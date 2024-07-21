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KPSS gözetmen ücretleri yattı mı, kaç TL verilecek? KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2024?

2024 KPSS'nin bazı oturumları geride kalırken, sınav görevlileri için gözler artık ücretlerinin ne zaman ödeneceğine çevrildi. Alan Bilgisi Sınavları'nın 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)'nin ise 4 Ağustos'ta tamamlanmasıyla birlikte, yaklaşık 300 bin görevliye ödeme yapılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 08:37 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 08:38
KPSS gözetmen ücretleri yattı mı, kaç TL verilecek? KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2024?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS lisans oturumlarının ilk haftası sona erdi. Sınavlarda görev alan kamu personeli, yoğun bir çalışma döneminin ardından hak ettikleri ücretlerin ödenme tarihini merakla bekliyor. Bu yıl da KPSS görevlileri, sınav koordinasyonunda üstlendikleri önemli rollerle katkı sağladılar. Şimdi gözler, ÖSYM'nin belirlediği ödeme takvimine çevrildi. KPSS gözetmen ücretleri ve diğer sınav görevli ücretlerinin ne zaman ve hangi miktarlarda ödeneceği büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte KPSS 2024 görevli ücretleriyle ilgili güncel bilgiler ve ödeme tarihleri hakkında merak edilen tüm detaylar...



2024 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.



Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL



KPSS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

KPSS görevli personel ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair resmi bir açıklamada gelmedi.

2024 KPSS görevli ücretlerinin birkaç hafta içinde ödenmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimide yer vereceğiz.

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