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Temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi, hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları! İşte hastanelere yeni personel alımı ilanları

Son duyurulan ilanlar arasında, temizlik görevlisi pozisyonları dikkat çekiyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Bursa, Eskişehir ve Antalya gibi büyük şehirlerdeki hastaneler için toplamda onlarca açık pozisyon bulunuyor. Bu pozisyonlar için başvuru süreleri ve detayları İŞKUR sistemine üye girişi yaparak erişilebiliyor.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 16:36 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 16:36
Temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi, hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları! İşte hastanelere yeni personel alımı ilanları

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İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayanlar için çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle hastane sektörü için duyurulan yeni iş ilanları, birçok kişiye umut oluyor. İş arama sürecinde olanlar için bu fırsatlar, kariyer yolculuklarında yeni bir başlangıç yapma şansı sunuyor. İşte temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi, hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları...

Hastanelere Temizlik Görevlisi Açık Pozisyonları

Temizlik görevlisi pozisyonları, Türkiye'nin birçok şehrinde hastaneler için açık durumda. İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Bursa, Eskişehir ve Antalya gibi büyük şehirlerde mevcut olan bu fırsatlar, hastane ortamlarının temiz ve hijyenik kalmasını sağlamak üzere önemli bir role sahiptir. İstanbul'daki Esenler ve Bahçelievler ilçeleri, İzmir'in Çiğli ve Konak ilçeleri ve Ankara'nın Çankaya ilçesi başta olmak üzere birçok alanda açık pozisyonlar bulunmaktadır. Başvurular, ilanlarda belirtilen tarihler öncesinde tamamlanmalıdır.

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanları

Hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları, hastanelerin danışma ve kabul kısımlarında çalışacak personel için açılmıştır. Bu görevliler, hastaların kayıt işlemlerini yürüterek, sağlık hizmetlerinin düzenli bir şekilde işlemesine katkı sağlar. Karaman, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde bu pozisyonlar için ilanlar mevcuttur ve belirli başvuru tarihleri vardır.

Hastane Hizmetlisi Fırsatları

Hastane hizmetlisi pozisyonları, hastane içerisinde çeşitli destek hizmetleri sağlamak üzere önemlidir. Bu pozisyonlar için İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Kırklareli ve Muğla gibi şehirlerde açık pozisyonlar bulunmaktadır. Örneğin, İstanbul Üsküdar'daki hastane için başvurular 25 Ağustos 2024 tarihine kadar kabul edilmektedir.

İş arayanlar için İŞKUR tarafından sunulan hastane sektörüne yönelik pozisyonlar geniş bir yelpazede sunulmakta. Aşağıda, temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi ve hastane hizmetlisi pozisyonları için güncel ilanların sıralı listesi yer almaktadır:

Temizlik Görevlisi (Hastane) Pozisyonları

  1. İstanbul / Esenler

    • Pozisyon Sayısı: 2
    • Son Başvuru Tarihi: 27.07.2024
    • İlan No: 00008249265

  2. İzmir / Çiğli

    • Pozisyon Sayısı: 25
    • Son Başvuru Tarihi: 29.07.2024
    • İlan No: 00008257719

  3. Ankara / Çankaya

    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 1.08.2024
    • İlan No: 00008415069

  1. Tekirdağ / Çorlu

    • Pozisyon Sayısı: 5
    • Son Başvuru Tarihi: 1.08.2024
    • İlan No: 00008344854

  2. Bursa / Nilüfer

    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 4.08.2024
    • İlan No: 00008272728

  3. Eskişehir / Eskişehir Merkez

    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 6.08.2024
    • İlan No: 00008400586

  4. İstanbul / Bahçelievler

    • Pozisyon Sayısı: 2
    • Son Başvuru Tarihi: 7.08.2024
    • İlan No: 00008404196

  1. İzmir / Konak

    • Pozisyon Sayısı: 1 (İlan No: 00008415507)

    • Son Başvuru Tarihi: 12.08.2024

    • Pozisyon Sayısı: 1 (İlan No: 00008415520)

    • Son Başvuru Tarihi: 12.08.2024

  2. Ankara / Çankaya

    • Pozisyon Sayısı: 3
    • Son Başvuru Tarihi: 17.08.2024
    • İlan No: 00008424900

  3. Ankara / Çankaya

    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 19.08.2024
    • İlan No: 00008429714

  4. Antalya / Muratpaşa

    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 20.08.2024
    • İlan No: 00008428425

  5. Antalya / Kepez

    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 20.08.2024
    • İlan No: 00008427952

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

  1. Karaman

    • Son Başvuru Tarihi: 19.08.2024
    • Ref. No: 00008426963

  2. Ankara

    • Son Başvuru Tarihi: 17.08.2024
    • Ref. No: 00008424891

  3. İstanbul

    • Son Başvuru Tarihi: 16.08.2024
    • Ref. No: 00008309184

  4. İzmir

    • Son Başvuru Tarihi: 15.08.2024
    • Ref. No: 00008420973

  5. Muğla

    • Son Başvuru Tarihi: 8.08.2024
    • Ref. No: 00008408785

  6. İstanbul

    • Son Başvuru Tarihi: 2.08.2024 (Ref. No: 00008394179)
    • Son Başvuru Tarihi: 2.08.2024 (Ref. No: 00008394824)
    • Son Başvuru Tarihi: 1.08.2024 (Ref. No: 00008393736)
    • Son Başvuru Tarihi: 31.07.2024 (Ref. No: 00008388196)
    • Son Başvuru Tarihi: 31.07.2024 (Ref. No: 00008407716)
    • Son Başvuru Tarihi: 30.07.2024 (Ref. No: 00008407716)

Hastane Hizmetlisi

  1. Bursa / Orhangazi

    • Pozisyon Sayısı: 2
    • Son Başvuru Tarihi: 26.07.2024
    • İlan No: 00008380044

  2. İstanbul / Gaziosmanpaşa

    • Pozisyon Sayısı: 5
    • Son Başvuru Tarihi: 8.08.2024
    • İlan No: 00008406958

  3. İstanbul / Gaziosmanpaşa

    • Pozisyon Sayısı: 10
    • Son Başvuru Tarihi: 8.08.2024
    • İlan No: 00008406913

  1. Eskişehir / Odunpazarı

    • Pozisyon Sayısı: 10
    • Son Başvuru Tarihi: 17.08.2024
    • İlan No: 00008436434

  2. İzmir / Konak

    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 20.08.2024
    • İlan No: 00008311598

  3. Kocaeli / İzmit

    • Pozisyon Sayısı: 3
    • Son Başvuru Tarihi: 21.08.2024
    • İlan No: 00008434140

  4. Kırklareli / Kırklareli Merkez

    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 23.08.2024
    • İlan No: 00008434756

  1. İstanbul / Üsküdar

    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 25.08.2024
    • İlan No: 00008377729

  2. Muğla / Marmaris

    • Pozisyon Sayısı: 2
    • Son Başvuru Tarihi: 11.09.2024
    • İlan No: 00008362063

  3. İzmir / Bayraklı

    • Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 26.09.2024
    • İlan No: 00008381471

Eğer İŞKUR'daki açık iş ilanlarına başvurmak istiyorsanız, verilen linkler üzerinden doğrudan ilgilendiğiniz pozisyonlara ulaşabilirsiniz. İş arama sürecinizi kolaylaştırmak adına bu linkler her bir pozisyon için özel olarak düzenlenmiştir:

  1. Temizlik Görevlisi (Hastane) Pozisyonları için Başvuru

    • İlgili pozisyonlar için bu linki kullanabilirsiniz: Temizlik Görevlisi İlanları
    • Bu sayfada yer alan ilanlarda, çeşitli şehirlerdeki hastaneler için temizlik görevlisi pozisyonlarına dair detayları ve başvuru koşullarını bulabilirsiniz.

  2. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonları için Başvuru

    • Hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları için bu link üzerinden ilanlara göz atabilirsiniz: Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanları
    • Burada, farklı şehirlerde ve sağlık kurumlarında açık olan hasta kabul ve kayıt işlemlerini yürütecek personel ilanlarını inceleyebilirsiniz.

  3. Hastane Hizmetlisi Pozisyonları için Başvuru

    • Hastane hizmetlisi ilanları için kullanabileceğiniz link: Hastane Hizmetlisi İlanları
    • Bu bağlantı üzerinden hastane içinde çeşitli destek ve yardımcı hizmetlerde çalışacak personel için açık pozisyonları bulabilirsiniz.

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