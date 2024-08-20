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LÖSEV personel alımı ilanı - LÖSEV iş başvuru şartları ve kadrolar

LÖSEV'in son personel alımı İŞKUR üzerinden duyurulmuş olup, bu fırsatlar Türkiye genelinde bir dizi yeni iş pozisyonunu içermektedir. Bu ilanlar, çeşitli şehirlerdeki açık pozisyonlar ve bu pozisyonlara dair başvuru şartları ile ilgili önemli bilgiler sunuyor.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 12:13 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 12:13
LÖSEV personel alımı ilanı - LÖSEV iş başvuru şartları ve kadrolar

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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), ülkemizde lösemi ve kanser hastalarına destek sağlayan önemli bir kuruluş olarak bilinir. Son dönemde, farklı illerde çeşitli kadrolar için personel alımı yapacağını duyurdu. LÖSEV'in bu yeni ilanları, İŞKUR üzerinden yayımlandı. Vakıf, başta idari destek görevlerinden hasta danışmanlığına kadar geniş bir yelpazede personel alımı yapmayı planlıyor.

İŞKUR Üzerinden LÖSEV Personel Alımı: Hangi Şehirlerde Kontenjanlar Var?

LÖSEV'in İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanlar, ülkenin farklı şehirlerindeki istihdam ihtiyacını karşılamaya yönelik. Bu kapsamda Adana, Samsun, İzmir, Antalya, Ankara ve Kayseri illerinde personel alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularla ilgili kontenjanlar ise şu şekilde sıralanıyor:

İdari Destek Görevlisi: Yönetim ve organizasyon becerilerine sahip, vakıf süreçlerine destek sağlayacak personel.

Şoför (Yolcu Taşıma): Vakıf hizmetleri kapsamında ulaşım işlerini gerçekleştirecek deneyimli sürücüler.

Güvenlik Görevlisi: Vakıf binalarının güvenliğini sağlayacak, güvenlik sertifikasına sahip personel.

Temizlik Görevlisi: Vakıf merkezlerinin hijyenini sağlamakla görevli temizlik personeli.

Otobüs Kaptanı (Şoförü): Vakfın lojistik ihtiyaçlarına uygun büyük araçları kullanabilecek deneyimli sürücüler.

Paketleme İşçisi (Gıda): Gıda ürünlerinin paketlenmesi ve hazırlanması görevlerinde çalışacak işçiler.

Aşçı: Vakıf bünyesinde yemek hizmetlerini organize edecek aşçılar.

Bulaşıkçı: Mutfakların temizliği ve düzenini sağlayacak personel.

Servis Görevlisi (Garson): Yemek servisi ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışacak garsonlar.

Hasta Refakatçısı: Hastaların günlük ihtiyaçlarına destek sağlayacak refakatçiler.

Bagaj Taşıyıcı (Bellboy): Vakıf misafirlerinin eşyalarını taşıyacak personel.

Halkla İlişkiler Görevlisi: Vakıf ile halk arasındaki iletişimi güçlendirecek halkla ilişkiler uzmanları.

Hasta Danışmanı: Hastaların ve yakınlarının ihtiyaçlarına cevap verecek danışmanlar.

LÖSEV Personel Alımı Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

LÖSEV personel alımı için başvurular, ilanların yayımlandığı platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden başvuruda bulunmak isteyen adayların, İŞKUR'un resmi web sitesi olan "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresine giriş yaparak "LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI" araması yapmaları gerekiyor. Bu arama sonucunda, ilanlara erişim sağlanabiliyor ve online başvuru işlemi gerçekleştirilebiliyor.

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