Hastanelere sınavsız işçi alımı: En az ilkokul mezunları başvurabilir!

İşte İŞKUR Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı İlanları

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Aranıyor

Ref. No: 00008509365

İstanbul'da görev yapacak hasta kabul-kayıt görevlisi arayışı başladı. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 27 Eylül 2024.

Bursa'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonu

Ref. No: 00008502608

Bursa'da hasta kabul-kayıt görevlisi olarak çalışmak isteyenler için başvurular açıldı. Başvurular, 25 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

İstanbul'da Yeni Bir Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008500314

İstanbul'da başka bir hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu daha ilan edildi. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 24 Eylül 2024 olarak belirlendi.

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İçin Yeni Fırsat

Ref. No: 00008511066

İstanbul'da hasta kabul-kayıt görevlisi alımı devam ediyor. Bu pozisyon için başvurular 23 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

Ankara'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Aranıyor

Ref. No: 00008498728

Ankara'da çalışmak isteyenler için hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu açıldı. Başvuru için son tarih 21 Eylül 2024.

Rize'de Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008495564

Rize'de hasta kabul-kayıt görevlisi olarak görev alacak personel aranıyor. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2024.

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanı

Ref. No: 00008492141

İstanbul'da bir diğer hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu daha açıldı. Başvurular, 19 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

Kayseri'de Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Aranıyor

Ref. No: 00008490503

Kayseri'de hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 18 Eylül 2024.

Konya'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonu

Ref. No: 00008485152

Konya'da hasta kabul-kayıt görevlisi olarak çalışmak isteyenler için bir pozisyon açıldı. Başvurular, 13 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Antalya'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008478737

Antalya'da hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu için başvurular açıldı. Bu pozisyon için son başvuru tarihi 12 Eylül 2024.

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Arayışı

Ref. No: 00008482245

İstanbul'da bir diğer hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu daha açıldı. Bu pozisyon için başvurular, 12 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.

Kocaeli'de Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı

Ref. No: 00008475753

Kocaeli'de hasta kabul-kayıt görevlisi olarak çalışmak isteyenler için bir pozisyon açıldı. Son başvuru tarihi 11 Eylül 2024.

İstanbul'da Yeni Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonu

Ref. No: 00008477069

İstanbul'da hasta kabul-kayıt görevlisi alımları devam ediyor. Bu pozisyon için başvurular 11 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Kütahya'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Aranıyor

Ref. No: 00008482037

Kütahya'da hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonu için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 7 Eylül 2024 olarak belirlendi.

İstanbul'da Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanı

Ref. No: 00008509558

İstanbul'da çalışacak yeni bir hasta kabul-kayıt görevlisi aranıyor. Bu pozisyon için başvurular 3 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabilir.