Migros, İŞKUR üzerinden reyon görevlisi, market elemanı ve kasiyer alıyor! İşte Migros personel alımı şartları

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Migros, İŞKUR iş birliğiyle genişleyen iş gücünü desteklemek ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde yeni iş fırsatları sunuyor. İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Antalya, Manisa, Aydın, Yalova, Mersin, Muğla ve Konya'da toplamda 156 yeni personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamlı alımda yer alan pozisyonlar arasında Satış Danışmanı/Uzman Yardımcısı, Departman Memuru, Diğer Satış Sorumlusu, Market Memuru, Kasiyer, El İşçisi (Genel) ve Perakende Satış Elemanı yer alıyor.

Migros Personel Alımında Aranan Genel Şartlar Nelerdir? Migros'ta çalışmak isteyen adayların sağlaması gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, En az ilkokul mezunu olmak (pozisyona göre değişiklik gösterebilir),