Zabıta alımı başvurusu başladı! Zabıta maaşları ne kadar? İşte başvuru şartları

Başvuru Belgeleri ve Süreci

Başvurular, 01/10/2024 ile 04/10/2024 tarihleri arasında Dikmen Belediye Başkanlığı'na yapılacak. Adaylar, başvuru formunu eksiksiz doldurup gerekli belgelerle birlikte belediyeye şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile başvurabilecekler. Elektronik başvuru da mümkündür; ancak zabıta memurluğu için başvurular sadece şahsen kabul edilecek.

Başvuru esnasında adaylardan istenecek belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlik durumu beyanı ve sürücü belgesi bulunuyor. Ayrıca, 4 adet biyometrik fotoğraf da başvuru formuna eklenmeli.

Adayların başvuruları değerlendirildikten sonra, memur kadroları için sözlü, zabıta memuru kadroları için ise hem sözlü hem de uygulamalı sınav yapılacak. Memur alımı için sınav 15/10/2024 tarihinde, zabıta memuru alımı için ise sınav 16/10/2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını içerecek. Zabıta memurluğu için yapılacak uygulamalı sınavda ise mesleki bilgi, yetenek ve sportif dayanıklılık gibi özellikler değerlendirilecek.

Sınav sonuçları, adayların KPSS puanları ile birlikte hesaplanarak ilan edilecek. Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Başarı puanları aynı olan adaylar arasında KPSS puanı yüksek olan tercih edilecek.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan adaylar, belediyenin resmi internet sitesinden duyurulacak. Adaylara sınav giriş belgesi gönderilecek ve bu belge sınav esnasında ibraz edilmek zorunda olacak.