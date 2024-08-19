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264 sürekli işçi alımı yapılacak! Eti Maden İşletmeleri az evvel duyurdu! Eskişehir, Balıkesir, Bandırma, Kütahya...

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı için 264 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İşkur aracılığıyla gerçekleştirilecek başvurular için tarih ve detaylar belli oldu. Başvuru yapmak isteyen adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirtilen tarihlerde başvuru yapması gerekiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 21:01 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 21:01
264 sürekli işçi alımı yapılacak! Eti Maden İşletmeleri az evvel duyurdu! Eskişehir, Balıkesir, Bandırma, Kütahya...

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Eti Maden İşletmeleri, kadrolu 264 işçi alımı için düğmeye bastı. 2024 yılında farklı illerde istihdam edilmek üzere alınacak işçiler için başvuru süreci, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuruların nasıl yapılacağı, başvuru şartlarının neler olduğu ve hangi illerde alım yapılacağına dair tüm bilgiler duyuruldu.

📰 Eti Maden İşletmeleri 264 Sürekli İşçi Alımı Yapacak! 🏭💼

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı için büyük bir işçi alım duyurusu yaptı! 📢 Toplamda 264 kadrolu işçi alımı yapılacağını açıkladı. İşte başvuru detayları ve şartlar! 👇

📋 HANGİ İLLERE ALIM YAPILACAK?

📍 Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (Bandırma/BALIKESİR): 16 Sürekli İşçi
📍 Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Bigadiç/BALIKESİR): 16 Sürekli İşçi
📍 Kırka Bor İşletme Müdürlüğü (Seyitgazi/ESKİŞEHİR): 162 Sürekli İşçi
📍 Emet Bor İşletme Müdürlüğü (Emet/KÜTAHYA): 62 Sürekli İşçi

Toplamda 256 sürekli işçi alımı yapılacak. 📦 Bu işçiler, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre seçilecek ve il düzeyinde karşılanacak. Başvurular, 26 Ağustos 2024 tarihinde İŞKUR üzerinden yapılacak. 🌐

🎓 EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İŞÇİ ALIMLARI

📚 Lise Dengi Okul Mezunu 256 işçi:
Başvurular 26.08.2024 tarihinde İŞKUR'un resmi internet sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılacak. 🖥️

🎓 Önlisans Mezunu 8 işçi:
4 işçi Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları'na, 4 işçi ise Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü'ne alınacak. Başvurular yine 26.08.2024 tarihinde İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. 🖋️

İlan detaylarıİlan detayları

🗓️ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvurular, 26 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru ekranı açıldığında, zaman kaybetmeden başvurunuzu yapmayı unutmayın! 📅💼

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