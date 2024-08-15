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KPSS'siz 15-31 Ağustos 18-50 yaş arası hastane ve sağlık kurumlarına 22.714 TL maaşla Hasta Kabul Kayıt Görevlisi alımı başvuru şartları nedir?

Sağlık sektörünün önemli bir parçası olan hasta kabul ve kayıt görevlisi pozisyonu, kariyerine bu alanda başlamak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Hastaların ilk karşılaştığı profesyonel olarak, sağlık hizmetlerinin kritik bir bileşeni olabilirsiniz. İşte 22.714 TL maaşla Hasta Kabul Kayıt Görevlisi alımı başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 08:29 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 08:30
KPSS’siz 15-31 Ağustos 18-50 yaş arası hastane ve sağlık kurumlarına 22.714 TL maaşla Hasta Kabul Kayıt Görevlisi alımı başvuru şartları nedir?

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Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için hasta kabul ve kayıt görevlisi pozisyonu, ideal bir başlangıç noktası sunuyor. Bu dinamik rolde, sağlık hizmetlerinin ön saflarında yer alarak hastalarla ilk teması sağlayan kişi olma fırsatına sahip olabilirsiniz.

Hasta kabul ve kayıt görevlisi, bir sağlık kuruluşunda hastaların giriş işlemlerini yapan, tıbbi bilgilerini güncelleyen ve randevu düzenleyen kişidir. Bu görev, hastane, klinik, doktor ofisi gibi birçok sağlık tesisinde bulunabilir. Görev tanımı, hastaların gelişlerini kaydetmek, sağlık personeline yardımcı olmak ve hastaların tıbbi kayıtlarının düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak gibi sorumlulukları içerir. Bu yüzden, bu pozisyonda çalışan bir kişinin dikkatli, düzenli ve iyi iletişim becerilerine sahip olması gerekmektedir.

Sağlık sektörü, toplumun sağlığını koruma misyonuyla hareket ederken, aynı zamanda geniş bir istihdam alanı sunmaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. İŞKUR ve çeşitli özel hastaneler, sağlık kurumları için yeni personel alım süreçlerini başlattı. Bu alımlar, özellikle özel sektörde yoğunlaşıyor ve hasta kabul ve kayıt görevlisi gibi pozisyonlarda fırsatlar artıyor.

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İŞKUR ve Özel Hastanelerde Personel Alımları

İŞKUR'un yanı sıra özel hastaneler ve sağlık kurumları da personel alımları konusunda aktif rol oynuyor. Bu süreçler, kamu kurumları tarafından da belirli periyotlarla takip ediliyor. Özellikle, hasta kabul ve kayıt görevlisi pozisyonları için artan talepler, bu alanda kariyer yapmak isteyenler için umut verici gelişmeler sunuyor. Bu pozisyonlar için başvurular genellikle İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde yoğunlaşmış durumda.

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İstanbul
6.09.2024
Ref. No: 00008468038

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İstanbul
4.09.2024
Ref. No: 00008459872

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İstanbul
3.09.2024
Ref. No: 00008458780

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İstanbul
31.08.2024
Ref. No: 00008454832

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İstanbul
31.08.2024
Ref. No: 00008460455

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
Erzurum
31.08.2024
Ref. No: 00008478018

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İstanbul
30.08.2024
Ref. No: 00008388196

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
Bursa
30.08.2024
Ref. No: 00008452475

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İzmir
29.08.2024
Ref. No: 00008449566

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
Kocaeli
26.08.2024
Ref. No: 00008440334

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
İstanbul
24.08.2024
Ref. No: 00008439747

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
Antalya
19.08.2024
Ref. No: 00008469585

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
Yalova
17.08.2024
Ref. No: 00008477019

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