İŞKUR belediyelere KPSS şartsız zabıta, itfaiye eri, büro memuru, güvenlik görevlisi işçi alımı ve başvuru şartları

Alınacak personeller, güvenlik görevlisi, büro personeli, temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta görevlisi, itfaiye şoförü, düz işçi, tekniker, teknisyen, mühendis, öğretmen, çağrı merkezi personeli, beden işçisi ve şoför gibi çeşitli kadrolarda istihdam edilecek.

Bursa İnegöl Belediyesi

İzmir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası A.Ş. Özdere Naim Talu Eğitim ve Dinlence Sitesi

Ankara Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme

Mersin, Kocaeli, İstanbul ve daha pek çok ilde çeşitli belediye şirketleri

Başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylar, ilgili belediyelerin ve İŞKUR'un web siteleri üzerinden sağlanacak. Adaylar, başvuru yapacakları il ve kadro bilgilerini detaylı olarak incelemelidir.

Belediye İşçi Alımı Başvuru Kılavuzu için Tıklayınız