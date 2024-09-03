İŞKUR TYP kura çekimi sonucu açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? TYP kura sonucu sorgulama ekranı!

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Toplum Yararına Program kapsamında başvuruda bulunan adaylar, kura çekimi sonuçlarını öğrenmek için bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesini ziyaret edebilirler. Çoğu ilde sonuçlar, ilgili il müdürlüğünün resmi web sitesinde yayınlanmakta ve adayların erişimine sunulmaktadır. Ayrıca, sonuçlar fiziki duyuru panolarında da ilan edilebilir. İşte TYP kura sonuçları hakkında tüm detaylar...

Hatay'da 650 Kişilik Liste Açıklandı Hatay'da yapılan TYP kurası 11 Haziran 2024 tarihinde AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı. Hatay 1. Noteri ve basın mensuplarının katılımıyla yapılan kurada 10.292 başvuru arasından 650 katılımcı belirlendi. Bu kişiler Antakya ve Defne'de 450 kişi, Kırıkhan ve Samandağ'da ise 100'er kişi olarak görevlendirilecek. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından seçilen katılımcılara çeşitli sınavlar yapılacak. Gelir durumu, aynı hanede başka TYP çalışanı olup olmadığı, vergi ve sigorta kayıtları gibi kriterlere göre değerlendirilecek adaylar bu aşamaları geçmeleri halinde işe başlamaya hak kazanacak.