İŞKUR Eylül ayı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! İlkokul, ortaokul, lise mezunu başvuru şartları

İŞKUR , hemen hemen her meslek grubundan personel alımı yapacağını duyurdu. Muhafız alımı en çok ilgi gören pozisyonlar arasında yer alıyor. KPSS puanı aranmadan gerçekleştirilecek bu alımlar, özellikle özel sektördeki boş pozisyonları doldurmak için planlanıyor. Alımların Türkiye genelinde farklı illere yapılacağı belirtiliyor.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı Başvuru Koşulları

Başvuruda bulunmak için adayların sağlaması gereken genel ve özel koşullar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 18 yaşında olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Çalışmaya elverişli sağlık durumuna sahip olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Her kurumun belirleyebileceği özel koşullar olabileceği gibi yaş ve eğitim düzeyi gibi koşullar da farklılık gösterebilir. Adayların mağdur olmaması için güncel ilanları detaylı bir şekilde incelemeleri önerilir.