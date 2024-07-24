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Kamuya en az lise mezunu memur, personel ve işçi alımı: İşte büro personeli, şoför, aşçı, güvenlik görevlisi, öğretim üyesi alımı başvuru şartları

Kamu sektörü, Türkiye genelindeki çeşitli devlet kurumları ve kuruluşlarında görev yapmak üzere memur, personel ve işçi alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan alım ilanları ve başvuru süreçleri, Resmi Gazete ve İŞKUR'un resmi web siteleri aracılığıyla ilan edilerek geniş bir kitleye duyuruldu. Bu yeni personel alımı, kamu hizmetleri alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için değerli bir fırsat sunuyor ve kamu kurumlarında istihdam şanslarını önemli ölçüde artırıyor. Adaylar, bu ilanlara başvurarak kamu sektöründe güvenilir ve istikrarlı bir işe sahip olma imkanı bulacaklar.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 11:01 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 11:01
Kamuya en az lise mezunu memur, personel ve işçi alımı: İşte büro personeli, şoför, aşçı, güvenlik görevlisi, öğretim üyesi alımı başvuru şartları

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Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik memur, personel ve işçi alımı ilanları güncel olarak yayımlandı. Resmi Gazete ve İŞKUR aracılığıyla gelen ilanlarda, en az lise mezunu adaylar arasından yüzlerce memur, personel ve işçi alımı gerçekleştirilecek. Kamuya işçi alımları için herhangi bir KPSS şartı aranmayacak olup, KPSS'siz personel alımı yapılacak.

Sayıştay Başkanlığı KPSS'siz Personel Alımı

Sayıştay Başkanlığı, yayımladığı ilan ile KPSS'siz 25 Denetçi Yardımcısı alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular, 21 - 28 Ağustos 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Bu ilan, adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle denetim alanında kariyer yapmayı hedefleyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından toplamda 121 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlan kapsamında 30 Büro Personeli, 4 Teknisyen, 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 39 Temizlik Personeli, 1 Şoför, 2 Aşçı, 12 Sağlık Teknikeri, 1 Diğer Teknik Hizmet Personeli, 5 Tekniker, 1 Mühendis ve 3 Kütüphaneci alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, 22 Temmuz - 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

TÜRASAŞ İşçi Alımı İlanı

TÜRASAŞ, İŞKUR aracılığıyla yayımladığı ilana göre, 3 farklı şehirde toplamda 188 işçi alımı yapacak. İlan kapsamında 21 Mekaniker-Vagon, 58 NC/CNC Tezgah Operatörü, 4 Otomotiv Boya Teknisyeni, 46 Kaynakçı, 35 Elektrikçi (Genel), 12 Motor Teknisyeni, 6 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni, 2 Tren Teşkil İşçisi ve 3 Elektronik Teknisyeni alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden başlamış olup, 4 gün sürecektir.

Devlet Su İşleri (DSİ) İşçi Alımı İlanı

Devlet Su İşleri (DSİ), bağlı olduğu Sulama birliği bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından işçi alımı yapacak. Bu ilan için KPSS şartı aranmayacak, bu da birçok aday için büyük bir avantaj sağlayacak.

Öğretim Üyesi Alımı İlanları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, farklı üniversiteler öğretim üyesi alımı yapacak. İşte detaylar:

  • Ankara Bilim Üniversitesi: 22 kişi,
  • İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü: 5 kişi,
  • Kayseri Üniversitesi: 7 kişi,
  • Türk-Alman Üniversitesi: 19 kişi,
  • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 56 kişi,
  • Yeditepe Üniversitesi: 17 kişi,
  • İstanbul Aydın Üniversitesi: 196 kişi,
  • İstanbul Esenyurt Üniversitesi: 34 kişi,
  • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: 16 kişi.

Bu ilanlar, akademik kariyer hedefleyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Detaylar Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, adaylar başvurularını ilgili tarihler arasında gerçekleştirebilirler.

Diğer İŞKUR İlanları

İŞKUR aracılığıyla gelen diğer ilanlar ise şu şekildedir:

  • ETÜ: 1 Bahçe Bakım Elemanı (Park Bahçe ve Koruların Bakımı) - İş İlanı No: 00008421590
  • Yusufeli Belediye Başkanlığı: 1 Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı - İş İlanı No: 00008424030
  • Soğukpınar Belediye Başkanlığı: 1 Büro Memuru (Genel) - İş İlanı No: 00008424049
  • Yusufeli Belediye Başkanlığı: 1 Basınla İlişkiler Görevlisi - İş İlanı No: 00008424149

Bu ilanlar, farklı alanlarda iş arayanlar için çeşitli fırsatlar sunuyor. İlgilenen adaylar, belirtilen ilan numaraları aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler için bu ilanlar büyük bir fırsat sunuyor. Başvurularınızı belirtilen tarihler arasında yapmayı unutmayın ve kariyerinizde yeni bir sayfa açma şansını yakalayın.

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