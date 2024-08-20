Kızılay en az ilköğretim mezunu personel alımı: Temizlik görevlisi, yaşlı bakım teknikeri başvuru şartları nedir?

Kızılay, insan kaynakları ekibini genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, çeşitli pozisyonlar için yeni personel alım ilanları duyuruldu. Açıklanan ilanlar kapsamında, bazı pozisyonlar için başvuru süreçlerinin devam ettiği belirtiliyor. Bu fırsatlar, toplum hizmeti ve yardım faaliyetlerinde yer almak isteyen bireyler için önemli bir kapı aralıyor.