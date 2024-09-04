Belediyelere beden işçisi ve şehir içi otobüs şoförü alımı başladı!

Türkiye'de iş arayanların en çok başvurduğu kurumlardan biri olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yeni bir ilan daha yayımladı. Yapılan duyuruya göre, çeşitli belediyelerde daimi kadrolar için beden işçisi ve şehir içi otobüs şoförü alınacak. İlgili pozisyonlar, belediyelerde sürekli çalışma fırsatı sunarak, iş arayanlar için önemli bir istihdam fırsatı sağlıyor.
Başvurular Nasıl Yapılır?
Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesine giriş yaparak, ilanlar arasında belediye işçisi alımı veya otobüs şoförü alımı başlıkları altında duyurulan pozisyonlara başvurabilecekler. Başvuru yapabilmek için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, başvuru için gerekli en temel şart olarak belirtiliyor. Adaylar, online başvuru sürecinde T.C. kimlik numarası ve İŞKUR şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilir.
İlan Detayları ve Başvuru Süreci
İlan kapsamında alım yapılacak iki önemli pozisyon bulunuyor: beden işçisi ve şehir içi otobüs şoförü. Her iki pozisyon için de başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvurular online olarak İŞKUR platformu üzerinden kabul edilecek.