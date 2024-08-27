27-31 Ağustos 2024 İŞKUR’dan hastanelere personel alınıyor! Sınavsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları geldi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe iş arayanlara müjdeli bir haber verdi. İŞKUR, 27-31 Ağustos tarihleri arasında hastanelerde mülakat gerektirmeyen hasta kayıt görevlisi alımına başladığını duyurdu. Bu yeni uygulama ile sağlık sektöründe iş bulma olanaklarının genişletilmesi ve işe alımların hızlandırılıp kolaylaştırılması hedefleniyor.
Açık Pozisyonlar ve İşe Alım Tarihleri
Sağlık sektöründe hasta kayıt görevlisi olarak çalışmak isteyenler için çeşitli illerde açılan pozisyonlar ve başvuru referans numaraları aşağıda listelenmiştir.
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
Bursa - 18/09/2024 - Ref. No: 00008489771
Kayseri - 18/09/2024 - Ref. No: 00008490503
Konya - 13/09/2024 - Ref. No: 00008485152
Antalya - 12.09.2024 - Ref. No: 00008478737
İstanbul (Çoklu ilanlar) - Son ilan tarihi 12.09.2024 - Ref. No: 00008482245
Kocaeli - 11.09.2024 - Ref. No: 00008475753
Kütahya - 7.09.2024 - Ref. No: 00008482037
Erzurum - 31.08.2024 - Ref. No: 00008478018
İzmir - 29.08.2024 - Ref. No: 00008449566