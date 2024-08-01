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2024 öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS eş durumu öğretmen ataması başvuru ekranı! Özür grubu ön başvuru tarihleri!

2024 yılı öğretmen atamaları tüm hızıyla devam ederken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) mazerete bağlı atama takvimine çevrildi. İl içi ve il dışı ikinci atama başvuruları tamamlanırken, Bakanlık, mazerete bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler için beklenen açıklamayı yaptı.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 07:01 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 07:01
2024 öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS eş durumu öğretmen ataması başvuru ekranı! Özür grubu ön başvuru tarihleri!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin heyecanla beklediği mazerete bağlı atama takvimini duyurdu. İl içi veya iller arası yer değiştirmek isteyen öğretmenler, başvurularını 1 Ağustos'tan itibaren yapabilecekler.

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularını 1-7 Ağustos tarihlerinde alacak, atamalarını ise 16 Ağustos'ta yapacak.

ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos tarihlerinde belgeleriyle mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamaları 16 Ağustos'ta gerçekleştirilenler, ayrılma işlemlerini 19 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.

2024 YAZ TATİLİ ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

1. Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

2. Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.



3. İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir..

4. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih önceliklerini dikkate alarak atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, başvuru formuna yazacaklardır.

5. Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncellemekle sorumludur.



7. Başvuruların Yer Değiştirme Takviminin son günlerinde yapılması durumunda başvurusu hatalı ya da eksik belge sebebiyle reddedilenlerin yeniden başvuru yapma durumu mümkün olamayabileceğinden öğretmenlerin başvurularını olabildiğince erken yapmaları ve onay/ret işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir.

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