LÖSEV personel alımı ilanı - LÖSEV iş başvuru şartları ve kadrolar

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), ülkemizde lösemi ve kanser hastalarına destek sağlayan önemli bir kuruluş olarak bilinir. Son dönemde, farklı illerde çeşitli kadrolar için personel alımı yapacağını duyurdu. LÖSEV'in bu yeni ilanları, İŞKUR üzerinden yayımlandı. Vakıf, başta idari destek görevlerinden hasta danışmanlığına kadar geniş bir yelpazede personel alımı yapmayı planlıyor.