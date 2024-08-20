Hastanelere 20-31 Ağustos temizlik görevlisi, hasta kayıt görevlisi 18-54 yaş arası personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

İlanlara Nasıl Başvuru Yapılır?
İŞKUR'un duyurduğu bu pozisyonlara başvuru yapmak oldukça kolay. Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden sisteme üye olarak ilanlara başvuru yapabilirler. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra, ilanın yayınlandığı şehir ve pozisyona göre başvuru yapma imkanı sunuluyor. Ayrıca, İŞKUR sistemi üzerinden başvuru durumunu takip etmek ve başvurulan ilanla ilgili bilgilere erişmek de mümkün.
İŞKUR'un yayınladığı ilanlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki hastanelerde görev alacak pozisyonlar yer alıyor. Bu illerde yaşayan ve sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için İŞKUR, büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru yapacak adaylar, ilanlara verilen son başvuru tarihine kadar işlemlerini tamamlamalıdır.
Temizlik Görevlisi (Hastane) İlanları
1. Temizlik Görevlisi (Hastane)
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: İSTANBUL / PENDİK
İlan Numarası: 00008448796
Son Başvuru Tarihi: 30.08.2024
Başvuru Süresi: 11 Gün Kaldı
2. Temizlik Görevlisi (Hastane)
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 2
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: İSTANBUL / BEYOĞLU
İlan Numarası: 00008455874
Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024
Başvuru Süresi: 12 Gün Kaldı
3. Temizlik Görevlisi (Hastane)
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: ANKARA / YENİMAHALLE
İlan Numarası: 00008459612
Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024
Başvuru Süresi: 12 Gün Kaldı
4. Temizlik Görevlisi (Hastane)
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 100
Başvuru Yeri: İl Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR
İlan Numarası: 00008451334
Son Başvuru Tarihi: 31.08.2024
Başvuru Süresi: 12 Gün Kaldı
5. Temizlik Görevlisi (Hastane)
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: ESKİŞEHİR / ESKİŞEHİR MERKEZ
İlan Numarası: 00008462930
Son Başvuru Tarihi: 05.09.2024
Başvuru Süresi: 17 Gün Kaldı
6. Temizlik Görevlisi (Hastane)
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: ANKARA / ÇANKAYA
İlan Numarası: 00008474871
Son Başvuru Tarihi: 10.09.2024
Başvuru Süresi: 22 Gün Kaldı
7. Temizlik Görevlisi (Hastane)
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 3
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: TEKİRDAĞ / ÇORLU
İlan Numarası: 00008443003
Son Başvuru Tarihi: 14.09.2024
Başvuru Süresi: 26 Gün Kaldı
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanları
1. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL
İlan Numarası: 00008480603
Son Başvuru Tarihi: 11.09.2024
Başvuru Süresi: 23 Gün Kaldı
2. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: İSTANBUL / ŞİŞLİ
İlan Numarası: 00008477069
Son Başvuru Tarihi: 11.09.2024
Başvuru Süresi: 23 Gün Kaldı
3. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: KOCAELİ / GÖLCÜK
İlan Numarası: 00008475753
Son Başvuru Tarihi: 11.09.2024
Başvuru Süresi: 23 Gün Kaldı
4. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: İSTANBUL / ŞİŞLİ
İlan Numarası: 00008482245
Son Başvuru Tarihi: 12.09.2024
Başvuru Süresi: 24 Gün Kaldı
5. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 2
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: ANKARA / YENİMAHALLE
İlan Numarası: 00008479144
Son Başvuru Tarihi: 12.09.2024
Başvuru Süresi: 24 Gün Kaldı
6. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: ANTALYA / KEPEZ
İlan Numarası: 00008478737
Son Başvuru Tarihi: 12.09.2024
Başvuru Süresi: 24 Gün Kaldı
7. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: KONYA / SELÇUKLU
İlan Numarası: 00008485152
Son Başvuru Tarihi: 13.09.2024
Başvuru Süresi: 25 Gün Kaldı
8. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İşyeri: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Pozisyon: Özel / Daimi
Açık Pozisyon: 1
Başvuru Yeri: İlçe Geneli Başvuru
Çalışma Yeri: İSTANBUL / ÜMRANİYE
İlan Numarası: 00008454134
Son Başvuru Tarihi: 25.10.2024
Başvuru Süresi: 67 Gün Kaldı
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