2024-2025 7. dönem EGM PAEM Komiser Yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları geldi

Kumar ve Uyuşturucu: Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle adli veya idari bir işlem görmemiş olmak gerekmektedir.

Sabıka Durumu: Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak gerekmektedir.

Devlet Suçları: Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekmektedir.

Madde Bağımlılığı: Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak gerekmektedir.

Kamu Hakları: Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak gerekmektedir.

Polislikten Çıkarılmamak: Daha önce polis eğitim kurumlarından herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak gerekmektedir.

Terör Örgütleri: Terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısı bulunmamak gerekmektedir.

Siyasi Parti Üyeliği: Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye olmamak gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmalıdır.