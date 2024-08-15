KPSS’siz 15-31 Ağustos 18-50 yaş arası hastane ve sağlık kurumlarına 22.714 TL maaşla Hasta Kabul Kayıt Görevlisi alımı başvuru şartları nedir?

Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için hasta kabul ve kayıt görevlisi pozisyonu, ideal bir başlangıç noktası sunuyor. Bu dinamik rolde, sağlık hizmetlerinin ön saflarında yer alarak hastalarla ilk teması sağlayan kişi olma fırsatına sahip olabilirsiniz.

Hasta kabul ve kayıt görevlisi, bir sağlık kuruluşunda hastaların giriş işlemlerini yapan, tıbbi bilgilerini güncelleyen ve randevu düzenleyen kişidir. Bu görev, hastane, klinik, doktor ofisi gibi birçok sağlık tesisinde bulunabilir. Görev tanımı, hastaların gelişlerini kaydetmek, sağlık personeline yardımcı olmak ve hastaların tıbbi kayıtlarının düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak gibi sorumlulukları içerir. Bu yüzden, bu pozisyonda çalışan bir kişinin dikkatli, düzenli ve iyi iletişim becerilerine sahip olması gerekmektedir.