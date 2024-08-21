MEMURA EN AZ 43 BİN TL | Ocak ayı zamlı maaşlarına 3 formül! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Eğer enflasyon bu yılı yüzde 38 seviyesinde tamamlarsa, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.58 enflasyon farkı ile yüzde 6.62'ye çıkacak.

2024 enflasyonunun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 42 seviyesinde gerçekleşmesi halinde ise memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.39'u bulacak. Ocak zammı da enflasyon farkıyla birlikte yüzde 9.70'e yükselecek.