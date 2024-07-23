PTTeM Personel Alımı Başvuru Şartları ve Kadroları! PTTeM Personel Alımı İlanı Geldi

PTT 2024 Yılı Personel Alımı Yapacak Mı?

PTT, 2024 yılı personel alımı yapılması planlanıyor. Bu kapsamda 10 bin kişilik kontenjan ile ilan beklenmekte.

PTT'nin yayımladığı ilan, farklı alanlarda ve pozisyonlarda personel alımı gerçekleştireceğini gösteriyor. Bu ilan, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor ve PTT'nin gelecekteki personel alımları hakkında bilgi veriyor. Başvuruların online olarak yapılması, süreci kolaylaştırıyor ve adaylara hızlı bir başvuru imkanı sağlıyor.

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