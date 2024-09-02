2024-2025 7. dönem EGM PAEM Komiser Yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları geldi

Kumar ve Uyuşturucu: Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle adli veya idari bir işlem görmemiş olmak gerekmektedir.
Sabıka Durumu: Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak gerekmektedir.
Devlet Suçları: Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekmektedir.
Madde Bağımlılığı: Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak gerekmektedir.
Kamu Hakları: Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak gerekmektedir.
Polislikten Çıkarılmamak: Daha önce polis eğitim kurumlarından herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak gerekmektedir.
Terör Örgütleri: Terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısı bulunmamak gerekmektedir.
Siyasi Parti Üyeliği: Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye olmamak gerekmektedir.
Güvenlik Soruşturması: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmalıdır.
Başvuru Süreci
Adaylar, 28 Ağustos-06 Eylül 2024 tarihleri arasında http://pa.edu.tr adresinden eDevlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.