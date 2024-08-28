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İŞKUR belediyelere KPSS şartsız zabıta, itfaiye eri, büro memuru, güvenlik görevlisi işçi alımı ve başvuru şartları

Belediyeler tarafından yapılan son duyuruya göre, KPSS şartı aranmaksızın çeşitli kadrolarda işçi alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, zabıta personeli, itfaiye eri, itfaiye şoförü, güvenlik görevlisi, sekreter, büro memuru, düz işçi, teknik personel, mühendis, öğretmen ve çağrı merkezi personeli gibi çeşitli görevler için pozisyonlar açılmıştır. Bu fırsat, farklı yetenek ve deneyimlere sahip bireyler için kariyerlerini kamu sektöründe ilerletme şansı sunmaktadır.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 08:50 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 08:50
İŞKUR belediyelere KPSS şartsız zabıta, itfaiye eri, büro memuru, güvenlik görevlisi işçi alımı ve başvuru şartları

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Belediyeler, KPSS şartı olmadan çeşitli kadrolara işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu kadrolar arasında zabıta personeli, itfaiye eri, itfaiye şoförü, güvenlik görevlisi, sekreter, büro memuru, düz işçi, teknik personel, mühendis, öğretmen ve çağrı merkezi personeli gibi görevler bulunuyor. Toplamda binlerce işçi alınacak olup, alımlar en az okur yazar düzeyindeki adaylar arasından yapılacak. İlanlar için başvuruların başladığı açıklandı.

Adaylar için bu alımlar, belediyelerin sunduğu çeşitli hizmet kollarında önemli roller üstlenme imkanı tanırken, toplumun genel yapısına katkıda bulunma fırsatı da sağlayacak. İşe alımlar, bireylerin mesleki becerilerini ve kişisel gelişimlerini kamusal alanda sergileyebilmeleri için benzersiz bir kapı aralamaktadır. Alınacak personel, şehirlerin günlük işleyişinde kritik roller oynayacak ve yerel yönetimlerin vatandaşlara daha iyi hizmet sunma kapasitesini doğrudan artıracak.

Belediye İşçi Alımı Başvuru Genel Şartları

Belediye işçi alımlarında adayların karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:

En az 18 yaşında olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmamak.

Belediyeler Hangi Kadrolara Personel Alımı Yapacak?

Alınacak personeller, güvenlik görevlisi, büro personeli, temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta görevlisi, itfaiye şoförü, düz işçi, tekniker, teknisyen, mühendis, öğretmen, çağrı merkezi personeli, beden işçisi ve şoför gibi çeşitli kadrolarda istihdam edilecek.

Hangi İllere Personel Alımı Yapılacak?

Belediye personel alımı aşağıdaki illerde gerçekleştirilecek:

Denizli Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK)

Aydın Tralleis ve Kuşadası Kadıkalesi Kazı Başkanlıkları

Bursa İnegöl Belediyesi

İzmir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası A.Ş. Özdere Naim Talu Eğitim ve Dinlence Sitesi

Ankara Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme

Mersin, Kocaeli, İstanbul ve daha pek çok ilde çeşitli belediye şirketleri

Başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylar, ilgili belediyelerin ve İŞKUR'un web siteleri üzerinden sağlanacak. Adaylar, başvuru yapacakları il ve kadro bilgilerini detaylı olarak incelemelidir.

Belediye İşçi Alımı Başvuru Kılavuzu için Tıklayınız

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