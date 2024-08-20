Kızılay en az ilköğretim mezunu personel alımı: Temizlik görevlisi, yaşlı bakım teknikeri başvuru şartları nedir?

Kızılay, insan kaynakları ekibini genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, çeşitli pozisyonlar için yeni personel alım ilanları duyuruldu. Açıklanan ilanlar kapsamında, bazı pozisyonlar için başvuru süreçlerinin devam ettiği belirtiliyor. Bu fırsatlar, toplum hizmeti ve yardım faaliyetlerinde yer almak isteyen bireyler için önemli bir kapı aralıyor.
Türkiye genelinde farklı şehirlerdeki birimler için personel arayan Kızılay, 2024 yılında çeşitli alanlarda personel alımı yapacak. Bu kapsamda:
- Kızılay Sağlık,
- Kızılay Merkezi Birim,
- Kızılay Bakım, gibi farklı birimlerde personel alımı gerçekleştirilecektir.
Hangi Şehirlerde İlanlar Yayımlandı?
Kızılay'ın güncel personel alımı ilanlarına göre, Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde personel alımları yapılacak.
Detaylı Personel Alımı Pozisyonları:
- Müfettiş Yardımcısı,
- Doktor,
- Yaşlı Bakım Teknikeri,
- Temizlik Görevlisi,
- Hemşire,
- Saha Çalışanı,
- Sosyal Hizmet Uzmanı,
- Bakım ve Rehabilitasyon Uzmanı,
- Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı,
- Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı,
- Kızılay Acil Tıbbi Müdahale Ekipleri Personeli gibi kadrolar için alım yapılacaktır.