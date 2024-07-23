PTTeM Personel Alımı Başvuru Şartları ve Kadroları! PTTeM Personel Alımı İlanı Geldi

PTT, 2024 yılı personel alımı için ilan yayımladı. PTT bünyesindeki eksikliği gidermek üzere farklı alanlarda KPSS'siz personel alımı gerçekleştirilecek. Kariyer adresi üzerinden yayımlanan bu ilan, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor.
PTT, 2024 yılı personel alımı için ilan yayımladı. PTT bünyesindeki eksikliği gidermek üzere farklı alanlarda KPSS'siz personel alımı gerçekleştirilecek. Kariyer adresi üzerinden yayımlanan bu ilan, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor.
PTT'nin iştiraki olan PTTeM Teknoloji ve Elektronik A.Ş., büyük ölçekli web uygulamaları tasarlama ve geliştirme konusunda uzmanlaşmış kıdemli PHP geliştiriciler arıyor. Bu heyecan verici pozisyon, hibrit çalışma imkanı sunarak Ankara'da görev yapmayı ve en son teknolojilerle çalışmayı seven adaylar için ideal bir fırsat sunuyor.
PTT'nin iştiraki olan PTTeM Teknoloji ve Elektronik A.Ş., büyük ölçekli web uygulamaları tasarlama ve geliştirme konusunda uzmanlaşmış kıdemli Java geliştiriciler arıyor. Hibrit çalışma imkanı sunan bu heyecan verici pozisyon, Ankara'da görev yapmayı ve en son teknolojilerle çalışmaktan zevk alan yetenekli adaylar için ideal.
Adaylar başvurularını sadece Kariyer Net üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular online olarak yapılacak. Buna göre başvuru için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Başvuru Adresi: https://www.kariyer.net/firma-profil/pttem-teknoloji-ve-elektronik-a-s-197748-211484
PTT, 2024 yılı personel alımı yapılması planlanıyor. Bu kapsamda 10 bin kişilik kontenjan ile ilan beklenmekte.
PTT'nin yayımladığı ilan, farklı alanlarda ve pozisyonlarda personel alımı gerçekleştireceğini gösteriyor. Bu ilan, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor ve PTT'nin gelecekteki personel alımları hakkında bilgi veriyor. Başvuruların online olarak yapılması, süreci kolaylaştırıyor ve adaylara hızlı bir başvuru imkanı sağlıyor.
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