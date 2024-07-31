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PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 2.500 polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Polislik fiziki yeterlilik mülakat sınav tarihi

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine katılacak 2 bin 500 yeni polis adayını belirlemek için geri sayım başladı. Kadın ve erkek adaylar için toplam 2 bin 500 kişilik kontenjan ayrılan Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) alımları için başvurular tamamlandı. Heyecanla beklenen 2024 PMYO başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ise merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 11:06 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 11:06
PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 2.500 polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Polislik fiziki yeterlilik mülakat sınav tarihi

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Polis Meslek Yüksek Okulu'nun (PMYO) 2 bin 500 yeni öğrencisini belirleme süreci hız kesmeden devam ediyor. 23-29 Temmuz tarihleri arasında pa.edu.tr adresinden gerçekleştirilen başvuruların ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Polislik hayalleri kuran binlerce aday, fiziki yeterlilik sınavlarının ve mülakatların ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.

PMYO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2.000 erkek, 500 kadın alımı için başvurular 29 Temmuz'da son buldu. Başvuru sonuçlarına dair tarih detayı ise henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

POLİSLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

2024 yılı PMYO fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına dair tarih bilgisi Polis Akademisi tarafından ilan edilecek.



Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) yayımlanacak.



Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının % 25'i, Mülakat Sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin 1'inci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.

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