SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS TERCİH EKRANI AÇILDI MI? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024'e girerek ter döken adaylar, gözlerini tercih kılavuzuna çevirmiş durumda. Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli kadrosuna kura usulü yerleşmek için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 14:42 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 14:42
Engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS TERCİH EKRANI AÇILDI MI? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran adaylar, EKPSS tercihlerini nasıl ve ne zaman yapacaklarını araştırmaya başladı.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek. Geçen yıllarda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi bir iki hafta içerisinde başlamıştı. Bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Açıklandığında yer vereceğiz.

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’in taşeronu PKK! Arz-ı Mev’ud sözcülüğüne soyunan elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit: Sıra KKTC ve Türkiye’ye gelecek
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlandık
Instagram yasaları ihlal ediyor! Erişim engeli neden getirildi? Batı’da hangi düzenlemeler yapıldı?
İsrail askerlerinden Filistinli sivillere kan donduran işkence: Cinsel istismar görüntüleri ortaya çıktı
Halil Falyalı suikastında karar açıklandı: 3 isme ceza yağdı!
Mama lobisi yine istismar peşinde! ’Köpek Velisi’ Buket Özgünlü video çekip para dilendi: Estetik parası mı çıkışmadı?| Vurgun MASAK raporunda
CANLI TAKİP | İran’dan savaşın fitilini ateşleyecek haber! Ordu harekete geçti sınır füzelerle donatıldı
İsrail’e sosyal kalkan olan sansürcü META’ya küresel tepki! Türkiye dijital faşizme dur dedi... Maduro WhatsApp’tan ’kurtuldu’
Adana’daki depremler neyin habercisi? Uzman isimlerden korkutan uyarı: 6 Şubat’ın etkisi hızlı olmamız gerek
MEB noktayı koydu: Yaz tatili süresi kısalıyor mu?
Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Sicili kabarık çıktı: Dolandırıcılık, usulsüzlük, asker kaçaklığı…
EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur’luların zam ve fark hesabı...
Enflasyon nasıl hesaplanıyor? TÜİK’ten algı operasyonuna yanıt
Amerikan basınından flaş iddia: İsrail Haniye’yi öldürdüğünü itiraf etti! Suikast planı ABD’de mi yapıldı?
Başkan Erdoğan’ın elektrikli araç teşvikleri Alman basınında! Kendileriyle kıyaslayıp Türkiye’yi örnek gösterdiler!
SON DAKİKA