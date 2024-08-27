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İŞKUR 28 Ağustos iş ilanları ekranı: KPSS’li KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 119.945 PERSONEL ALIMI başladı! İşte kadrolar

İş arayanlar için sevindirici gelişme! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 28 Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde farklı sektörlerden toplam 119.945 yeni personel alımı yapacağını açıkladı. KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek bu kapsamlı alım süreci, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayarak geniş bir yelpazede iş fırsatları sunuyor.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 15:07 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 15:07
İŞKUR 28 Ağustos iş ilanları ekranı: KPSS’li KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 119.945 PERSONEL ALIMI başladı! İşte kadrolar

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Bu büyük personel alımı, çeşitli eğitim seviyelerinden ve farklı becerilere sahip adaylar için ideal pozisyonları barındırıyor. Yeni mezunlar ve deneyimli profesyoneller, İŞKUR'un sunduğu zengin iş ilanları içerisinde kendilerine uygun bir kariyer fırsatı bulabilirler.

KPSS'siz İş Fırsatlarına Geniş Bir Bakış

İster deneyimli olun ister deneyimsiz, İŞKUR'un 28 Ağustos itibarıyla güncellenen iş ilanları 119.945 yeni iş fırsatı sunuyor. Özel sektörden kamuya kadar farklı alanlarda ve pozisyonlarda iş arayanlar için bu ilanlar eşsiz bir fırsat sunuyor.

En Çok Aranan Meslekler

Aşağıdaki liste, İŞKUR tarafından duyurulan ve en fazla personel alımı yapılacak meslek gruplarını göstermektedir:

Meslek Açık İş Sayısı

Beden İşçisi (Genel) 28,292

Temizlik Görevlisi 5,114

Paketleme İşçisi 2,416

Servis Elemanı (Garson) 2,243

Satış Elemanı / Danışmanı 1,692

Depo İşçisi (Elleçleme) 1,672

Konfeksiyon İşçisi 1,588

Makineci (Dikiş) 1,521

Ön Muhasebeci 1,433

Ambar/Depo Görevlisi 1,362

Kasiyer 1,298

Bulaşıkçı (Stevard) 1,251

Aşçı 1,189

Şoför-Yük Taşıma 1,188

Figüran 1,041

Mutfak Görevlisi 1,037

Forklift Operatörü 989

Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag) 987

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 881

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 860

Beden İşçisi (Temizlik) 817

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 792

İŞKUR web sitesine giriş yaptıktan sonra, ana sayfada bulunan "İş Arama" bölümüne tıklayarak iş arayışınıza başlayabilirsiniz. Burada, ilgilendiğiniz sektör, meslek grubu, çalışma şekli (tam zamanlı, yarı zamanlı, dönemsel vb.) ve tercih ettiğiniz şehir gibi çeşitli kriterlerle ilanları filtreleyebilirsiniz.

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