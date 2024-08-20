FLO personel alım ilanı geldi! İşte FLO personel alımı başvuru şartları ve kadrolar

Mağaza Müdürü ve Müdür Yardımcısı: Perakende mağaza yönetiminde deneyimli, müşteri memnuniyetini ön planda tutan profesyoneller aranıyor. İç Denetim Uzmanı: Şirket içi denetim süreçlerini yönetecek, finansal ve operasyonel riskleri minimize edecek uzmanlar için önemli bir fırsat.

Bu pozisyonların yanı sıra, Grafik Tasarım Stajyeri, Bölge Satış Müdürü, Enerji Yönetimi Uzmanı, Engelli Satış Danışmanı gibi daha birçok farklı alanda da personel alımları gerçekleştirilecek. FLO, geniş bir yelpazede çeşitli uzmanlıklara sahip adayları bünyesine katmayı hedefliyor.

FLO Personel Alımı Hangi İllerde Alım Yapılacak? FLO Mağazacılık'ın ilanına göre, alımlar Türkiye'nin dört bir yanındaki illerde yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra, birçok farklı ilde de istihdam sağlanacak. Bu durum, FLO'nun Türkiye genelinde geniş bir operasyon ağına sahip olduğunu ve her bölgeden yetenekli adayları bünyesine katmayı amaçladığını gösteriyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, yaşadıkları bölgeye en yakın ildeki pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirebilir.

FLO Personel Alımı Başvuru Şartları Neler? FLO Mağazacılık'ın personel alım ilanında belirtilen başvuru şartları oldukça detaylı ve belirli uzmanlık gerektiriyor. İşte öne çıkan bazı şartlar: Üniversite Mezuniyeti: İlgili bölümlerden mezun olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecek. Deneyim: Ürün yönetimi ve tedarik konularında en az 5 yıl deneyime sahip olmak.