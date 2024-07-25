MEB 1. Dönem Okullara TYP İle Temizlikçi Alımı Başladı Mı? İŞKUR TYP Başvuru Şartları Ve Kontenjanları!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde büyük bir personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kapsamda, temizlik personeli ve okullarda çeşitli görevlerde bulunacak diğer personellerin işe alınması hedefleniyor. Türkiye genelinde birçok şehirde yapılacak bu alımlar, hem eğitim kurumlarına destek sağlamak hem de işsizlikle mücadeleye katkıda bulunmak amacı taşıyor. Alımların hangi şehirlerde yapılacağı ve başvuru süreçlerinin detayları ise henüz açıklanmadı. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve hangi şehirlerde alım yapılacağı konusundaki bilgiler, ilerleyen günlerde MEB ve İŞKUR tarafından duyurulacak. Bu fırsat, iş arayanlar için yeni bir kariyer kapısı açarken, eğitim sektörüne de önemli bir destek sağlayacak.