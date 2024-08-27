Burgan Bank En Az Lise Mezunu Personel Alımı İş İlanları! Burgan Bank İş İlanı Listesi Ve Başvuru Şartları

Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak?
Burgan Bank, 2024 yılında yapacağı personel alımları için geniş bir pozisyon yelpazesi sunmaktadır. onlarca farklı pozisyonda yapılacak olan bu alımlar, bankanın çeşitli şehirlerdeki şubelerinde ve merkez ofisinde gerçekleşecektir. İşte bu pozisyonlardan bazıları:
Dijital Edinim Müşteri Temsilcisi (Görüntülü)
Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi (Maslak Ticari Şube)
Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi (İst. Kurumsal Şube)
Operasyon Yetkilisi (Ataşehir Finans Merkezi Şube)
Burgan Yatırım Araştırma Uzmanı
Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi (Güneşli Şube)
İnsan Kaynakları Destek Hizmet Görevlisi
Bilgi Teknolojileri Portföy Yöneticisi
Saha Satış Temsilcisi
Dijital Bankacılık Inbound Müşteri Temsilcisi (Ankara)
Burgan Bank Personel Alımı İçin Aranan Şartlar
Eğitim Şartı: Pozisyona göre eğitim şartları değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir. Bazı pozisyonlar için ön lisans, lisans veya yüksek lisans dereceleri istenebilir. Özellikle bankacılık, işletme, ekonomi gibi alanlarda eğitim almış adaylar tercih edilir.
Deneyim Şartı: Pozisyonun gerekliliklerine bağlı olarak belirli bir deneyim süresi aranabilir. Yeni mezunlar için giriş seviyesinde pozisyonlar bulunurken, deneyimli profesyoneller için daha üst düzey roller mevcuttur.
Teknik Yetkinlikler: Bankacılık sektörüne özgü yazılım ve programların kullanımı, finansal analiz becerileri, risk yönetimi gibi teknik yetkinlikler önemli kriterler arasındadır.
İletişim ve İnsan İlişkileri: Bankacılık sektöründe müşteri ilişkileri oldukça önemlidir. Bu nedenle, adayların etkili iletişim becerilerine, takım çalışması yeteneğine ve müşteri odaklı bir yaklaşıma sahip olmaları beklenir.
Dil Yetkinliği: Uluslararası bir banka olan Burgan Bank, adaylardan İngilizce veya başka bir yabancı dilde iletişim kurabilme yeteneği talep edebilir. Bu özellikle uluslararası operasyonlarda görev alacak adaylar için kritiktir.
Özel Pozisyonlar İçin Aranan Ek Şartlar
Bazı pozisyonlar için daha spesifik şartlar aranabilir. Örneğin, Genel Müdür Yardımcısı Şoförü pozisyonu için şu özel şartlar istenmektedir:
En az lise mezunu olmak,
Şirket bünyesinde en az 5 yıl şoförlük deneyimine sahip olmak,
En az 10 yıllık sürücü belgesi ve SRC belgesine sahip olmak,
Tercihen Sarıyer-Kâğıthane güzergâhında ikamet etmek.
Benzer şekilde, Şube Gişe Yetkilisi pozisyonu için aranan şartlar arasında şunlar yer alır:
En az ön lisans, tercihen lisans mezunu olmak,
Bankaların şube operasyon bölümünde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak,
Şubede yapılan tüm nakit işlemlerine hâkim olmak,
Kasa sayımı, kasa mutabakatı, gişe işlemleri, krediler ve dış ticaret konularında bilgi sahibi olmak,
İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet etmek.
Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?
Burgan Bank personel alımı için başvuru süreci 2024 yılı itibarıyla başlamış bulunuyor. Adaylar, başvurularını bankanın resmi web sitesi üzerinden veya kariyer platformlarından yapabilirler.
BAŞVURU EKRANI: https://www.kariyer.net/firma-profil/burgan-bank-turkiye-17959-8735