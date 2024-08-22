Başvurular İŞKUR üzerinden başladı! Marketler kasiyer alımı yapıyor

Türkiye'nin Her Yerinde Fırsatlar

Başvurular Samsun, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Adana, Konya, İzmir ve Gaziantep gibi Türkiye'nin birçok farklı ilindeki pozisyonlar için geçerlidir. Örneğin Samsun'un Atakum ve Merkez ilçelerinde, Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde, Aydın Kuşadası'nda ve İstanbul'un Maltepe ve Ümraniye gibi ilçelerinde açık pozisyonlar bulunmaktadır.