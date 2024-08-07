Engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS TERCİH EKRANI AÇILDI MI? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran adaylar, EKPSS tercihlerini nasıl ve ne zaman yapacaklarını araştırmaya başladı.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran adaylar, EKPSS tercihlerini nasıl ve ne zaman yapacaklarını araştırmaya başladı.
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek. Geçen yıllarda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi bir iki hafta içerisinde başlamıştı. Bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.
EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Açıklandığında yer vereceğiz.
EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.