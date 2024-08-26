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Migros, İŞKUR üzerinden reyon görevlisi, market elemanı ve kasiyer alıyor! İşte Migros personel alımı şartları

Migros, İŞKUR işbirliğiyle Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde personel eksikliğini gidermek amacıyla yeni bir iş ilanı yayınladı. İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Antalya, Manisa, Aydın, Yalova, Mersin, Muğla ve Konya olmak üzere toplamda 156 işçi alımı yapılacak. Açık pozisyonlar arasında Satış Danışmanı/Uzman Yardımcısı, Reyon Görevlisi, Diğer Satış Nezaretçisi, Market Elemanı, Kasiyer ve Beden İşçisi (Genel), Perakende Satış Elemanı yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 09:24 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 09:26
Migros, İŞKUR üzerinden reyon görevlisi, market elemanı ve kasiyer alıyor! İşte Migros personel alımı şartları

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Migros, İŞKUR iş birliğiyle genişleyen iş gücünü desteklemek ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde yeni iş fırsatları sunuyor. İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Antalya, Manisa, Aydın, Yalova, Mersin, Muğla ve Konya'da toplamda 156 yeni personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamlı alımda yer alan pozisyonlar arasında Satış Danışmanı/Uzman Yardımcısı, Departman Memuru, Diğer Satış Sorumlusu, Market Memuru, Kasiyer, El İşçisi (Genel) ve Perakende Satış Elemanı yer alıyor.

Migros Personel Alımında Aranan Genel Şartlar Nelerdir?

Migros'ta çalışmak isteyen adayların sağlaması gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

En az ilkokul mezunu olmak (pozisyona göre değişiklik gösterebilir),

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya ertelemiş olmak,

Vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilmek,

Takım çalışmasına yatkın olmak ve müşteri odaklı çalışma prensibine sahip olmak.

MİGROS Personel Alımı 2024'e Nasıl Başvurulur?

Migros ve İŞKUR iş birliğiyle gerçekleştirilecek personel alım sürecine katılmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi gerekmektedir:

İŞKUR'a Kayıt Olun: İlk adım olarak İŞKUR'un resmi web sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapın. Daha önce kayıt olmadıysanız sisteme üye olarak devam edin.

İlanlara Göz Atın: Ana sayfadaki "İş İlanları" bölümüne gidin. Arama çubuğuna "MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" yazarak ilgili iş ilanlarını arayın.

MİGROS Personel Alımı İlanları

MİGROS Personel Alımı İlanları

İŞKUR Üzerinden MİGROS Personel Alımı İlanlarına Tıklayın

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