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2024 KPSS Puanı İle (50-55-60-65-70) Memur Personel Alımı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

2024 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşları, personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapmaya devam ediyor. Özellikle düşük KPSS puanı ile yapılan alımlar, birçok aday için büyük bir fırsat sunuyor. En az 50 KPSS puanı ile başvuru yapılabilecek ilanlar, ağırlıklı olarak belediyeler ve üniversiteler tarafından yayımlanıyor. Bu haberimizde, düşük KPSS puanı ile hangi kurumların memur alımı yaptığını ve başvuru şartlarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 10:30 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 10:30
2024 KPSS Puanı İle 50-55-60-65-70 Memur Personel Alımı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

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2024 yılı içerisinde, düşük KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumların sayısı artış gösteriyor. Belediyeler, üniversiteler ve bazı bakanlıklar, düşük KPSS puanı ile alım yapan başlıca kurumlar arasında yer alıyor. Özellikle 50-70 KPSS puanı aralığında yapılan alımlar, lise, ön lisans ve lisans mezunları için büyük bir avantaj sağlıyor.

KPSS Puan Şartı ve Başvuru Kriterleri

Bu yılki memur alımları için adayların, 2022 veya 2023 yıllarında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) puan almış olmaları gerekiyor. Lise mezunları KPSSP94, ön lisans mezunları KPSSP93 ve lisans mezunları KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60, 65 veya 70 puan alarak başvuru yapabiliyor. Başvuru şartlarının başında ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak gerekiyor. Bu genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, sağlık durumu bakımından görevini yapmasına engel olabilecek bir rahatsızlığı bulunmamak gibi kriterler yer alıyor.

Belediyeler ve Üniversiteler Düşük KPSS Puanı ile Alım Yapıyor

Belediyeler ve üniversiteler, 2024 yılında düşük KPSS puanı ile memur alımı yapan başlıca kurumlar olarak öne çıkıyor. Özellikle belediyeler 60 KPSS puanı ile, üniversiteler ise 50 KPSS puanı ile personel alımı gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra bazı bakanlıklar da 60-70 KPSS puanı ile alım ilanları yayımlıyor. Alımların büyük bir kısmı zabıta memuru, itfaiye eri, büro personeli gibi pozisyonlarda yapılıyor. Örneğin, zabıta memuru ve itfaiye eri alımlarında adayların belirli boy şartlarını sağlamaları ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Güncel İlanlar ve Başvuru Tarihleri

2024 yılı için düşük KPSS puanı ile alım yapacak kurumların güncel ilan listesi ve başvuru tarihleri şu şekildedir:

Dicle Üniversitesi: 50 KPSS puanı ile 11 kişilik kontenjan için başvuru kabul ediyor. Son başvuru tarihi 16/08/24.

Çukurova Üniversitesi: 55 KPSS puanı ile 53 kişilik kontenjan açtı. Son başvuru tarihi 16/08/24.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE): 60 KPSS puanı ile 184 kişilik kontenjan sunuyor. Son başvuru tarihi 30/08/24.

Alay Belediyesi: 60 KPSS puanı ile 1 kişilik alım yapıyor. Son başvuru tarihi 3/10/24.

Eleşkirt Belediyesi: 60 KPSS puanı ile 1 kişilik kontenjan açtı. Son başvuru tarihi 27/09/24.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): KPSS puanı şartı ile 160 kişilik alım yapıyor. Son başvuru tarihi 4/09/24.

Türk Alman Üniversitesi: KPSS puanı şartı ile 5 kişilik kontenjan sunuyor. Son başvuru tarihi 1/09/24.

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