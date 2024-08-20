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FLO personel alım ilanı geldi! İşte FLO personel alımı başvuru şartları ve kadrolar

Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olan FLO Mağazacılık, dev bir personel alımı ilanı yayınladı. Perakende sektöründe lider konumda bulunan FLO, Türkiye genelinde birçok farklı pozisyonda istihdam sağlamak amacıyla çeşitli alım duyuruları yaptı. Peki, bu büyük fırsat için başvuru şartları neler? Hangi illerde ve hangi pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecek? İşte tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 15:21 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 15:21
FLO personel alım ilanı geldi! İşte FLO personel alımı başvuru şartları ve kadrolar

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FLO Mağazacılık, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış profesyonellere kapılarını açıyor. İşte alım yapılacak bazı pozisyonlar:

FLO Personel Alımı Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?

Ürün Yöneticisi: Ürün yönetimi ve tedarik süreçlerinde deneyimli, koleksiyon oluşturma konusunda bilgi sahibi adaylar aranıyor. Moda ve perakende sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için mükemmel bir fırsat.

Web Site Giriş ve Kontrol Uzmanı: E-ticaret ve dijital platformlarda uzmanlaşmış, web site yönetimi ve kontrol süreçlerinde deneyimli kişiler için ideal bir pozisyon.

Süreç Geliştirme Müdürü: Şirket içi süreçlerin optimize edilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olacak bu pozisyon, organizasyonel becerilere sahip adaylar için tasarlanmış.

Mağaza Müdürü ve Müdür Yardımcısı: Perakende mağaza yönetiminde deneyimli, müşteri memnuniyetini ön planda tutan profesyoneller aranıyor.

İç Denetim Uzmanı: Şirket içi denetim süreçlerini yönetecek, finansal ve operasyonel riskleri minimize edecek uzmanlar için önemli bir fırsat.

Bu pozisyonların yanı sıra, Grafik Tasarım Stajyeri, Bölge Satış Müdürü, Enerji Yönetimi Uzmanı, Engelli Satış Danışmanı gibi daha birçok farklı alanda da personel alımları gerçekleştirilecek. FLO, geniş bir yelpazede çeşitli uzmanlıklara sahip adayları bünyesine katmayı hedefliyor.

FLO Personel Alımı Hangi İllerde Alım Yapılacak?

FLO Mağazacılık'ın ilanına göre, alımlar Türkiye'nin dört bir yanındaki illerde yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra, birçok farklı ilde de istihdam sağlanacak. Bu durum, FLO'nun Türkiye genelinde geniş bir operasyon ağına sahip olduğunu ve her bölgeden yetenekli adayları bünyesine katmayı amaçladığını gösteriyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, yaşadıkları bölgeye en yakın ildeki pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirebilir.

FLO Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

FLO Mağazacılık'ın personel alım ilanında belirtilen başvuru şartları oldukça detaylı ve belirli uzmanlık gerektiriyor. İşte öne çıkan bazı şartlar:

Üniversite Mezuniyeti: İlgili bölümlerden mezun olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecek.

Deneyim: Ürün yönetimi ve tedarik konularında en az 5 yıl deneyime sahip olmak.

Sektörel Bilgi: Giyim ve perakende sektöründe, özellikle koleksiyon oluşturma süreçlerinde aktif rol almış olmak.

Dil Yetkinliği: İyi derecede İngilizce bilmek, tercihen bu pozisyonlar için avantaj sağlayacak.

Teknoloji Yetkinliği: MS Office uygulamalarını (özellikle PowerPoint ve Excel) iyi seviyede kullanabilmek.

Seyahat Engeli Bulunmamak: Aktif araç kullanabilen ve seyahat engeli olmayan adaylar tercih edilecek.

FLO Personel Alımı Başvuru Nasıl Yapılır?

FLO Mağazacılık'ın personel alım ilanına başvurmak isteyen adaylar, "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=37383&hc=T" bu link üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. İlgili pozisyon için gerekli kriterlere uygun olan adayların başvurularını tamamlayarak, kariyerlerinde önemli bir adım atmaları mümkün.

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