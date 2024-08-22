TEİAŞ İşçi Alımı Sonucu ve Taban KPSS Puanı Açıklandı Mı? İşte Mülakat Tarihi

Şirketimiz işyerlerinin 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi daimi işçi statüsünde eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla işe alınacak 217'si Elektrik, 18'i Elektronik ve 5'i Harita olmak üzere toplam 240 Teknikerin belirlenmesi için sözlü sınava katılmak üzere isimleri Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen adaylar arasında 7-8 Eylül 2024 tarihlerinde Şirketimiz merkezinde sözlü/mülakat sınavları yapılacaktır. Sınav yeri ve tarihlerini içeren 240 Tekniker Alımı Mülakat Sınavı İlanı aşağıda yer almaktadır.