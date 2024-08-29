Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ilanı duyuruluyor! İşte kadrolar

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yeni duyuruda, personel alım sürecinde dikkat çekici güncellemeler yer alıyor. Bu güncellemelerden en önemlisi, güvenlik görevlisi pozisyonları için gereken KPSS puan sınırının 70'ten 60'a düşürülmesi oldu. Bu değişiklik, başvuru yapabilecek adayların sayısını artırarak daha fazla kişiye iş imkanı sunmaya olanak sağlıyor.
Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?
Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapılacağı belirtildi. Adaylar aşağıdaki pozisyonlara başvuruda bulunabilir:
Adliye katibi
İcra memuru
Güvenlik görevlisi
Hizmetli
İcra ve koruma görevlisi
Büro personeli (ceza infaz kurumu katibi)
Denizci
Hemşire
Sağlık görevlisi
Teknisyen
Destek personeli (sürücü, aşçı, kalorifer operatörü)