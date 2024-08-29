ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. Dönem EGM ÖGG sınav sonucu sorgulama!

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Güvenlik görevlisi adayları ve belgesini yenilemek isteyenler, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanacak sonuç tarihi için sabırsızlanıyor. EGM tarafından yapılan açıklama ile sonuçların açıklanacağı tarih netlik kazandı.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı kılavuza göre, ÖGG 110. dönem sınav sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Bu tarih, sınavda ter döken adaylar için kritik öneme sahip, zira kariyerlerinde bir sonraki adımı atmak isteyen birçok güvenlik görevlisi bu sonuçlara göre hareket edecek.