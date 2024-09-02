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Zabıta alımı başvurusu başladı! Zabıta maaşları ne kadar? İşte başvuru şartları

Eylül ayıyla birlikte belediyeler KPSS şartıyla personel alımı ilanları yayımlamaya başladı. Bu anlamda Sinop’un Dikmen ilçesinde, belediye bünyesinde çalışmak üzere yeni memur alımları gerçekleştirilecek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek personel alımı için başvurular, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak. Belediye, bu kapsamda çeşitli niteliklerde memur ve zabıta memuru kadroları için adayları kabul edecek.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 10:31 Güncelleme 02 Eylül 2024, 10:31
Zabıta alımı başvurusu başladı! Zabıta maaşları ne kadar? İşte başvuru şartları

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Sinop'un Dikmen Belediyesi tarafından ilan edilen pozisyonlara atanmak isteyen adayların Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İnşaat mühendisi ve Zabıta memuru pozisyonları için başvurular alınacaktır. Adayların KPSS puanı önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Her iki kadro için de en az 60 KPSS puanı şartı bulunuyor. Ayrıca, zabıta memuru adaylarının en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Genel Başvuru Koşulları

Başvuru yapacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve Türk Ceza Kanunu'nun belirttiği suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekiyor. Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış ya da ertelemiş olması şartı da aranıyor. Ayrıca, adayların görevlerini devamlı olarak yapmalarına engel bir sağlık durumunun bulunmaması gerekiyor.

Zabıta Memurluğu İçin Özel Şartlar

Zabıta memurluğu için başvuruda bulunacak adayların, belirtilen genel şartların yanı sıra bazı özel şartları da taşımaları gerekiyor. Adayların, erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda ise en az 1.60 metre boyunda olmaları şart. Ayrıca, boy ve kilo arasındaki farkın (+,-) 10 kilogramdan fazla olmaması gerekiyor. Zabıta memurluğu için başvuracak adayların 30 yaşını doldurmamış olmaları da gerekiyor.

Başvuru Belgeleri ve Süreci

Başvurular, 01/10/2024 ile 04/10/2024 tarihleri arasında Dikmen Belediye Başkanlığı'na yapılacak. Adaylar, başvuru formunu eksiksiz doldurup gerekli belgelerle birlikte belediyeye şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile başvurabilecekler. Elektronik başvuru da mümkündür; ancak zabıta memurluğu için başvurular sadece şahsen kabul edilecek.

Başvuru esnasında adaylardan istenecek belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlik durumu beyanı ve sürücü belgesi bulunuyor. Ayrıca, 4 adet biyometrik fotoğraf da başvuru formuna eklenmeli.

Adayların başvuruları değerlendirildikten sonra, memur kadroları için sözlü, zabıta memuru kadroları için ise hem sözlü hem de uygulamalı sınav yapılacak. Memur alımı için sınav 15/10/2024 tarihinde, zabıta memuru alımı için ise sınav 16/10/2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını içerecek. Zabıta memurluğu için yapılacak uygulamalı sınavda ise mesleki bilgi, yetenek ve sportif dayanıklılık gibi özellikler değerlendirilecek.

Sınav sonuçları, adayların KPSS puanları ile birlikte hesaplanarak ilan edilecek. Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Başarı puanları aynı olan adaylar arasında KPSS puanı yüksek olan tercih edilecek.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan adaylar, belediyenin resmi internet sitesinden duyurulacak. Adaylara sınav giriş belgesi gönderilecek ve bu belge sınav esnasında ibraz edilmek zorunda olacak.

Sonuçların İlanı ve İtiraz Süreci

Sınav sonuçları, Dikmen Belediyesi'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına itiraz edebilecek ve itirazlar sınav kurulu tarafından değerlendirilecek. Sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içinde itirazlar yapılabilecek ve yedi gün içinde itirazlara yanıt verilecek. Dikmen Belediyesi, sınavda başarılı olan adayları göreve alacak. Ancak, sınavda başarı puanlarını yeterli bulmadığı takdirde, bazı kadrolar için alım yapmama hakkını da saklı tutuyor.

Zabıta Maaşları Ne Kadar?

Zabıta olarak çalışan kişinin maaşı deneyim süresi, firma, yapılan işin kapsamı gibi birçok kritere göre değişiklik göstermektedir. Eylül 2024 itibariyle güncel Zabıta maaşı ortalama 37.000 TL civarındadır.

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