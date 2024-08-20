TSE en az lise mezunu hizmetli, memur, şoför, güvenlik görevlisi alımı yapıyor! İşte TSE başvuru şartları

Boyacı Badanacı Pozisyonu İçin Gerekli Kriterler Boyacı badanacı pozisyonu için adayların lise ve dengi okul mezunu olmaları yeterli. KPSS P-94 puan türünden en az 60 puan alan adaylar, Kocaeli/Gebze bölgesinde bu pozisyonda görev yapabilecekler. Tıpkı diğer pozisyonlarda olduğu gibi, bu alanda da en az 180 gün çalışmış olma şartı aranmaktadır.

Hizmetli ve Odacı Pozisyonları İçin Koşullar En fazla kadro açılan pozisyonlardan biri olan hizmetli-odacı alımları, birçok farklı şehirde gerçekleşecektir. Lise ve dengi okul mezunu olmak, KPSS P-94 puan türünden en az 60 puan almak bu pozisyon için yeterli olacak. Ankara başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep gibi şehirlerde toplam 38 kişi istihdam edilecek.

Şoför Alımları İçin Gereksinimler TSE, şoför pozisyonu için adayların lise mezunu olmasını ve 2022 KPSS P-94'ten en az 60 puan almasını şart koşuyor. Ayrıca, başvuru son tarihi itibariyle en az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olunması gerekmektedir. Bu pozisyonda Ankara ve Kocaeli/Gebze'de toplam 5 kişi istihdam edilecek.

Güvenlik Görevlisi İçin Özel Şartlar Güvenlik görevlisi pozisyonu, adaylardan daha spesifik kriterler gerektiriyor. Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak ve KPSS P-93 puan türünden en az 70 puan almak bu pozisyon için asgari şartlar arasında. Ayrıca, geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olma zorunluluğu da bulunmaktadır. Güvenlik görevlisi pozisyonunda gece ve gündüz vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun olmaması gerektiği gibi boy ve kilo oranlarının da belirli şartlara uygun olması gerekmektedir. Bu pozisyonlar için en fazla kadro Ankara'da bulunurken, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Kocaeli/Gebze'de de çeşitli kadrolar açılmıştır.