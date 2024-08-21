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MEB ve GSB TYP personel alımı başladı mı? TYP personel alımı başvuru şartları açıklaması! İşte kadrolar

İŞKUR aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) binlerce TYP personeli alımı yapabilir. İlgili alımlar, okul ve yurtların açılacağı Eylül ayından itibaren açıklanabilir ve böylece bakanlıkların içindeki personel açığı eritilecek.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 16:43 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 16:43
MEB ve GSB TYP personel alımı başladı mı? TYP personel alımı başvuru şartları açıklaması! İşte kadrolar

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Eğitim ve gençlik alanında önemli bir boşluğu dolduracak olan bu alımlar temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi kadrolarında olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla paralel olarak binlerce temizlik görevlisi alımı yapacak. Bu alımların özellikle deprem bölgelerindeki okullar için büyük bir istihdam fırsatı yaratacağı belirtiliyor.

Hangi Pozisyonlarda TYP personel Alımı Yapılacak?

Okullara ve Yurtlarda görevlendirmek üzere

Temizlik Personeli,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi, gibi pozisyonlarda personel alımı bekleniyor.

TYP Personel Alımı Başvuru Şartları Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

GSB Yurtları İçin de Alımlar Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversiteler açıldığında yurtlarda çalışmak üzere 60 bin personel alımı planlıyor.

Ayrıca adayların emeklilik veya malullük aylığı almaması ve öğrenci olmaması (açık öğretim öğrencileri hariç) gerekmektedir.

İŞKUR TYP Başvuru Ekranı

Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden esube.iskur.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi veya İŞKUR kayıt bilgileri ile yapılabilecektir. Adaylar İŞKUR sistemine giriş yaptıktan sonra ilgili alanlara kendi il bilgilerini girerek veya 'Ara' butonuna tıklayarak ilanlara ulaşarak açık pozisyonları görebileceklerdir.

Bu alımlar hem genç işsizlik oranının azaltılması yönünde önemli bir adım olup hem de eğitim ve gençlik alanlarında kalitenin artmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle deprem bölgelerinde iş imkânlarını artıracak olan bu hamle, birçok aileye ekonomik rahatlama sağlayacak ve eğitim ve gençlik tesislerinin daha iyi hizmet vermesini sağlayacaktır.

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