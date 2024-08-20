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Kızılay en az ilköğretim mezunu personel alımı: Temizlik görevlisi, yaşlı bakım teknikeri başvuru şartları nedir?

Kızılay, personel alımlarına aralıksız devam ediyor. Ağustos ayı itibarıyla, farklı görevler için yeni personel alım ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarla birlikte, bazı kadrolar için başvuruların halen kabul edildiği görülüyor.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 11:58 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 12:01
Kızılay en az ilköğretim mezunu personel alımı: Temizlik görevlisi, yaşlı bakım teknikeri başvuru şartları nedir?

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Kızılay, insan kaynakları ekibini genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, çeşitli pozisyonlar için yeni personel alım ilanları duyuruldu. Açıklanan ilanlar kapsamında, bazı pozisyonlar için başvuru süreçlerinin devam ettiği belirtiliyor. Bu fırsatlar, toplum hizmeti ve yardım faaliyetlerinde yer almak isteyen bireyler için önemli bir kapı aralıyor.

Türkiye genelinde farklı şehirlerdeki birimler için personel arayan Kızılay, 2024 yılında çeşitli alanlarda personel alımı yapacak. Bu kapsamda:

  • Kızılay Sağlık,
  • Kızılay Merkezi Birim,
  • Kızılay Bakım, gibi farklı birimlerde personel alımı gerçekleştirilecektir.

Hangi Şehirlerde İlanlar Yayımlandı?

Kızılay'ın güncel personel alımı ilanlarına göre, Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde personel alımları yapılacak.

Detaylı Personel Alımı Pozisyonları:

  • Müfettiş Yardımcısı,
  • Doktor,
  • Yaşlı Bakım Teknikeri,
  • Temizlik Görevlisi,
  • Hemşire,
  • Saha Çalışanı,
  • Sosyal Hizmet Uzmanı,
  • Bakım ve Rehabilitasyon Uzmanı,
  • Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı,
  • Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı,
  • Kızılay Acil Tıbbi Müdahale Ekipleri Personeli gibi kadrolar için alım yapılacaktır.

Adaylardan Aranan Genel Şartlar Nelerdir?

  • Alım yapılacak alanda eğitimini tamamlamış olmak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumunun uygun olması,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmiş olmak,
  • Suç hükümlülüğü bulunmamak,
  • Görevini yapmasına engel sağlık problemi olmamak,
  • Sorumluluk sahibi ve problem çözme yetkinliği olan bireyler tercih edilecektir.

KPSS Şartı Aranmıyor!

Kızılay, personel alımlarında KPSS şartı aramıyor. Adayların yalnızca öğrenim şartını ve diğer nitelikleri taşıyor olmaları yeterli olacaktır.

Özel Şartlara Göre Kadrolar ve Gereksinimleri:

  • Doktor Alımı: Tıp Fakültesi mezunu, tam zamanlı çalışabilecek, mecburi hizmetini tamamlamış, ekip çalışmasına yatkın, seyahat engeli olmayan bireyler,
  • Saha Çalışanı: Lisans mezunu, iyi seviyede Arapça ve tercihen İngilizce bilen, insani yardım sektöründe deneyimli, analitik düşünebilen, MS Office programlarına hakim, ekip çalışmasına yatkın bireyler,
  • Bakım ve Rehabilitasyon Uzmanı: Hemşirelik, Fizyoterapi gibi bölümlerden mezun, sağlık eğitimi ve halk sağlığı alanlarında tecrübeli, iyi İngilizce bilgisine sahip, eğitmenlik becerisi olan bireyler,
  • Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı: İlgili Lisans bölümlerinden mezun, yüksek lisans eğitimi almış, stratejik pazarlama ve satış yönetimi bilgisine sahip, protokol yönetimi bilgisi olan bireyler tercih edilecektir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İlgilenen adaylar, Kızılay'ın resmi kariyer sayfası üzerinden başvurularını yapabilirler: Kızılay Başvuru Ekranı

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