PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 2.500 polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Polislik fiziki yeterlilik mülakat sınav tarihi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Polis Meslek Yüksek Okulu'nun (PMYO) 2 bin 500 yeni öğrencisini belirleme süreci hız kesmeden devam ediyor. 23-29 Temmuz tarihleri arasında pa.edu.tr adresinden gerçekleştirilen başvuruların ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Polislik hayalleri kuran binlerce aday, fiziki yeterlilik sınavlarının ve mülakatların ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.

PMYO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2.000 erkek, 500 kadın alımı için başvurular 29 Temmuz'da son buldu. Başvuru sonuçlarına dair tarih detayı ise henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde sonuçların erişime açılması bekleniyor.