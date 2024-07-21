KPSS gözetmen ücretleri yattı mı, kaç TL verilecek? KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2024?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS lisans oturumlarının ilk haftası sona erdi. Sınavlarda görev alan kamu personeli, yoğun bir çalışma döneminin ardından hak ettikleri ücretlerin ödenme tarihini merakla bekliyor. Bu yıl da KPSS görevlileri, sınav koordinasyonunda üstlendikleri önemli rollerle katkı sağladılar. Şimdi gözler, ÖSYM'nin belirlediği ödeme takvimine çevrildi. KPSS gözetmen ücretleri ve diğer sınav görevli ücretlerinin ne zaman ve hangi miktarlarda ödeneceği büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte KPSS 2024 görevli ücretleriyle ilgili güncel bilgiler ve ödeme tarihleri hakkında merak edilen tüm detaylar...