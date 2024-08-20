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TSE en az lise mezunu hizmetli, memur, şoför, güvenlik görevlisi alımı yapıyor! İşte TSE başvuru şartları

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 2024 yılı personel alımı için başvuru ekranını adayların erişimine açtı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak bu alımlarda, birçok farklı şehirde çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlanacak. Bu önemli duyuruda, başvuru şartları, kadro detayları ve başvuruların nasıl yapılacağına dair tüm bilgiler yer alıyor. Özellikle, lise mezunu adayların TSE bünyesine katılmaları için büyük bir fırsat sunuluyor.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 09:49 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 09:49
TSE en az lise mezunu hizmetli, memur, şoför, güvenlik görevlisi alımı yapıyor! İşte TSE başvuru şartları

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Bu personel alımı, TSE bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle kamu sektöründe bir kariyer hedefleyen adaylar için bu başvuru süreci, başarılı bir gelecek için önemli bir adım olabilir.

TSE Personel Alımı Kimler Başvurabilir? Şartlar ve Detaylar

Teknisyen Pozisyonu İçin Aranan Nitelikler Enstitü, teknisyen pozisyonları için ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun adayları hedef alıyor. Sıhhi tesisat, elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri gibi alanlardan mezun olan adaylar, 2022 yılında yapılan Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P-94 puan türünden en az 60 puan almış olmalılar. Ayrıca, mezun olunan bölümde en az 180 gün çalışmış olduklarını belgelemek de gerekiyor. Bu pozisyonlar için adaylar Ankara ve Kocaeli/Gebze şehirlerinde istihdam edilecek. Her iki şehir için de belirli sayıda teknisyen alımı yapılacağı açıklandı.

Bahçıvan Pozisyonu İçin Şartlar

Bahçıvan pozisyonuna başvuracak adayların tarım/ziraat alanında ortaöğretim mezunu olmaları gerekiyor. KPSS P-94 puan türünden yine en az 60 puan şartı bulunmakta. Ayrıca, başvuracak adayların bahçıvanlık mesleğinde en az 180 gün fiilen çalışmış olduklarını da belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir. Bu pozisyon için Ankara'da iki bahçıvan alımı gerçekleştirilecektir.

Boyacı Badanacı Pozisyonu İçin Gerekli Kriterler

Boyacı badanacı pozisyonu için adayların lise ve dengi okul mezunu olmaları yeterli. KPSS P-94 puan türünden en az 60 puan alan adaylar, Kocaeli/Gebze bölgesinde bu pozisyonda görev yapabilecekler. Tıpkı diğer pozisyonlarda olduğu gibi, bu alanda da en az 180 gün çalışmış olma şartı aranmaktadır.

Hizmetli ve Odacı Pozisyonları İçin Koşullar

En fazla kadro açılan pozisyonlardan biri olan hizmetli-odacı alımları, birçok farklı şehirde gerçekleşecektir. Lise ve dengi okul mezunu olmak, KPSS P-94 puan türünden en az 60 puan almak bu pozisyon için yeterli olacak. Ankara başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep gibi şehirlerde toplam 38 kişi istihdam edilecek.

Şoför Alımları İçin Gereksinimler

TSE, şoför pozisyonu için adayların lise mezunu olmasını ve 2022 KPSS P-94'ten en az 60 puan almasını şart koşuyor. Ayrıca, başvuru son tarihi itibariyle en az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olunması gerekmektedir. Bu pozisyonda Ankara ve Kocaeli/Gebze'de toplam 5 kişi istihdam edilecek.

Güvenlik Görevlisi İçin Özel Şartlar

Güvenlik görevlisi pozisyonu, adaylardan daha spesifik kriterler gerektiriyor. Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak ve KPSS P-93 puan türünden en az 70 puan almak bu pozisyon için asgari şartlar arasında. Ayrıca, geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olma zorunluluğu da bulunmaktadır. Güvenlik görevlisi pozisyonunda gece ve gündüz vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun olmaması gerektiği gibi boy ve kilo oranlarının da belirli şartlara uygun olması gerekmektedir. Bu pozisyonlar için en fazla kadro Ankara'da bulunurken, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Kocaeli/Gebze'de de çeşitli kadrolar açılmıştır.

Memur Pozisyonları ve Aranan Nitelikler

TSE, birçok farklı memur pozisyonu için alım yapacak. Büro Yönetimi, Halkla İlişkiler, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Pazarlama, İşletme, Adalet gibi ön lisans programlarından mezun olan adaylar bu pozisyonlara başvurabilecekler. KPSS P-93 puan türünden en az 70 puan almış olmak, bu pozisyonlar için gerekli temel şartlardan biridir. Memur alımları için Ankara, Kocaeli/Gebze, İstanbul, Bursa, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Manisa, Konya, Afyon ve Van gibi çeşitli şehirlerde kadro açılmıştır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler. Adayların başvuru yaparken gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri gerekiyor. Bu belgeler arasında, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, SGK hizmet dökümü gibi belgeler bulunuyor.

Başvuru sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamamak için tüm adayların gerekli şartları dikkatlice incelemeleri ve belgelerini eksiksiz şekilde sisteme yüklemeleri önemlidir. Başvurular başladı ve adaylar, başvuru işlemlerini son tarih öncesinde tamamlamalıdır.

BAŞVURU LİNKİ: https://www.turkiye.gov.tr/tse-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

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