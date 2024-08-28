Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024 yılı 2. alım başladı mı? Şartlar ne nedir? Kontenjan dağılımı...

2024 yılı için Sağlık Bakanlığı'nın büyük bir personel alımı yapacağını duyurduğu, kamuoyunun dikkatini çeken bir gelişme oldu. Resmi Gazetede yayımlanan karar ile, farklı sağlık sektörlerine dağılmış şekilde toplamda 36 bin yeni personel istihdam edileceği açıklandı. Bu alım, özellikle sağlık hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi ve hizmet ağının genişletilmesi amacı taşıyor. Peki, bu yeni alım kararı hangi pozisyonları kapsıyor ve kontenjan dağılımı nasıl? Ayrıca, adaylar için başvuru şartları ve süreci ne zaman açıklanacak?