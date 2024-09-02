MEB öğretmen kırtasiye desteği kaç TL oldu? Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı 2024? Başvuru tarihi ve şartları!

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, öğretmenler için ayrılan kırtasiye yardımı konusu yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin kırtasiye ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla ödeme yapacağını duyurdu.