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2024-2025 TYP MEB okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? TYP alımı başvurusu şartları neler?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde, okullarda temizlik ve güvenlik personeli alımına dair süreçler hız kazanmış durumda. Bu kapsamda, İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular ve alım şartları, adaylar tarafından merak edilen başlıca meseleler arasında. Peki TYP İŞKUR başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvurusu nereden ve yapılır, şartları neler? İşte İŞKUR Toplum Yararına Programı başvuru son durum bilgileri...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 10:50 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 10:50
2024-2025 TYP MEB okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? TYP alımı başvurusu şartları neler?

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2024-2025 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında, okullarda temizlik ve güvenlik personeli alımları giderek artan bir ivme kazanıyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek olan başvurular ve bu alımlar için belirlenen şartlar, adaylar arasında büyük bir merak konusu olmuştur. Öğrencilerin güvenli ve temiz bir öğrenim ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri için kritik öneme sahip olan bu alımlar, birçok kişi için istihdam fırsatı anlamına geliyor. Peki, İŞKUR üzerinden TYP başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular hangi şartlar altında, nereden ve nasıl yapılacak? İşte, merakla beklenen İŞKUR Toplum Yararına Programı'nın güncel durumu ve başvuru detayları hakkında tüm bilgiler...

Başvuru Süreci ve Zamanlaması

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, TYP kapsamında MEB bünyesinde istihdam edilecek destek personeli alımlarının yeni dönem başlamadan tamamlanması öngörülüyor. İlgilenen adayların, İŞKUR'un resmi web sayfasını sık sık ziyaret etmeleri ve başvuru tarihlerini takip etmeleri gerekiyor.

Nasıl Başvuru Yapılır?

TYP kapsamında okullara işçi alımları her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmekte. Alım süreçleri, İŞKUR'un online platformu üzerinden yürütülüyor. Adaylar, İŞKUR web sitesine girerek ilgili başvuru ekranından işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Başvuru İçin Gerekenler

Başvuracak adayların aşağıdaki kriterlere uymaları gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'da kayıtlı işsiz statüsünde bulunmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) herhangi bir işveren tarafından bildiriliyor olmamak ve isteğe bağlı sigortalı olmamak,

Emekli, malul aylığı almıyor olmak,

Tam zamanlı öğrenci olmamak (açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç).

Program Süresi ve Amaçları

Toplum Yararına Programlar; doğal afetler, salgınlar gibi acil durumlar veya diğer zorunlu sebeplerle kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu programlar, işsiz bireylerin çalışma disiplini kazanmalarını ve geçici gelir desteği elde etmelerini sağlamak için hayata geçirilmiştir. Her bir TYP uygulaması, maksimum 6 ay sürebilir.

TYP İlanlarına İŞKUR Üzerinden Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuruların nasıl yapılacağına dair adımlar aşağıdadır.

Adaylar öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/adresine tıklamaları gerekli ve İŞKUR sistemine e-Devlet şifresi ile veya İŞKUR kayıt bilgisi ile sisteme giriş yapınız.

Sonrasında İŞKUR Sistemine Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki görselde gördüğünüz alana girmeniz gereklidir.

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