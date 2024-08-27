27-31 Ağustos 2024 İŞKUR’dan hastanelere personel alınıyor! Sınavsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları geldi

Bu pozisyonlara başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=&workCode=11365&pageNumber=1 üzerinden veya doğrudan ilgili hastanelerin insan kaynakları departmanlarına yapılabilir. Hızlı ve etkili bir başlangıç için bu fırsatları değerlendirmeniz önerilir.