2024 KPSS Puanı İle (50-55-60-65-70) Memur Personel Alımı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

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2024 yılı içerisinde, düşük KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumların sayısı artış gösteriyor. Belediyeler, üniversiteler ve bazı bakanlıklar, düşük KPSS puanı ile alım yapan başlıca kurumlar arasında yer alıyor. Özellikle 50-70 KPSS puanı aralığında yapılan alımlar, lise, ön lisans ve lisans mezunları için büyük bir avantaj sağlıyor.

KPSS Puan Şartı ve Başvuru Kriterleri Bu yılki memur alımları için adayların, 2022 veya 2023 yıllarında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) puan almış olmaları gerekiyor. Lise mezunları KPSSP94, ön lisans mezunları KPSSP93 ve lisans mezunları KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60, 65 veya 70 puan alarak başvuru yapabiliyor. Başvuru şartlarının başında ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak gerekiyor. Bu genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, sağlık durumu bakımından görevini yapmasına engel olabilecek bir rahatsızlığı bulunmamak gibi kriterler yer alıyor.