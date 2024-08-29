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Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ilanı duyuruluyor! İşte kadrolar

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlarıyla ilgili yeni detaylar geldi. Bu anlamda önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklik, güvenlik görevlisi kadrolarına atanacak adaylar için KPSS puan gereksiniminin eski 70 puandan 60 puana indirilmesi şeklinde belirlendi. Bu adım, daha geniş bir aday havuzunun başvuru yapmasına olanak tanıyacak ve pek çok kişi için yeni fırsatlar sunacak.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 10:51 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 10:51
Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ilanı duyuruluyor! İşte kadrolar

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Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yeni duyuruda, personel alım sürecinde dikkat çekici güncellemeler yer alıyor. Bu güncellemelerden en önemlisi, güvenlik görevlisi pozisyonları için gereken KPSS puan sınırının 70'ten 60'a düşürülmesi oldu. Bu değişiklik, başvuru yapabilecek adayların sayısını artırarak daha fazla kişiye iş imkanı sunmaya olanak sağlıyor.

Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapılacağı belirtildi. Adaylar aşağıdaki pozisyonlara başvuruda bulunabilir:

Adliye katibi

İcra memuru

Güvenlik görevlisi

Hizmetli

İcra ve koruma görevlisi

Büro personeli (ceza infaz kurumu katibi)

Denizci

Hemşire

Sağlık görevlisi

Teknisyen

Destek personeli (sürücü, aşçı, kalorifer operatörü)

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman Başlayacak?

Adalet Bakanlığı 81 ildeki adliyelere ve cezaevlerine personel alımı başvuru şartında yapılan bu değişiklik sonrası çalışmalar hızlandı. Çalışmaların Eylül ayında tamamlanması ve Ekim ayında personel alımı başvurusunun başlaması bekleniyor.

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