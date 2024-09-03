QNB Finansbank'ın Türkiye genelinde büyüyen operasyonel faaliyetleri ve müşteri taleplerine daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebilme stratejisi kapsamında yeni personel alımları yapılıyor.
QNB Finansbank'ın Türkiye genelinde büyüyen operasyonel faaliyetleri ve müşteri taleplerine daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebilme stratejisi kapsamında yeni personel alımları yapılıyor.
QNB Finansbank, personel alımında geniş bir yelpazeye yayılmış pozisyonlar sunuyor. Müşteri temsilcisi, gişe yetkilisi, çağrı merkezi operatörü ve çeşitli operasyonel görevler bu pozisyonlar arasında yer alıyor.
Güvenlik Görevlisi
Enpara.Com Saha Müşteri Danışmanı - Diyarbakır
Erzurum Telefon Bankacılığı Müşteri Danışmanı
Bireysel Satış Temsilcisi
Tüzel Satış Temsilcisi
Perakende Krediler Merkezi İzleme Görevlisi
Özel Bankacılık Müşteri Yöneticisi (İzmir/Alsancak)
Çağrı Merkezi Görüntülü İşlemler Müşteri Danışmanı
Operasyon Saha Destek Görevlisi - Engelli Personel
Yüksek Gelir Segmenti Portföy Yönetmeni
Tele Satış Görevlisi
Müşteri Geri Kazanım ve Tutma Görevlisi
QNB Finansbank'ın personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvurularını yalnızca internet üzerinden yapabilecekler. Başvuru yapmak isteyenler, aşağıda belirtilen link üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler:
QNB Finansbank Kariyer Sayfası: www.kariyer.net/firma-profil/qnb-finansbank-1125-1359
Başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmaları önem arz ediyor. Ayrıca, başvuru sürecinde adayların daha önceki iş tecrübeleri ve eğitim bilgilerini detaylı bir şekilde sunmaları lazımdır.