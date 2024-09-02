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2024 Eylül ayı hangi kurumlara alım yapılacak? Memur alımı başvuru şartları: İŞTE MEMUR ALIMI İLANLARI

Kamu kurumları, her yıl binlerce aday için çeşitli pozisyonlarda memur alımları gerçekleştirmektedir. Bu alımlar, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunar. Bu anlamda adayların, kendi uzmanlık alanlarına uygun pozisyonları dikkatle takip etmeleri gerekir. Haberimizde Eylül ayı memur alımı ilanlarını verdik.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 16:19 Güncelleme 02 Eylül 2024, 16:21
2024 Eylül ayı hangi kurumlara alım yapılacak? Memur alımı başvuru şartları: İŞTE MEMUR ALIMI İLANLARI

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Kamu sektörü, iş güvencesi, sosyal haklar ve topluma hizmet etme imkânı sunmasıyla birçok kişi için cazip bir kariyer alanı olmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde, çeşitli bakanlıklar, belediyeler ve kamu kuruluşları tarafından duyurulan memur alımları, uzun süredir bu anı bekleyen adaylar için büyük bir fırsat niteliği taşıyor.

Memur alımları, adayların eğitim durumlarına, uzmanlık alanlarına ve deneyimlerine göre farklılık gösterir. Bu durum, farklı meslek gruplarındaki kişilerin de kamu sektöründe kendilerine uygun bir pozisyon bulma olasılığını artırmaktadır. Örneğin, sağlık sektörü için yapılan alımlar genellikle sağlık personeline yönelikken, eğitim sektörü için öğretmen ve akademisyen kadroları öne çıkar.

Kurumlara Göre Memur Alımı

Kamu kurumları, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlarına göre memur alımı yapar. Bu alımlar, genellikle belirli bir dönem içerisinde gerçekleştirilen sınavlar ve başvuru süreçleriyle tamamlanır. Aşağıda, çeşitli kamu kurumları tarafından ilan edilen memur alımlarına dair bazı güncel bilgilere yer verilmiştir:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 4 Eylül 2024 tarihinde meslek personeli sınavı için ilan açmıştır.

Dışişleri Bakanlığı, 10 Eylül 2024 tarihinde Aday Meslek Memurluğu için sınav ilanı yayımlamıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 13 Eylül 2024 tarihinde sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Eylül 2024 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı alımı için ilana çıkmıştır.

Mevlana Kalkınma Ajansı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, sırasıyla 2 Ekim ve 24 Eylül 2024 tarihlerinde personel alımı yapacaktır.

Yukarıda yer alan ilanlara başvuru yapmak için kamuilan.sbb.gov.tr adresini ziyaret etmeniz yeterlidir.

BDDK Meslek Personeli Sınav İlanı - 04.09.2024

Emniyet Genel Müdürlüğü PAEM Sivil Kaynaklı Aday Giriş Sınav İlanı - 06.09.2024

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınav İlanı - 10.09.2024

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı - 13.09.2024

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanı - 13.09.2024

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı - 24.09.2024

Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Memur Alım İlanı - 26.09.2024

Ağrı Eleşkirt Belediyesi Memur Alım İlanı - 27.09.2024

Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı - 02.10.2024

Niğde Alay Belediyesi Memur Alım İlanı - 03.10.2024

Elazığ Maden Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - 03.10.2024

Artvin Hopa Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı - 04.10.2024

Yukarıda yer alan ilanlara başvuru yapmak için https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/ adresini ziyaret etmeniz yeterlidir.

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