İŞKUR 28 Ağustos iş ilanları ekranı: KPSS’li KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 119.945 PERSONEL ALIMI başladı! İşte kadrolar

Bu büyük personel alımı, çeşitli eğitim seviyelerinden ve farklı becerilere sahip adaylar için ideal pozisyonları barındırıyor. Yeni mezunlar ve deneyimli profesyoneller, İŞKUR'un sunduğu zengin iş ilanları içerisinde kendilerine uygun bir kariyer fırsatı bulabilirler.
KPSS'siz İş Fırsatlarına Geniş Bir Bakış
İster deneyimli olun ister deneyimsiz, İŞKUR'un 28 Ağustos itibarıyla güncellenen iş ilanları 119.945 yeni iş fırsatı sunuyor. Özel sektörden kamuya kadar farklı alanlarda ve pozisyonlarda iş arayanlar için bu ilanlar eşsiz bir fırsat sunuyor.
En Çok Aranan Meslekler
Aşağıdaki liste, İŞKUR tarafından duyurulan ve en fazla personel alımı yapılacak meslek gruplarını göstermektedir:
Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 28,292
Temizlik Görevlisi 5,114
Paketleme İşçisi 2,416
Servis Elemanı (Garson) 2,243
Satış Elemanı / Danışmanı 1,692