Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Memura toplu sözleşme ikramiyesi TBMM’de kabul edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin AYM başvurusu sonrası iptal edilen sendikalı memura ikramiye ödemelerinin yeniden başlayacağını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin AYM başvurusu sonrası iptal edilen sendikalı memura ikramiye ödemelerinin yeniden başlayacağını bildirdi.
Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürüttüğümüz 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağlamıştık.
CHP BAŞVURDU AYM İPTAL ETMİŞTİ
Ancak bu kazanım CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla maalesef iptal edilmişti. İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti.
Biz emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak.
MEMURLARIMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN
Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
Memurlarımız için hayırlı olsun.