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QNB Finansbank en az lise mezunu personel alıyor! İşte başvuru şartları ve kadrolar

QNB Finansbank, bu yeni personel alımı ile bankacılık kariyerine adım atmak isteyen gençlere önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle bankacılık sektörüne ilgi duyan, iletişim becerileri yüksek, çözüm odaklı düşünebilen ve takım çalışmasına yatkın bireyler bu süreçte öncelikli olarak değerlendirilecek. İşte QNB Finansbank en az lise mezunu personel alımı detayları

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 08:28 Güncelleme 03 Eylül 2024, 08:28
QNB Finansbank en az lise mezunu personel alıyor! İşte başvuru şartları ve kadrolar

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QNB Finansbank'ın Türkiye genelinde büyüyen operasyonel faaliyetleri ve müşteri taleplerine daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebilme stratejisi kapsamında yeni personel alımları yapılıyor.

QNB Finansbank Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

QNB Finansbank, personel alımında geniş bir yelpazeye yayılmış pozisyonlar sunuyor. Müşteri temsilcisi, gişe yetkilisi, çağrı merkezi operatörü ve çeşitli operasyonel görevler bu pozisyonlar arasında yer alıyor.

Güvenlik Görevlisi

Enpara.Com Saha Müşteri Danışmanı - Diyarbakır

Erzurum Telefon Bankacılığı Müşteri Danışmanı

Bireysel Satış Temsilcisi

Tüzel Satış Temsilcisi

Perakende Krediler Merkezi İzleme Görevlisi

Özel Bankacılık Müşteri Yöneticisi (İzmir/Alsancak)

Çağrı Merkezi Görüntülü İşlemler Müşteri Danışmanı

Operasyon Saha Destek Görevlisi - Engelli Personel

Yüksek Gelir Segmenti Portföy Yönetmeni

Tele Satış Görevlisi

Müşteri Geri Kazanım ve Tutma Görevlisi

Başvurular Nasıl Yapılacak?

QNB Finansbank'ın personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvurularını yalnızca internet üzerinden yapabilecekler. Başvuru yapmak isteyenler, aşağıda belirtilen link üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler:

QNB Finansbank Kariyer Sayfası: www.kariyer.net/firma-profil/qnb-finansbank-1125-1359

Başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmaları önem arz ediyor. Ayrıca, başvuru sürecinde adayların daha önceki iş tecrübeleri ve eğitim bilgilerini detaylı bir şekilde sunmaları lazımdır.

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