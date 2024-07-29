KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI EKRANI! KPSS merkezi atama tarihleri açıklandı mı? KPSS 2024/1 tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2024/1 tercih sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı fakat KPSS tercih sonuçlarının eylül ayında açıklanacağı öngörülüyor.