MEB ve GSB TYP personel alımı başladı mı? TYP personel alımı başvuru şartları açıklaması! İşte kadrolar

Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden esube.iskur.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi veya İŞKUR kayıt bilgileri ile yapılabilecektir. Adaylar İŞKUR sistemine giriş yaptıktan sonra ilgili alanlara kendi il bilgilerini girerek veya 'Ara' butonuna tıklayarak ilanlara ulaşarak açık pozisyonları görebileceklerdir.

Bu alımlar hem genç işsizlik oranının azaltılması yönünde önemli bir adım olup hem de eğitim ve gençlik alanlarında kalitenin artmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle deprem bölgelerinde iş imkânlarını artıracak olan bu hamle, birçok aileye ekonomik rahatlama sağlayacak ve eğitim ve gençlik tesislerinin daha iyi hizmet vermesini sağlayacaktır.