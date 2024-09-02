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İŞKUR Eylül ayı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! İlkokul, ortaokul, lise mezunu başvuru şartları

Eylül ayına girdiğimiz şu günlerde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı İŞKUR üzerinden başladı. İlanlara başvuru yapmak isteyenler başvuru şartlarını ve detaylarını haberimizde bulabilirler. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), çarşı ve mahalle bekçisi pozisyonları için daimi personel alımına başladığını duyurdu. Bu alımlar, ilkokul mezunlarından üniversite mezunlarına kadar geniş bir yelpazede adaylara kapılarını açıyor.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 08:14 Güncelleme 02 Eylül 2024, 08:14
İŞKUR Eylül ayı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! İlkokul, ortaokul, lise mezunu başvuru şartları

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İŞKUR, hemen hemen her meslek grubundan personel alımı yapacağını duyurdu. Muhafız alımı en çok ilgi gören pozisyonlar arasında yer alıyor. KPSS puanı aranmadan gerçekleştirilecek bu alımlar, özellikle özel sektördeki boş pozisyonları doldurmak için planlanıyor. Alımların Türkiye genelinde farklı illere yapılacağı belirtiliyor.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı Başvuru Koşulları

Başvuruda bulunmak için adayların sağlaması gereken genel ve özel koşullar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 18 yaşında olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Çalışmaya elverişli sağlık durumuna sahip olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Her kurumun belirleyebileceği özel koşullar olabileceği gibi yaş ve eğitim düzeyi gibi koşullar da farklılık gösterebilir. Adayların mağdur olmaması için güncel ilanları detaylı bir şekilde incelemeleri önerilir.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı Başvuru Yöntemleri

Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak veya bizzat İŞKUR şubelerine gidilerek yapılabilir.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı

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