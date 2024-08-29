Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ilanı duyuruluyor! İşte kadrolar

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yeni duyuruda, personel alım sürecinde dikkat çekici güncellemeler yer alıyor. Bu güncellemelerden en önemlisi, güvenlik görevlisi pozisyonları için gereken KPSS puan sınırının 70'ten 60'a düşürülmesi oldu. Bu değişiklik, başvuru yapabilecek adayların sayısını artırarak daha fazla kişiye iş imkanı sunmaya olanak sağlıyor.