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İŞKUR TYP kura çekimi sonucu açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? TYP kura sonucu sorgulama ekranı!

2024-2025 döneminde İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılan kura çekimi sonuçları, başvuruda bulunan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Bu program çerçevesinde, temizlik görevlisi olarak çalışacak kişilerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen kura çekimleri, Türkiye genelinde birçok ilde tamamlanmış durumda. Özellikle Hatay, Ankara, Kastamonu, Konya gibi illerde kura sonuçları ilan edildi ve binlerce adayın göreve başlaması bekleniyor. İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü de yılın ilk altı ayında 9.397 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı. Peki, TYP kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilebilir? İşte detaylar:

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 08:47 Güncelleme 03 Eylül 2024, 08:47
İŞKUR TYP kura çekimi sonucu açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? TYP kura sonucu sorgulama ekranı!

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Toplum Yararına Program kapsamında başvuruda bulunan adaylar, kura çekimi sonuçlarını öğrenmek için bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesini ziyaret edebilirler. Çoğu ilde sonuçlar, ilgili il müdürlüğünün resmi web sitesinde yayınlanmakta ve adayların erişimine sunulmaktadır. Ayrıca, sonuçlar fiziki duyuru panolarında da ilan edilebilir. İşte TYP kura sonuçları hakkında tüm detaylar...

Hatay'da 650 Kişilik Liste Açıklandı

Hatay'da yapılan TYP kurası 11 Haziran 2024 tarihinde AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı. Hatay 1. Noteri ve basın mensuplarının katılımıyla yapılan kurada 10.292 başvuru arasından 650 katılımcı belirlendi. Bu kişiler Antakya ve Defne'de 450 kişi, Kırıkhan ve Samandağ'da ise 100'er kişi olarak görevlendirilecek. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından seçilen katılımcılara çeşitli sınavlar yapılacak. Gelir durumu, aynı hanede başka TYP çalışanı olup olmadığı, vergi ve sigorta kayıtları gibi kriterlere göre değerlendirilecek adaylar bu aşamaları geçmeleri halinde işe başlamaya hak kazanacak.

Ankara'da TYP Mülakat Sonuçları Yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü, TYP kapsamında yapılan mülakat sonuçlarını resmi web sitesinde yayınladı. 9 Temmuz 2024 tarihinde yapılan mülakatlarda başarılı olan adaylar liste halinde duyuruldu. Bu listede yer alan adaylardan istenen belgeler ve diğer başvuru şartları da aynı duyuruda yer alıyor. Ankara'da TYP programına katılacak adaylar, il müdürlüğünün duyurularını takip ederek gerekli belgeleri hazırlayabilirler.

Konya'da 118 Kişilik Kontenjan Belirlendi

Konya'da TYP kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 118 kişilik kontenjan ayrıldı. Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen programda, mülakat sonuçları ve kura sonucu belirlenen adaylar işe başlayacak. Sonuçlar ilgili müdürlüklerin internet siteleri ve ilan panolarında duyurulmaktadır.

Adıyaman ve Adana TYP Sonuçları

Adıyaman'da 9 Temmuz 2024 tarihinde yapılan kura sonuçları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden duyurulmuştur. Temizlik personeli olarak istihdam edilecek kişilerin asil ve yedek listeleri yayınlanmıştır. Aynı şekilde Adana'da TYP programında çalışacak adayların listesi de ilgili il müdürlüğü tarafından paylaşılmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarına il müdürlüklerinin duyurularından ulaşabilirler.

TYP Kura Sonuçları Nasıl ve Nereden Öğrenilir?

TYP kura sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinden İŞKUR tarafından yapılan kura sonuçlarını öğrenebilirler. Ayrıca bu sonuçlar ilgili il müdürlüklerinin ilan panolarında da duyurulmaktadır. Kura sonuçlarının açıklandığı illerde adaylar, belirtilen tarihlerde sonuçları kontrol edebilir ve asıl listede yer alıyorlarsa başlangıç sürecine dahil edilebilirler.


ADIYAMAN TYP KURA SONUÇLARI: https://www.aile.gov.tr/adiyaman/duyurular/typ-alim-sonuclari-asil-ve-yedek-aday-listesi-10-07-2024//

KASTAMONU TYP KURA SONUÇLARI: https://aile.gov.tr/kastamonu/duyurular/iskur-typ-toplum-yararina-projesi-kura-sonuclari-09-07-2024/

HATAY TYP KURA SONUÇLARI: http://www.hatay.gov.tr/hatay-valiligi-650-kisilik-typ-kura-cekimi-sonuc-listesi

KAYSERİ TYP KURA SONUÇLARI: https://www.aile.gov.tr/kayseri/duyurular/typ-kapsaminda-calisacak-kisilere-ait-noter-kura-cekimi-sonuc-listesi-16-07-2024/

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