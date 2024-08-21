MEMURA EN AZ 43 BİN TL | Ocak ayı zamlı maaşlarına 3 formül! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
Yüzde 6.62 zamlı: 68.180,53
Yüzde 9.70 zamlı: 70.150,10
Yüzde 10.71 zamlı: 70.795,97
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
Yüzde 6.62 zamlı: 60.344,13
Yüzde 9.70 zamlı: 62.087,33
Yüzde 10.71 zamlı: 62.658,96
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04
Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71
Yüzde 6.62 zamlı: 22.901,67
Yüzde 9.70 zamlı: 23.563,24
Yüzde 10.71 zamlı: 23.780,19
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04
Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
Yüzde 6.62 zamlı: 39.625,82
Yüzde 9.70 zamlı: 40.770,52
Yüzde 10.71 zamlı: 41.145,89
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
Yüzde 6.62 zamlı: 28.837,12
Yüzde 9.70 zamlı: 29.670,15
Yüzde 10.71 zamlı: 29.943,32
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
Yüzde 6.62 zamlı: 28.355,35
Yüzde 9.70 zamlı: 29.174,47
Yüzde 10.71 zamlı: 29.443,08
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04
Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04
Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
Yüzde 6.62 zamlı: 20.186,71
Yüzde 9.70 zamlı: 20.769,85
Yüzde 10.71 zamlı: 20.961,08
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
Yüzde 6.62 zamlı: 49.185,20
Yüzde 9.70 zamlı: 50.606,05
Yüzde 10.71 zamlı: 51.071,97
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90
Yüzde 6.62 zamlı: 53.824,87
Yüzde 9.70 zamlı: 55.379,74
Yüzde 10.71 zamlı: 55.889,62
İmam-hatip
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04
Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04
Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66