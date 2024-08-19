264 sürekli işçi alımı yapılacak! Eti Maden İşletmeleri az evvel duyurdu! Eskişehir, Balıkesir, Bandırma, Kütahya...

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Eti Maden İşletmeleri, kadrolu 264 işçi alımı için düğmeye bastı. 2024 yılında farklı illerde istihdam edilmek üzere alınacak işçiler için başvuru süreci, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuruların nasıl yapılacağı, başvuru şartlarının neler olduğu ve hangi illerde alım yapılacağına dair tüm bilgiler duyuruldu.

📰 Eti Maden İşletmeleri 264 Sürekli İşçi Alımı Yapacak! 🏭💼 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı için büyük bir işçi alım duyurusu yaptı! 📢 Toplamda 264 kadrolu işçi alımı yapılacağını açıkladı. İşte başvuru detayları ve şartlar! 👇 📋 HANGİ İLLERE ALIM YAPILACAK? 📍 Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (Bandırma/BALIKESİR): 16 Sürekli İşçi

📍 Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Bigadiç/BALIKESİR): 16 Sürekli İşçi

📍 Kırka Bor İşletme Müdürlüğü (Seyitgazi/ESKİŞEHİR): 162 Sürekli İşçi

📍 Emet Bor İşletme Müdürlüğü (Emet/KÜTAHYA): 62 Sürekli İşçi Toplamda 256 sürekli işçi alımı yapılacak. 📦 Bu işçiler, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre seçilecek ve il düzeyinde karşılanacak. Başvurular, 26 Ağustos 2024 tarihinde İŞKUR üzerinden yapılacak. 🌐