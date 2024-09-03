İŞKUR TYP kura çekimi sonucu açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? TYP kura sonucu sorgulama ekranı!

Konya'da 118 Kişilik Kontenjan Belirlendi
Konya'da TYP kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 118 kişilik kontenjan ayrıldı. Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen programda, mülakat sonuçları ve kura sonucu belirlenen adaylar işe başlayacak. Sonuçlar ilgili müdürlüklerin internet siteleri ve ilan panolarında duyurulmaktadır.
Adıyaman ve Adana TYP Sonuçları
Adıyaman'da 9 Temmuz 2024 tarihinde yapılan kura sonuçları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden duyurulmuştur. Temizlik personeli olarak istihdam edilecek kişilerin asil ve yedek listeleri yayınlanmıştır. Aynı şekilde Adana'da TYP programında çalışacak adayların listesi de ilgili il müdürlüğü tarafından paylaşılmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarına il müdürlüklerinin duyurularından ulaşabilirler.
TYP Kura Sonuçları Nasıl ve Nereden Öğrenilir?
TYP kura sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinden İŞKUR tarafından yapılan kura sonuçlarını öğrenebilirler. Ayrıca bu sonuçlar ilgili il müdürlüklerinin ilan panolarında da duyurulmaktadır. Kura sonuçlarının açıklandığı illerde adaylar, belirtilen tarihlerde sonuçları kontrol edebilir ve asıl listede yer alıyorlarsa başlangıç sürecine dahil edilebilirler.
ADIYAMAN TYP KURA SONUÇLARI: https://www.aile.gov.tr/adiyaman/duyurular/typ-alim-sonuclari-asil-ve-yedek-aday-listesi-10-07-2024//
KASTAMONU TYP KURA SONUÇLARI: https://aile.gov.tr/kastamonu/duyurular/iskur-typ-toplum-yararina-projesi-kura-sonuclari-09-07-2024/
HATAY TYP KURA SONUÇLARI: http://www.hatay.gov.tr/hatay-valiligi-650-kisilik-typ-kura-cekimi-sonuc-listesi
KAYSERİ TYP KURA SONUÇLARI: https://www.aile.gov.tr/kayseri/duyurular/typ-kapsaminda-calisacak-kisilere-ait-noter-kura-cekimi-sonuc-listesi-16-07-2024/