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O belediyeler memur alım ilanlarını açıkladı! (İtfaiye eri, zabıta, bilgisayar işletmeni)

Türkiye genelindeki çeşitli belediyeler, farklı kadrolarda memur alımı yapmak üzere yeni ilanlar yayınladı. Kamu İlan sayfası ve belediyelerin resmi internet sitelerinde yer alan duyurulara göre, veteriner hekim, mühendis, ekonomist, sağlık teknikeri, bilgisayar işletmeni, muhasebeci, itfaiye eri ve zabıta memuru gibi kadrolara, en az 60 KPSS puanı ile memur alımı gerçekleştirilecek. Adayların, belirtilen genel başvuru şartlarını taşıması ve ilgili kadrolara başvurularını zamanında yapması gerekiyor.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 08:46 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 08:46
O belediyeler memur alım ilanlarını açıkladı! İtfaiye eri, zabıta, bilgisayar işletmeni

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Personel alımı ilanları gelmeye devam ediyor. Kamu İlan sayfası ve belediyelerin resmi web sayfaları üzerinden yayınlanan ilanlar arasında veteriner hekim, mühendis, ekonomist, sağlık teknikeri, bilgisayar işletmeni, muhasebeci, itfaiye eri ve zabıta memuru gibi kadrolar yer alıyor. Haberimizde detaylarına yer verdik.

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Memur alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların taşıması gereken bazı genel şartlar bulunuyor. Öncelikle, adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu haklarından mahrum olmamak da aranan bir diğer önemli şarttır.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış veya devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar gibi bazı ağır suçlardan mahkûm olmamış olmak gerekmektedir. Erkek adaylar için askerlik durumu da önem arz etmekte; askerlikle ilgisi bulunmayan, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil ettirmiş adaylar başvuruda bulunabilirler.

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmayan adaylar, ayrıca ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını da yerine getirmelidirler.

Hangi Belediyeler Memur Alımı Yapıyor?

Memur alımı ilanı yayınlayan belediyeler arasında Sinop Dikmen Belediye Başkanlığı, Artvin Hopa Belediye Başkanlığı, Elazığ Maden Belediye Başkanlığı, Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanlığı, Afyonkarahisar Özburun Belediye Başkanlığı, Afyonkarahisar Alay Belediye Başkanlığı ve Kastamonu Taşköprü Belediye Başkanlığı gibi belediyeler yer alıyor.

Bu belediyeler, ilgili kadrolar için başvuruları önümüzdeki günlerde almaya başlayacak. Başvuruda bulunmayı planlayan adayların, ilan metinlerinde yer alan başvuru tarihlerini ve koşullarını dikkatle takip etmeleri önemlidir.

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