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Belediyelere beden işçisi ve şehir içi otobüs şoförü alımı başladı!

Eylül ayı ile birlikte belediyelere beden işçisi ve şehir içi otobüs şoförü alımları başladı. Bu anlamda Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Erzurum Karaçoban Belediyesi işçi alımlarına devam ediyor.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 11:01 Güncelleme 04 Eylül 2024, 11:01
Belediyelere beden işçisi ve şehir içi otobüs şoförü alımı başladı!

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Türkiye'de iş arayanların en çok başvurduğu kurumlardan biri olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yeni bir ilan daha yayımladı. Yapılan duyuruya göre, çeşitli belediyelerde daimi kadrolar için beden işçisi ve şehir içi otobüs şoförü alınacak. İlgili pozisyonlar, belediyelerde sürekli çalışma fırsatı sunarak, iş arayanlar için önemli bir istihdam fırsatı sağlıyor.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesine giriş yaparak, ilanlar arasında belediye işçisi alımı veya otobüs şoförü alımı başlıkları altında duyurulan pozisyonlara başvurabilecekler. Başvuru yapabilmek için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, başvuru için gerekli en temel şart olarak belirtiliyor. Adaylar, online başvuru sürecinde T.C. kimlik numarası ve İŞKUR şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

İlan Detayları ve Başvuru Süreci

İlan kapsamında alım yapılacak iki önemli pozisyon bulunuyor: beden işçisi ve şehir içi otobüs şoförü. Her iki pozisyon için de başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvurular online olarak İŞKUR platformu üzerinden kabul edilecek.

KARAKOÇAN BELEDİYESİ Personel Limited Şirketi

  • Adres: Kavaklı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:127 Karakoçan
  • Telefon: 0442 591 20 03
  • Faks No: 0442 591 32 08

Talep/Başvuru Bilgileri:

  • Meslek Adı: Beden (Genel) İşçisi
  • Açık İş Sayısı: 4
  • Nitelik (Geçici/Daimi): Daimi
  • Deneyim Süresi:
  • Başvuru Tarihleri: 28.08.2024 - 04.09.2024
  • Başvuru Adresi: Kavaklı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:127 Karakoçan
  • İrtibat Kişisi: Nasır ÜSTÜNDAĞ
  • Unvan: Harita Teknikeri
  • Telefon: 0537 862 43 87
  • E-posta: nasirustundag25@gmail.com

Görüşme/Mülakat Bilgileri:

  • Yer: Karakoçan Belediye Hizmet Binası Pers. Ltd. Şti.
  • Tarih: 05.09.2024
  • Saat: 09.00

Çalışma Şartları:

  • Çalışma Adresi: Karakoçan Belediyesi Hizmet Alanı
  • Çalışma Süresi: 45 Saat
  • Çalışma Saatleri: 08:00 - 18:00

Müracaat Koşulları:

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. 22 yaşını tamamlamış olmak,
  3. Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecil ettirmek vb.),
  4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya engelli durumu bulunmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  3. Adet Vesikalık Fotoğraf
  4. Adli Sicil Kayıt Belgesi
  5. Askerlik Durum Belgesi
  6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  7. İkametgah Belgesi

2. Kurum Adı/Unvanı:

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM SAN. TİC. A.Ş.

  • Adres: Sümer Mah. Çal Cad. No:59 Merkezefendi/Denizli
  • Telefon: 0258 371 31 70
  • Faks No: 0258 371 31 71

Talep/Başvuru Bilgileri:

  • Meslek Adı: Şehir İçi Otobüs Şoförü
  • Açık İş Sayısı: 50
  • Nitelik (Geçici/Daimi): Daimi
  • Deneyim Süresi:
  • Başvuru Tarihleri: 25.10.2023 - 25.10.2024
  • Başvuru Adresi: Sümer Mah. Çal Cad. No:59 Merkezefendi/Denizli
  • İrtibat Kişisi: Sema KÜNARCI
  • Unvan: İnsan Kaynakları
  • Telefon: 0258 371 31 70
  • E-posta:

Görüşme/Mülakat Bilgileri:

  • Yer: Sümer Mah. Çal Cad. No:59 Merkezefendi/Denizli
  • Tarih: Başvurulardan Sonra Belirlenecektir.
  • Saat:

Mali ve Sosyal Haklar:

  • Sendikal Haklar Mevcuttur
  • Asgari Ücretin %38 Fazlası Maaş
  • Maaşlara Çalışma Yılına Göre Kıdem Farkı Eklenecek
  • Ramazan Bayramı İkramiyesi
  • Kurban Bayramı İkramiyesi
  • Banka Promosyonu
  • 10 Yıllık Tüm Sosyal Yardımlar (Eğitim, evlilik, ölüm, çocuk yardımı vb.)

Çalışma Adresi:

  • Denizli İli Halk Otobüsü Güzergahları
  • Çalışma Süresi: 45 Saat
  • Çalışma Saatleri: Vardiyalı

Müracaat Koşulları:

  1. Yeni D2, E Ehliyet Sahibi Olmak,
  2. SRC 2 Belgesi Sahibi Olmak,
  3. Psikoteknik Belgesi Sahibi Olmak,
  4. Aracı Kullanmaya Engel Durumu Bulunmamak,
  5. 2 Yıl Deneyim

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  • CV

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