KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI EKRANI! KPSS merkezi atama tarihleri açıklandı mı? KPSS 2024/1 tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

Kamuda kariyer hedefleyen binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamada! KPSS 2024/1 tercih süreci 18 Temmuz'da tamamlandı ve adaylar heyecanla tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.
Kamuda kariyer hedefleyen binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamada! KPSS 2024/1 tercih süreci 18 Temmuz'da tamamlandı ve adaylar heyecanla tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.
KPSS TERCİHLERİ SONA ERDİ
KPSS tercih tarihleri 11-18 Temmuz 2024 olarak açıklandı.
Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'de başladı ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.
KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2024/1 tercih sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı fakat KPSS tercih sonuçlarının eylül ayında açıklanacağı öngörülüyor.