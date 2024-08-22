TEİAŞ İşçi Alımı Sonucu ve Taban KPSS Puanı Açıklandı Mı? İşte Mülakat Tarihi

TEİAŞ, kurum bünyesindeki açık pozisyonları doldurmak üzere çeşitli teknik alanlarda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayımlanan resmi ilanda belirtildiği üzere, 240 teknisyen kadrosu için başvurular alınacaktır.
TEİAŞ, kurum bünyesindeki açık pozisyonları doldurmak üzere çeşitli teknik alanlarda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayımlanan resmi ilanda belirtildiği üzere, 240 teknisyen kadrosu için başvurular alınacaktır.
Belirtilen teknisyen alımı üç farklı alanı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir:
5 Harita Teknisyeni,
18 Elektronik Teknisyeni,
217 Elektrik Teknisyeni.
Bu pozisyonlara yapılan başvurular belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek ve uygun görülen adaylar arasından seçim yapılacaktır.
İşe alımla ilgili süreç, başvuruların ardından yapılacak sözlü sınavla devam edecektir. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar ilgili pozisyonlara atanacaktır.
Başvuru sonuçları için belirlenen tarih 21 Ağustos 2024 olarak açıklandı. Adaylar sonuçlarını TEİAŞ'ın resmi internet sitesi www.teias.gov.tr adresinden kontrol edebilecekler.
TEİAŞ'ın alımları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre yapılmaktadır. Bu kapsamda KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış adaylar başvuruda bulunabilecektir.
Şirketimiz işyerlerinin 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi daimi işçi statüsünde eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla işe alınacak 217'si Elektrik, 18'i Elektronik ve 5'i Harita olmak üzere toplam 240 Teknikerin belirlenmesi için sözlü sınava katılmak üzere isimleri Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen adaylar arasında 7-8 Eylül 2024 tarihlerinde Şirketimiz merkezinde sözlü/mülakat sınavları yapılacaktır. Sınav yeri ve tarihlerini içeren 240 Tekniker Alımı Mülakat Sınavı İlanı aşağıda yer almaktadır.