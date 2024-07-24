Kamuya en az lise mezunu memur, personel ve işçi alımı: İşte büro personeli, şoför, aşçı, güvenlik görevlisi, öğretim üyesi alımı başvuru şartları

TÜRASAŞ İşçi Alımı İlanı TÜRASAŞ, İŞKUR aracılığıyla yayımladığı ilana göre, 3 farklı şehirde toplamda 188 işçi alımı yapacak. İlan kapsamında 21 Mekaniker-Vagon, 58 NC/CNC Tezgah Operatörü, 4 Otomotiv Boya Teknisyeni, 46 Kaynakçı, 35 Elektrikçi (Genel), 12 Motor Teknisyeni, 6 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni, 2 Tren Teşkil İşçisi ve 3 Elektronik Teknisyeni alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden başlamış olup, 4 gün sürecektir.

Devlet Su İşleri (DSİ) İşçi Alımı İlanı Devlet Su İşleri (DSİ), bağlı olduğu Sulama birliği bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından işçi alımı yapacak. Bu ilan için KPSS şartı aranmayacak, bu da birçok aday için büyük bir avantaj sağlayacak.

Öğretim Üyesi Alımı İlanları Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, farklı üniversiteler öğretim üyesi alımı yapacak. İşte detaylar: Ankara Bilim Üniversitesi: 22 kişi,

22 kişi, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü: 5 kişi,

5 kişi, Kayseri Üniversitesi: 7 kişi,

7 kişi, Türk-Alman Üniversitesi: 19 kişi,

19 kişi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 56 kişi,

56 kişi, Yeditepe Üniversitesi: 17 kişi,

17 kişi, İstanbul Aydın Üniversitesi: 196 kişi,

196 kişi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi: 34 kişi,

34 kişi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: 16 kişi. Bu ilanlar, akademik kariyer hedefleyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Detaylar Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, adaylar başvurularını ilgili tarihler arasında gerçekleştirebilirler.

Diğer İŞKUR İlanları İŞKUR aracılığıyla gelen diğer ilanlar ise şu şekildedir: ETÜ: 1 Bahçe Bakım Elemanı (Park Bahçe ve Koruların Bakımı) - İş İlanı No: 00008421590

1 Bahçe Bakım Elemanı (Park Bahçe ve Koruların Bakımı) - İş İlanı No: 00008421590 Yusufeli Belediye Başkanlığı: 1 Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı - İş İlanı No: 00008424030

1 Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı - İş İlanı No: 00008424030 Soğukpınar Belediye Başkanlığı: 1 Büro Memuru (Genel) - İş İlanı No: 00008424049

1 Büro Memuru (Genel) - İş İlanı No: 00008424049 Yusufeli Belediye Başkanlığı: 1 Basınla İlişkiler Görevlisi - İş İlanı No: 00008424149

Bu ilanlar, farklı alanlarda iş arayanlar için çeşitli fırsatlar sunuyor. İlgilenen adaylar, belirtilen ilan numaraları aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler için bu ilanlar büyük bir fırsat sunuyor. Başvurularınızı belirtilen tarihler arasında yapmayı unutmayın ve kariyerinizde yeni bir sayfa açma şansını yakalayın. Kamuya Yüzlerce Memur, Personel ve İşçi Alımı İçin Tıklayınız SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!