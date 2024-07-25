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En az lise mezunu, KPSS şartsız Kızılay personel alımı 2024: İşte Kızılay personel alımı başvuru şartları, kadrolar

Kızılay, personel alımı yapacağını duyurdu! En az lise mezunu olan adaylar, KPSS şartı aranmaksızın bu fırsattan yararlanabilirler. Kızılay'da kariyer yapmak isteyenler için online başvuru süreci başlamış olup, başvurularını internet üzerinden kolayca gerçekleştirebilirler. Bu fırsat, iş arayan adaylar için önemli bir kariyer imkanı sunuyor. Detaylar ve başvuru koşulları hakkında bilgi almak için haberimizi inceleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 11:23 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 09:16
En az lise mezunu, KPSS şartsız Kızılay personel alımı 2024: İşte Kızılay personel alımı başvuru şartları, kadrolar

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Kızılay, 2024 yılı personel alımı kapsamında binlerce yeni personel istihdam edecek. Özellikle KPSS şartı aranmadan yapılacak bu alımlar, en az lise mezunu adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Başvurular sadece online olarak kabul edilecek ve Kızılay'ın farklı kuruluşlarına yönlendirilecek. Temmuz ayında başlayan Kızılay personel alımı başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye genelinde farklı şehirlerdeki Kızılay birimleri için açık pozisyonlar bulunuyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirli kriterleri sağladıkları takdirde kariyer havuzuna başvurularını iletebilirler.

2024 Yılında Kızılay'da Çalışmak İsteyenlere Fırsatlar

Kızılay, 2024 yılında çeşitli birimleri için personel alımı yapacak. Bu birimler arasında Kızılay Sağlık, Kızılay Yatırım, Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş., Kızılay Onarım ve Kızılay Merkezi Birim yer alıyor. Farklı alanlarda çeşitli pozisyonlar için alımlar gerçekleştirilecek.

Kızılay Personel Alımı Yapılacak Şehirler

Güncel ilan listesine göre Kızılay personel alımları başta Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa olmak üzere birçok şehirde yapılacak. Adaylar bu şehirlerdeki pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirebilirler.

Güncel Personel Alımı İlanları
Kızılay'ın güncel personel alımı ilanları arasında şu pozisyonlar yer almaktadır:

  • Müfettiş Yardımcısı
  • Doktor
  • Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı
  • Destek Personeli (Engelli)
  • Çözüm Merkezi Uzmanı
  • Doğrulama ve Gözlem Uzmanı
  • Yaşlı Bakım Teknikeri
  • Temizlik Görevlisi
  • Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Kızılay Personel Alımı İçin Aranan Genel Şartlar

Kızılay personel alımı için adaylardan genel olarak şu şartlar aranıyor:

  • Alım yapılacak alanda eğitimini tamamlamış olmak
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak
  • Sağlık açısından engel teşkil edebilecek bir durumu olmamak
  • Sorumluluk sahibi, problem çözme yetkinliği olan, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve ilişkilerinde pozitif yaklaşım sergileyen olmak

Kızılay Personel Alımı Başvurularında KPSS Şartı Aranmıyor

Kızılay personel alımları için adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Öğrenim şartlarını ve diğer nitelikleri sağlayan adaylar, başvurularını online olarak gerçekleştirebilecekler.

Kızılay Doktor Alımı Şartları

Kızılay doktor alımı için adaylardan şu şartlar aranıyor:

  • Tıp Fakültesi mezunu (uzman veya pratisyen)
  • Tam zamanlı çalışabilecek
  • Mecburi hizmetini tamamlamış
  • Takım çalışmasına yatkın
  • Seyahat engeli olmayan
  • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen
  • Sosyal sorumluluk sahibi
  • Temsil yeteneği yüksek

Kızılay Müfettiş Yardımcısı Alımı Şartları

Müfettiş yardımcısı alımı için adaylardan şu şartlar aranıyor:

  • Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ya da bu bölümlere denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışı üniversitelerden lisans mezunu olmak
  • İyi düzeyde MS Office programlarını kullanabilmek
  • İleri düzeyde İngilizce bilmek (okuma, yazma, konuşma)
  • Kriz yönetimi ve risk yönetimi becerisine sahip olmak
  • İş birliği ve takım çalışmasına yatkın olmak
  • Etkili iletişim becerisine sahip olmak
  • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş olmak
  • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek
  • Seyahat engeli bulunmamak
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Kızılay Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı Alımı Şartları

Bu pozisyon için adaylardan aranan şartlar:

  • Üniversitelerin ilgili örgün eğitim veren lisans bölümlerinden mezun olmak (tercihen İİBF, İletişim Fakültesi vb.)
  • Tercihen yüksek lisans eğitimi almış olmak
  • İlgili alanda en az 6 yıl deneyim sahibi olmak
  • Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma)
  • İyi düzeyde MS Office ve Office 365 uygulamalarını kullanabilmek
  • Stratejik pazarlama ve satış yönetimi bilgisi olmak
  • Proje yönetimi bilgisi ve deneyimi olmak
  • Üst düzey yöneticiler ile süreç yürütmüş olmak
  • İtibar ve mütekabiliyet yönetimi konusunda bilgili olmak
  • Protokol yönetimi bilgisine sahip olmak
  • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş olmak
  • Erkek adaylar için askerlik hizmeti ile ilişiği bulunmamak
  • Seyahat engeli bulunmamak
  • Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilmek

Kızılay Destek Personeli (Engelli) Alımı Şartları

Engelli destek personeli alımı için adaylardan aranan şartlar:

  • İlköğretim-lise mezunu, tercihen ön lisans mezunu olmak
  • Engellilik derecesi %40 ve üzeri olmak, engel durumunu belirten kurul raporuna sahip olmak
  • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı ve yasa gereği engelli kapsamında değerlendirilecek olmak
  • İş birliği ve takım çalışmasına yatkın olmak
  • Titiz ve sorumluluk sahibi olmak
  • Dinamik ve çalışma konusunda istekli olmak
  • Tercihen benzer pozisyonda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

Kızılay Çözüm Merkezi Uzmanı Alımı Şartları

Çözüm merkezi uzmanı alımı için adaylardan aranan şartlar:

  • Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak (tercihen İletişim Fakültesi vb.)
  • Tercihen alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak
  • Tercihen İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma)
  • İyi düzeyde MS Office programlarını kullanabilmek
  • Aktif SAP kullanım bilgisine sahip olmak
  • Raporlama bilgisi ve deneyimi olmak
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olmak
  • Seyahat engeli bulunmamak
  • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilmek

Kızılay Doğrulama ve Gözlem Uzmanı Alımı Şartları
Bu pozisyon için adaylardan aranan şartlar:

  • Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak (tercihen İİBF, Mühendislik, İstatistik vb.)
  • Tercihen alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak
  • Tercihen İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma)
  • İyi düzeyde MS Office programlarını kullanabilmek
  • Tercihen Access, Tableau, Spss kullanım bilgisine sahip olmak
  • Raporlama bilgisi ve deneyimi olmak
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olmak
  • Seyahat engeli bulunmamak
  • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilmek

Kızılay Yaşlı Bakım Teknikeri Alımı Şartları

Yaşlı bakım teknikeri alımı için adaylardan aranan şartlar:

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya bu alanda sertifikalı kurs almış olmak
  • Alanında en az 1 yıl deneyime sahip olmak
  • Sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaşlılara refakat etmek
  • Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık ve iletişim becerileri güçlü olmak
  • İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek olmak
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Kızılay Temizlik Görevlisi Alımı Şartları

Temizlik görevlisi alımı için adaylardan aranan şartlar:

  • En az ilköğretim mezunu olmak
  • Alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak
  • Alternatif yüzeylerde kullanılabilecek kimyasallar hakkında bilgi sahibi olmak
  • Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık ve iletişim becerileri güçlü olmak
  • İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olmak
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Kızılay Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Alımı Şartları

Anestezi ve reanimasyon uzmanı alımı için adaylardan aranan şartlar:

  • Tıp Fakültesi'nden mezun olmak
  • Mesleğinde deneyimli olmak
  • Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden olmak
  • Branşının gerektirdiği vizyona sahip olmak
  • İletişim yönü güçlü olmak
  • Hasta memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiş olmak
  • Branşı ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden ve uygulayan olmak

Kızılay Personel Alımı Başvuru Süreci

Kızılay personel alımları için başvurular online olarak yapılmaktadır. İlanlara başvurmak isteyen adaylar, Kızılay'ın resmi kariyer sayfasını ziyaret ederek başvurularını gerçekleştirebilirler. Adaylar, başvuru şartlarını sağladıkları takdirde kariyer havuzuna eklenmekte ve uygun pozisyonlar için değerlendirilmektedirler. Kızılay personel alımlarına başvuru yaparken adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Başvuruların doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması, başvuru şartlarının titizlikle incelenmesi ve ilanlarda belirtilen tüm kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, adayların online başvuru süreçlerinde iletişim bilgilerini doğru ve güncel olarak paylaşmaları önemlidir.

Kızılay Personel Alımı İlanlarına Nasıl Ulaşılır?

Kızılay personel alımı ilanlarına ulaşmak oldukça kolaydır. Kızılay'ın resmi kariyer sayfası üzerinden güncel ilanlar takip edilebilir ve başvurular yapılabilir. Ayrıca, çeşitli iş ilanı siteleri üzerinden de Kızılay'ın personel alım ilanlarına ulaşmak mümkündür.

KIZILAY BAŞVURU EKRANI: https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx

Kızılay personel alımları hangi tarihlerde yapılacak?
Kızılay personel alımları yıl boyunca belirli aralıklarla yapılmaktadır. Güncel ilanlar Kızılay'ın resmi kariyer sayfasında yayımlanmaktadır.

KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılacak mı?
Evet, Kızılay personel alımlarında KPSS şartı aranmamaktadır. Adayların öğrenim ve diğer nitelikleri sağlamaları yeterlidir.

Başvurular nasıl yapılacak?
Başvurular sadece online olarak kabul edilmektedir. Kızılay'ın resmi kariyer sayfası üzerinden başvurular gerçekleştirilebilir.

Kızılay hangi şehirlerde personel alımı yapıyor?
Kızılay, Türkiye genelinde birçok şehirde personel alımı yapmaktadır. Başta Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa olmak üzere birçok şehirde ilanlar bulunmaktadır.

Hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak?
Kızılay, doktor, müfettiş yardımcısı, bağışçı ilişkileri ve kurumsal sosyal sorumluluk uzmanı, destek personeli (engelli), çözüm merkezi uzmanı, doğrulama ve gözlem uzmanı, yaşlı bakım teknikeri, temizlik görevlisi ve anestezi ve reanimasyon uzmanı gibi birçok pozisyon için personel alımı yapacaktır.

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