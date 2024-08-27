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27-31 Ağustos 2024 İŞKUR'dan hastanelere personel alınıyor! Sınavsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları geldi

Sağlık sektöründe kariyer yapma fırsatı arayanlar için büyük bir kapı aralanıyor. Hastaneler ve sağlık kuruluşları, hasta kayıt görevlisi pozisyonlarında işe alım süreçlerini hızlandırmak amacıyla mülakat gerektirmeyen uygulamaları hayata geçiriyor. Bu, hem hastaların kayıt işlemlerinin hızlı ve doğru yapılmasını sağlayacak hem de sektördeki istihdamı artıracaktır. İşte mülakat olmadan hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları sayfamızda.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 08:20 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 08:24
27-31 Ağustos 2024 İŞKUR’dan hastanelere personel alınıyor! Sınavsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları geldi

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe iş arayanlara müjdeli bir haber verdi. İŞKUR, 27-31 Ağustos tarihleri arasında hastanelerde mülakat gerektirmeyen hasta kayıt görevlisi alımına başladığını duyurdu. Bu yeni uygulama ile sağlık sektöründe iş bulma olanaklarının genişletilmesi ve işe alımların hızlandırılıp kolaylaştırılması hedefleniyor.

Açık Pozisyonlar ve İşe Alım Tarihleri

Sağlık sektöründe hasta kayıt görevlisi olarak çalışmak isteyenler için çeşitli illerde açılan pozisyonlar ve başvuru referans numaraları aşağıda listelenmiştir.

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

Bursa - 18/09/2024 - Ref. No: 00008489771

Kayseri - 18/09/2024 - Ref. No: 00008490503

Konya - 13/09/2024 - Ref. No: 00008485152

Antalya - 12.09.2024 - Ref. No: 00008478737

İstanbul (Çoklu ilanlar) - Son ilan tarihi 12.09.2024 - Ref. No: 00008482245

Kocaeli - 11.09.2024 - Ref. No: 00008475753

Kütahya - 7.09.2024 - Ref. No: 00008482037

Erzurum - 31.08.2024 - Ref. No: 00008478018

İzmir - 29.08.2024 - Ref. No: 00008449566

Bu pozisyonlara başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=&workCode=11365&pageNumber=1 üzerinden veya doğrudan ilgili hastanelerin insan kaynakları departmanlarına yapılabilir. Hızlı ve etkili bir başlangıç için bu fırsatları değerlendirmeniz önerilir.

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