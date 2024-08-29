O belediyeler memur alım ilanlarını açıkladı! (İtfaiye eri, zabıta, bilgisayar işletmeni)

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmayan adaylar, ayrıca ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını da yerine getirmelidirler.
Hangi Belediyeler Memur Alımı Yapıyor?
Memur alımı ilanı yayınlayan belediyeler arasında Sinop Dikmen Belediye Başkanlığı, Artvin Hopa Belediye Başkanlığı, Elazığ Maden Belediye Başkanlığı, Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanlığı, Afyonkarahisar Özburun Belediye Başkanlığı, Afyonkarahisar Alay Belediye Başkanlığı ve Kastamonu Taşköprü Belediye Başkanlığı gibi belediyeler yer alıyor.
Bu belediyeler, ilgili kadrolar için başvuruları önümüzdeki günlerde almaya başlayacak. Başvuruda bulunmayı planlayan adayların, ilan metinlerinde yer alan başvuru tarihlerini ve koşullarını dikkatle takip etmeleri önemlidir.