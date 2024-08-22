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Başvurular İŞKUR üzerinden başladı! Marketler kasiyer alımı yapıyor

Türkiye'nin çeşitli illerinde farklı sektörlerde hizmet veren işyerleri kasiyer pozisyonu için açık iş ilanlarını duyurdu. İş arayanlar, İŞKUR üzerinden yapılabilecek başvurularla yeni kariyer fırsatlarına adım atabilecekler. Bu anlamda İŞKUR üzerinden marketlere ve başka yerlere kasiyer alımları yapılmaya başlandı. Haberimizde başvuru linkini ve iş ilanlarını detaylı olarak verdik.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 09:11 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 09:11
Başvurular İŞKUR üzerinden başladı! Marketler kasiyer alımı yapıyor

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İş arayan vatandaşların İŞKUR ile iletişime geçerek başvuruda bulunmaları gerekiyor. İŞKUR'un resmi web sitesine giriş yaparak işyerlerinin isimlerini görüp başvurularını tamamlamak mümkün. Adaylar başvuru süreçlerini kolayca yönetebilir ve ilgilendikleri ilanlar hakkında detaylı bilgi alabilirler.

Türkiye'nin Her Yerinde Fırsatlar

Başvurular Samsun, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Adana, Konya, İzmir ve Gaziantep gibi Türkiye'nin birçok farklı ilindeki pozisyonlar için geçerlidir. Örneğin Samsun'un Atakum ve Merkez ilçelerinde, Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde, Aydın Kuşadası'nda ve İstanbul'un Maltepe ve Ümraniye gibi ilçelerinde açık pozisyonlar bulunmaktadır.

Özellikle perakende sektöründe kariyer düşünen veya bu alanda deneyim kazanmak isteyenler için bu fırsatlar önemli bir adım olabilir. İŞKUR, adaylara iş bulma ve kariyerlerini şekillendirme konusunda önemli bir kaynak sağlayarak Türkiye işgücü piyasasında önemli bir köprü görevi görmektedir.

Türkiye Genelinde Kasiyer Pozisyonları İçin İŞKUR'dan Başvuru Fırsatları

İş arayanlar için çeşitli şehirlerde kasiyer pozisyonlarına başvuru yapma imkanı sunuluyor. İŞKUR üzerinden erişilebilen bu ilanlar, çeşitli bölgelerdeki market ve mağazalar için geçerli.

Başvuru Detayları ve Şehirler

  1. Samsun / Atakum ve Samsun Merkez

    • Son Başvuru Tarihi: 30.08.2024 ve 31.08.2024
    • Açık Pozisyonlar: İlçe geneli için 2 farklı pozisyon
    • Özellikler: Özel/Daimi

  2. Balıkesir / Altıeylül ve Edremit

    • Son Başvuru Tarihi: 30.08.2024 ve 31.08.2024
    • Açık Pozisyonlar: İlçe geneli için 1'er açık pozisyon
    • Özellikler: Özel/Daimi

  3. Aydın / Kuşadası

    • Son Başvuru Tarihi: 30.08.2024
    • Açık Pozisyonlar: İlçe geneli için 1 açık pozisyon
    • Özellikler: Özel/Daimi

  1. İstanbul / Maltepe ve Ümraniye

    • Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024
    • Açık Pozisyonlar: Maltepe için toplam 11 açık pozisyon, Ümraniye için 1 açık pozisyon
    • Özellikler: Özel/Daimi

  2. Adana / Çukurova

    • Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024
    • Açık Pozisyonlar: İlçe geneli için 2 açık pozisyon
    • Özellikler: Özel/Daimi

  3. Konya / Beyşehir

    • Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024
    • Açık Pozisyonlar: Ülke geneli için 1 açık pozisyon
    • Özellikler: Özel/Daimi

  4. İzmir / Konak

    • Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024
    • Açık Pozisyonlar: İlçe geneli için 1 açık pozisyon
    • Özellikler: Özel/Daimi

  5. Gaziantep / Şahinbey

    • Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024
    • Açık Pozisyonlar: İlçe geneli için 1 açık pozisyon
    • Özellikler: Özel/Daimi

  6. Burdur / Kemer

    • Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024
    • Açık Pozisyonlar: İlçe geneli için 1 açık pozisyon
    • Özellikler: Özel/Daimi

  7. Erzurum / Aziziye

    • Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024
    • Açık Pozisyonlar: İl geneli için 1 açık pozisyon
    • Özellikler: Özel/Daimi

Nasıl Başvurulur?

İş arayanların İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden üye girişi yapmaları gerekmektedir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ilgili iş ilanlarına erişim sağlanabilir ve başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3341 adresi üzerinden kolaylıkla yapılabilir.

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