapılmaktadır. Bu pozisyonlar temizlik personelinden bakıcılara, hemşirelerden güvenlik görevlilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Her pozisyon için belirlenen kriterler farklılık göstermektedir. Örneğin bazı pozisyonlar için özel eğitim şartı aranırken, bazıları için ilkokul mezunu olmak yeterli oluyor.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Hastane personeli alımında en önemli kriterlerden biri de başvurulan pozisyonun mesleki özelliklerine uygunluktur. Adayların başvurmak istedikleri pozisyon için belirlenen eğitim, deneyim gibi şartları karşılamaları gerekiyor.

İşte İŞKUR Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı İlanları

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Aranıyor

Ref. No: 00008509365
İstanbul'da görev yapacak hasta kabul-kayıt görevlisi arayışı başladı. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 27 Eylül 2024.

Bursa'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonu

Ref. No: 00008502608
Bursa'da hasta kabul-kayıt görevlisi olarak çalışmak isteyenler için başvurular açıldı. Başvurular, 25 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

İstanbul'da Yeni Bir Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008500314
İstanbul'da başka bir hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu daha ilan edildi. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 24 Eylül 2024 olarak belirlendi.

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İçin Yeni Fırsat

Ref. No: 00008511066
İstanbul'da hasta kabul-kayıt görevlisi alımı devam ediyor. Bu pozisyon için başvurular 23 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

Ankara'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Aranıyor

Ref. No: 00008498728
Ankara'da çalışmak isteyenler için hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu açıldı. Başvuru için son tarih 21 Eylül 2024.

Rize'de Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008495564
Rize'de hasta kabul-kayıt görevlisi olarak görev alacak personel aranıyor. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2024.

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanı

Ref. No: 00008492141
İstanbul'da bir diğer hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu daha açıldı. Başvurular, 19 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

Kayseri'de Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Aranıyor

Ref. No: 00008490503
Kayseri'de hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 18 Eylül 2024.

Konya'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonu

Ref. No: 00008485152
Konya'da hasta kabul-kayıt görevlisi olarak çalışmak isteyenler için bir pozisyon açıldı. Başvurular, 13 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Antalya'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008478737
Antalya'da hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu için başvurular açıldı. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 12 Eylül 2024.

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Arayışı

Ref. No: 00008482245
İstanbul'da bir diğer hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu daha açıldı. Bu pozisyon için başvurular, 12 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

Kocaeli'de Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008475753
Kocaeli'de hasta kabul-kayıt görevlisi olarak çalışmak isteyenler için bir pozisyon açıldı. Son başvuru tarihi 11 Eylül 2024.

İstanbul'da Yeni Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonu

Ref. No: 00008477069
İstanbul'da hasta kabul-kayıt görevlisi alımları devam ediyor. Bu pozisyon için başvurular 11 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Kütahya'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Aranıyor

Ref. No: 00008482037
Kütahya'da hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 7 Eylül 2024 olarak belirlendi.

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanı

Ref. No: 00008509558
İstanbul'da çalışacak yeni bir hasta kabul-kayıt görevlisi aranıyor. Bu pozisyon için başvurular 3 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

İşte İŞKUR Hastane Temizlik Görevlisi Alımı İlanları

Eskişehir'de Hastane Temizlik Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008462930
Eskişehir Merkez'de bir hastane için temizlik görevlisi aranıyor. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 5 Eylül 2024.

Ankara'da Hastane Temizlik Görevlisi Pozisyonu

Ref. No: 00008474871
Ankara'nın Çankaya ilçesinde görev alacak bir temizlik görevlisi aranıyor. Başvurular 10 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

Tekirdağ'da Hastane Temizlik Görevlisi Aranıyor

Ref. No: 00008443003
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalışmak üzere üç temizlik görevlisi pozisyonu açıldı. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 14 Eylül 2024.

İstanbul Maltepe'de Hastane Temizlik Görevlisi İlanı

Ref. No: 00008490015
İstanbul Maltepe'de görev yapacak bir temizlik görevlisi aranıyor. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 17 Eylül 2024.

Antalya Muratpaşa'da Hastane Temizlik Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008489031
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir hastanede görev yapacak temizlik görevlisi aranıyor. Son başvuru tarihi 18 Eylül 2024 olarak belirlendi.

Antalya Muratpaşa'da Yeni Hastane Temizlik Görevlisi İlanı

Ref. No: 00008499080
Antalya Muratpaşa'da dört temizlik görevlisi pozisyonu açıldı. Başvurular, 21 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

İstanbul Kadıköy'de Hastane Temizlik Görevlisi Pozisyonu

Ref. No: 00008509558
İstanbul Kadıköy'de bir hastanede görev alacak temizlik görevlisi aranıyor. Bu pozisyon için başvurular 27 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

İstanbul Pendik'te Hastane Temizlik Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008448796
İstanbul Pendik'te görev yapacak bir temizlik görevlisi aranıyor. Son başvuru tarihi 27 Eylül 2024.

İŞKUR Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı İlanları: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=9139

İŞKUR Hastane Temizlik Görevlisi Alımı İlanları: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=9139

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