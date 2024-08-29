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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. Dönem EGM ÖGG sınav sonucu sorgulama!

ÖGG sınav sonuçları son günlerin en merak edilen konularından birisi oldu. 29 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme sınavının sonuçları, binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. Dönem EGM ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ne zaman aktif olur? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 15:40 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 15:40
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. Dönem EGM ÖGG sınav sonucu sorgulama!

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Güvenlik görevlisi adayları ve belgesini yenilemek isteyenler, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanacak sonuç tarihi için sabırsızlanıyor. EGM tarafından yapılan açıklama ile sonuçların açıklanacağı tarih netlik kazandı.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı kılavuza göre, ÖGG 110. dönem sınav sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Bu tarih, sınavda ter döken adaylar için kritik öneme sahip, zira kariyerlerinde bir sonraki adımı atmak isteyen birçok güvenlik görevlisi bu sonuçlara göre hareket edecek.

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Sınav değerlendirmesi, her bir sorunun bir puan olarak hesaplandığı 100 puan üzerinden yapılacak. Bu durumda adaylar, sınavdan geçerli not alabilmek için belirli bir puan eşiğini geçmek zorunda. Öte yandan, silah farkı sınavına giren adaylar için farklı bir değerlendirme sistemi uygulanıyor.

Bu adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltiliyor ve bu soruların her biri iki puan değerinde olup, toplamda 50 puan üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Silah farkı eğitimi almış adayların sadece bu soruları yanıtlamaları gerekiyor.

Adaylar, sınav sonuçlarını EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

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