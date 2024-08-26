2024-2025 TYP MEB okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? TYP alımı başvurusu şartları neler?

2024-2025 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında, okullarda temizlik ve güvenlik personeli alımları giderek artan bir ivme kazanıyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek olan başvurular ve bu alımlar için belirlenen şartlar, adaylar arasında büyük bir merak konusu olmuştur. Öğrencilerin güvenli ve temiz bir öğrenim ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri için kritik öneme sahip olan bu alımlar, birçok kişi için istihdam fırsatı anlamına geliyor. Peki, İŞKUR üzerinden TYP başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular hangi şartlar altında, nereden ve nasıl yapılacak? İşte, merakla beklenen İŞKUR Toplum Yararına Programı'nın güncel durumu ve başvuru detayları hakkında tüm bilgiler...