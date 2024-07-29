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KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI EKRANI! KPSS merkezi atama tarihleri açıklandı mı? KPSS 2024/1 tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih maratonu 11-18 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Binlerce aday, kamu kurumlarında hayalini kurduğu pozisyonlara yerleşebilmek için heyecanla tercih listesini oluşturdu. Şimdi ise tüm gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada ve KPSS 2024/1 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 12:32 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 12:32
KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI EKRANI! KPSS merkezi atama tarihleri açıklandı mı? KPSS 2024/1 tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

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Kamuda kariyer hedefleyen binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamada! KPSS 2024/1 tercih süreci 18 Temmuz'da tamamlandı ve adaylar heyecanla tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

KPSS TERCİHLERİ SONA ERDİ

KPSS tercih tarihleri 11-18 Temmuz 2024 olarak açıklandı.

Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'de başladı ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.

KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2024/1 tercih sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı fakat KPSS tercih sonuçlarının eylül ayında açıklanacağı öngörülüyor.

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