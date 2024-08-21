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KPSS'siz (KPSS şartsız) nasıl memur olunur?

Türkiye'de devlet dairesinde görev almak, pek çok kişinin özlem duyduğu bir mesleki hedef haline gelmiştir. İstikrarlı bir iş ve devlet güvencesi sağlayan memuriyet, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile özdeşleşmiş olsa da, bu sınav dışında da memur olabilme imkânları mevcuttur. İşte KPSS gerektirmeyen bazı kamu personeli alım yollarını haberimizde verdik.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 16:23 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 16:23
KPSS’siz KPSS şartsız nasıl memur olunur?

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Özel Mevzuatla Kamu Görevine Atanma Bazı devlet kurumları, özel mevzuatlar kapsamında ve KPSS gereksinimi olmaksızın belirli pozisyonlara personel alabilir. Genellikle teknik veya özel uzmanlık gerektiren alanlarda bu tür doğrudan atamalar yapılmaktadır. Bu atamalar çoğunlukla kamuoyuna ilanlarla duyurulur ve adayların başvuruları doğrudan ilgili kurumlara yapılır.

Sözleşmeli Kamu Görevlisi Olarak Çalışma

KPSS şartı olmadan sözleşmeli personel olarak çalışma fırsatı da bulunmaktadır. Projelere özel veya geçici ihtiyaçlar için açılan bu pozisyonlar, sözleşmeli olarak başlayıp zamanla kadrolu memuriyete geçiş yapma imkânı sunar.

Engelliler İçin Özel Atama Fırsatları

(EKPSS) Engelli vatandaşlarımız için sunulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) haricinde, belirli şartlar altında KPSS'ye girmeden kamu kurumlarında görev alma şansı da bulunmaktadır. Bu tür atamalar, ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirilir.

İstisnai Kamu Görevleri

KPSS gerekmeyen başka bir memur olma yolu da istisnai kadrolardır. Yüksek makamda görevler ve diplomatik pozisyonlar, genellikle ilgili yetkililerin kararıyla istisnai kadrolara atanabilir. Yurt dışı temsilciliklerde çalışma imkânı da bu kategoriye girer.

Yerel Yönetimlerdeki İşçi Alımları Belediyeler

KPSS şartı aramaksızın, özellikle hizmet sektöründe işçi alımı yapabilir. Bu alımlar genellikle yerel yönetimler tarafından duyurulur ve kalıcı bir istihdam fırsatı sunar.

KPSS olmadan memur olma yolları, belirli koşullara tabi olmakla birlikte, birçok farklı alanda kariyer fırsatları sunmaktadır. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen adayların, sürekli olarak ilgili kurumların duyurularını takip etmeleri, gerekli şartları sağlamaları ve başvurularını zamanında gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle sözleşmeli çalışma ve istisnai pozisyonlar, bu alanda dikkat çeken seçenekler arasında yer almaktadır. Detaylı bilgi ve güncel duyurular için ilgili kamu kurumlarının internet siteleri ve Resmî Gazete düzenli olarak incelenmelidir.

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