LÖSEV personel alımı ilanı - LÖSEV iş başvuru şartları ve kadrolar

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), ülkemizde lösemi ve kanser hastalarına destek sağlayan önemli bir kuruluş olarak bilinir. Son dönemde, farklı illerde çeşitli kadrolar için personel alımı yapacağını duyurdu. LÖSEV'in bu yeni ilanları, İŞKUR üzerinden yayımlandı. Vakıf, başta idari destek görevlerinden hasta danışmanlığına kadar geniş bir yelpazede personel alımı yapmayı planlıyor.
İŞKUR Üzerinden LÖSEV Personel Alımı: Hangi Şehirlerde Kontenjanlar Var?
LÖSEV'in İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanlar, ülkenin farklı şehirlerindeki istihdam ihtiyacını karşılamaya yönelik. Bu kapsamda Adana, Samsun, İzmir, Antalya, Ankara ve Kayseri illerinde personel alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularla ilgili kontenjanlar ise şu şekilde sıralanıyor:
İdari Destek Görevlisi: Yönetim ve organizasyon becerilerine sahip, vakıf süreçlerine destek sağlayacak personel.
Şoför (Yolcu Taşıma): Vakıf hizmetleri kapsamında ulaşım işlerini gerçekleştirecek deneyimli sürücüler.
Güvenlik Görevlisi: Vakıf binalarının güvenliğini sağlayacak, güvenlik sertifikasına sahip personel.
Temizlik Görevlisi: Vakıf merkezlerinin hijyenini sağlamakla görevli temizlik personeli.