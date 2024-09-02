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2024-2025 7. dönem EGM PAEM Komiser Yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2024 yılı 7. Dönem Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sivil kaynaklı adayların giriş sınavı için önemli bir duyuru yayımlandı. Bu kapsamda, Resmi Gazete'de 22 Mayıs 2024 tarih ve 32553 sayılı karar ile yürürlüğe giren yönetmelik doğrultusunda, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için PAEM’e öğrenci alımı yapılacağı açıklandı.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 10:12 Güncelleme 02 Eylül 2024, 10:12
2024-2025 7. dönem EGM PAEM Komiser Yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları geldi

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2024 yılı 7. Dönem Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sivil kaynaklı adayların giriş sınavı için önemli bir duyuru açıklandı. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne yapılacak bu alımda, adayların belirli kriterleri karşılaması lazım. Haberimizde 2024-2025 7. dönem EGM PAEM Komiser Yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartlarıyla ilgili detayları verdik.

Kimler Başvurabilir?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne yapılacak bu alımda, adayların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıllık fakültelerinden mezun olan ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 75,00 puan almış olan adaylar başvuru yapabilecek. Bu alım kapsamında toplamda 450 öğrenci alınacak olup, bu kontenjanın 360'ı erkek, 90'ı ise kadın adaylara ayrılmıştır.

Adaylarda Aranan Şartlar

Türk Vatandaşı Olmak: Adayların Türk vatandaşı olması şarttır.

Eğitim Durumu: Adayların örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıllık fakültelerinden mezun olması gerekmektedir.

KPSS Puanı: 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS'den, P3 puan türünden en az 75,00 puan alınması gereklidir.

Yaş Şartı: Adayların 1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmuş olmaları gerekmektedir. Yaş düzeltmeleri durumunda, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınacaktır.

Silah Taşıma: Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelin bulunmaması gerekmektedir.

Sağlık Durumu: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık koşullarını karşılamak gerekmektedir.

Adli Sicil: Türk Ceza Kanunu'nun belirli maddelerinde yer alan suçları işlememiş olmak, bu suçlardan dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak şarttır.

Kumar ve Uyuşturucu: Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle adli veya idari bir işlem görmemiş olmak gerekmektedir.

Sabıka Durumu: Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak gerekmektedir.

Devlet Suçları: Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekmektedir.

Madde Bağımlılığı: Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak gerekmektedir.

Kamu Hakları: Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak gerekmektedir.

Polislikten Çıkarılmamak: Daha önce polis eğitim kurumlarından herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak gerekmektedir.

Terör Örgütleri: Terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısı bulunmamak gerekmektedir.

Siyasi Parti Üyeliği: Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye olmamak gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmalıdır.

Başvuru Süreci

Adaylar, 28 Ağustos-06 Eylül 2024 tarihleri arasında http://pa.edu.tr adresinden eDevlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

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