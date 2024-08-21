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MEMURA EN AZ 43 BİN TL | Ocak ayı zamlı maaşlarına 3 formül! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi açıklanan verilerle birlikte Ocak ayı zamlı maaşlarını hesaplamaya başladı. Memur ve memur emeklisinin Ocak maaşları enflasyon farkıyla birlikte artacak. Zam oranına ilişkin 3 formül bulunurken, enflasyon tahminleri en düşük memur maaşının 43 bin lirayı aşabileceğini gösteriyor. Peki kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı memur ve memur emeklisi maaşları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 11:25 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 11:32
MEMURA EN AZ 43 BİN TL | Ocak ayı zamlı maaşlarına 3 formül! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

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Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi Ocak zammını merakla bekliyor. Ocak ayı zam oranı geçtiğimiz yıl Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 6 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklileri, gözünü bu artışa eklenecek enflasyon farkına çevirdi.

FARK İÇİN NE GEREKİYOR?
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alması için 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşması gerekiyor. Enflasyon tahminleri Ocak'ta enflasyon farkı olacağını gösteriyor. Bu kapsamda enflasyon farkına, dolayısıyla Ocak zammına ilişkin 3 formül öne çıkıyor.

MERKEZ NE DİYOR?
İlk iki formül Merkez Bankası'nın tahminlerini içeriyor. Banka, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini iki puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmişti. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da yüzde 34 ve 42 olarak açıklanmıştı. Bu ay yapılan üçüncü enflasyon raporu toplantısında da bu tahmin korundu.

Eğer enflasyon bu yılı yüzde 38 seviyesinde tamamlarsa, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.58 enflasyon farkı ile yüzde 6.62'ye çıkacak.

2024 enflasyonunun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 42 seviyesinde gerçekleşmesi halinde ise memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.39'u bulacak. Ocak zammı da enflasyon farkıyla birlikte yüzde 9.70'e yükselecek.

YÜZDE 10'U AŞABİLİR
Enflasyona ilişkin bir tahmin de ekonomistlerden geliyor. Merkez Bankası, Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistler 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 43.31 olarak tahmin etti. Bu tahmine göre, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.89 olarak gerçekleşecek. Tahmin gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.45 enflasyon farkı alabilecek. Yüzde 6'lık Ocak zammı da bu enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.71'e ulaşacak.

TABAN AYLIKLAR NE OLACAK?
Halen en düşük memur aylığı 39 bin 205 lira. Bu aylık eğer Ocak zammı yüzde 6.62 olursa 41 bin 801, yüzde 9.70'i bulursa 43 bin 8, yüzde 10.71 çıkarsa 43 bin 404 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise şu anki 17 bin 588 lira olan seviyesinden zam oranı yüzde 6.62 çıkarsa 18 bin 752, yüzde 9.70 olursa 19 bin 294, yüzde 10.71 artış yapılırsa 19 bin 471 liraya yükselecek.

MEMURLAR İÇİN 3 FORMÜL

FORMÜL 1

2024 enflasyonu: Yüzde 38
İkinci 6 aylık TÜFE: Yüzde 10.64
Enflasyon farkı: Yüzde 0.58
Zam oranı: Yüzde 6.62
En düşük memur aylığı: 41.801,13 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 18.752,43 TL

FORMÜL 2

2024 enflasyonu: Yüzde 42
İkinci 6 aylık TÜFE: Yüzde 13.84
Enflasyon farkı: Yüzde 3.49
Zam oranı: Yüzde 9.70
En düşük memur aylığı: 43.008,66 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 19.294,15 TL

FORMÜL 3

2024 enflasyonu: Yüzde 43.31
İkinci 6 aylık TÜFE: Yüzde 14.89
Enflasyon farkı: Yüzde 4.45
Zam oranı: Yüzde 10.71
En düşük memur aylığı: 43.404,64 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 19.471,79 TL

MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) ¼
Mevcut maaş: 59.467
Yüzde 6.62 zamlı: 63.403,72
Yüzde 9.70 zamlı: 65.235,30
Yüzde 10.71 zamlı: 65.835,92

Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
Yüzde 6.62 zamlı: 43.519,09
Yüzde 9.70 zamlı: 44.776,25
Yüzde 10.71 zamlı: 45.188,50

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568
Yüzde 6.62 zamlı: 56.048,00
Yüzde 9.70 zamlı: 57.667,10
Yüzde 10.71 zamlı: 58.198,03

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433
Yüzde 6.62 zamlı: 50.573,06
Yüzde 9.70 zamlı: 52.034,00
Yüzde 10.71 zamlı: 52.513,07

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338
Yüzde 6.62 zamlı: 62.199,98
Yüzde 9.70 zamlı: 63.996,79
Yüzde 10.71 zamlı: 64.586,00

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816
Yüzde 6.62 zamlı: 56.312,42
Yüzde 9.70 zamlı: 57.939,15
Yüzde 10.71 zamlı: 58.472,59

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 97.836
Yüzde 6.62 zamlı: 104.312,74
Yüzde 9.70 zamlı: 107.326,09
Yüzde 10.71 zamlı: 108.314,24

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909
Yüzde 6.62 zamlı: 51.080,58
Yüzde 9.70 zamlı: 52.556,17
Yüzde 10.71 zamlı: 53.040,05

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663
Yüzde 6.62 zamlı: 64.678,89
Yüzde 9.70 zamlı: 66.547,31
Yüzde 10.71 zamlı: 67.160,01

Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313
Yüzde 6.62 zamlı: 45.114,12
Yüzde 9.70 zamlı: 46.417,36
Yüzde 10.71 zamlı: 46.844,72

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378
Yüzde 6.62 zamlı: 92.096,22
Yüzde 9.70 zamlı: 94.756,67
Yüzde 10.71 zamlı: 95.629,08

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243
Yüzde 6.62 zamlı: 61.032,49
Yüzde 9.70 zamlı: 62.795,57
Yüzde 10.71 zamlı: 63.373,73

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582
Yüzde 6.62 zamlı: 52.864,33
Yüzde 9.70 zamlı: 54.391,45
Yüzde 10.71 zamlı: 54.892,23

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
Yüzde 6.62 zamlı: 60.803,25
Yüzde 9.70 zamlı: 62.559,72
Yüzde 10.71 zamlı: 63.135,70

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
Yüzde 6.62 zamlı: 68.180,53
Yüzde 9.70 zamlı: 70.150,10
Yüzde 10.71 zamlı: 70.795,97

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
Yüzde 6.62 zamlı: 60.344,13
Yüzde 9.70 zamlı: 62.087,33
Yüzde 10.71 zamlı: 62.658,96

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04
Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71
Yüzde 6.62 zamlı: 22.901,67
Yüzde 9.70 zamlı: 23.563,24
Yüzde 10.71 zamlı: 23.780,19

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04
Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
Yüzde 6.62 zamlı: 39.625,82
Yüzde 9.70 zamlı: 40.770,52
Yüzde 10.71 zamlı: 41.145,89

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
Yüzde 6.62 zamlı: 28.837,12
Yüzde 9.70 zamlı: 29.670,15
Yüzde 10.71 zamlı: 29.943,32

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
Yüzde 6.62 zamlı: 28.355,35
Yüzde 9.70 zamlı: 29.174,47
Yüzde 10.71 zamlı: 29.443,08

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04
Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04
Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
Yüzde 6.62 zamlı: 20.186,71
Yüzde 9.70 zamlı: 20.769,85
Yüzde 10.71 zamlı: 20.961,08

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
Yüzde 6.62 zamlı: 49.185,20
Yüzde 9.70 zamlı: 50.606,05
Yüzde 10.71 zamlı: 51.071,97

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90
Yüzde 6.62 zamlı: 53.824,87
Yüzde 9.70 zamlı: 55.379,74
Yüzde 10.71 zamlı: 55.889,62

İmam-hatip
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04
Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04
Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30
Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

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