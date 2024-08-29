O belediyeler memur alım ilanlarını açıkladı! (İtfaiye eri, zabıta, bilgisayar işletmeni)

Memur alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların taşıması gereken bazı genel şartlar bulunuyor. Öncelikle, adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu haklarından mahrum olmamak da aranan bir diğer önemli şarttır.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış veya devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar gibi bazı ağır suçlardan mahkûm olmamış olmak gerekmektedir. Erkek adaylar için askerlik durumu da önem arz etmekte; askerlikle ilgisi bulunmayan, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil ettirmiş adaylar başvuruda bulunabilirler.