İŞKUR belediyelere KPSS şartsız zabıta, itfaiye eri, büro memuru, güvenlik görevlisi işçi alımı ve başvuru şartları

Belediyeler Hangi Kadrolara Personel Alımı Yapacak?
Alınacak personeller, güvenlik görevlisi, büro personeli, temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta görevlisi, itfaiye şoförü, düz işçi, tekniker, teknisyen, mühendis, öğretmen, çağrı merkezi personeli, beden işçisi ve şoför gibi çeşitli kadrolarda istihdam edilecek.
Hangi İllere Personel Alımı Yapılacak?
Belediye personel alımı aşağıdaki illerde gerçekleştirilecek:
Denizli Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK)
Aydın Tralleis ve Kuşadası Kadıkalesi Kazı Başkanlıkları
Bursa İnegöl Belediyesi
İzmir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası A.Ş. Özdere Naim Talu Eğitim ve Dinlence Sitesi
Ankara Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme
Mersin, Kocaeli, İstanbul ve daha pek çok ilde çeşitli belediye şirketleri
Başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylar, ilgili belediyelerin ve İŞKUR'un web siteleri üzerinden sağlanacak. Adaylar, başvuru yapacakları il ve kadro bilgilerini detaylı olarak incelemelidir.
Belediye İşçi Alımı Başvuru Kılavuzu için Tıklayınız