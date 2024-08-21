MEB ve GSB TYP personel alımı başladı mı? TYP personel alımı başvuru şartları açıklaması! İşte kadrolar

Eğitim ve gençlik alanında önemli bir boşluğu dolduracak olan bu alımlar temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi kadrolarında olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla paralel olarak binlerce temizlik görevlisi alımı yapacak. Bu alımların özellikle deprem bölgelerindeki okullar için büyük bir istihdam fırsatı yaratacağı belirtiliyor.
Hangi Pozisyonlarda TYP personel Alımı Yapılacak?
Okullara ve Yurtlarda görevlendirmek üzere
Temizlik Personeli,
Koruma ve Güvenlik Görevlisi, gibi pozisyonlarda personel alımı bekleniyor.
TYP Personel Alımı Başvuru Şartları Nedir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).