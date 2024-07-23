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MEB TYP personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı: TYP kura sonuçları isim listeleri 2024 | İŞKUR TYP kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

2024 yılında da büyük ilgi gören Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yapılan personel alımları, başvurularını tamamlayan adaylar için heyecan dolu bir bekleyişe sahne oluyor. Birçok ilde başvurular sona ermişken, bazı illerde ise başvuru süreci hala devam ediyor. Özellikle temizlik görevlisi pozisyonları için açılan kontenjanlar, adayların yoğun ilgisini çekiyor ve kura çekimi ile görevlerine başlayacaklar. TYP kura sonuçları ve isim listesi 2024, adayların merakla beklediği konular arasında yer alıyor. İşte başvuru süreci, kura sonuçları ve detaylı bilgiler...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 10:59 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 11:00
MEB TYP personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı: TYP kura sonuçları isim listeleri 2024 | İŞKUR TYP kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

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2024 TYP kura sonuçları isim listesi, illere göre sorgulama ekranı ve detaylar burada. Başvurularını takip eden adaylar sonuçlara erişebilir.

TYP Kura Sonuçları 2024: İsim Listeleri ve Sorgulama Ekranı

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP kura sonuçları, başvurularını yapan adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Kura çekimleri, illere göre farklı tarihlerde yapılmakta olup, sonuçlar il ve ilçelerin resmi internet adreslerinden ilan ediliyor. Kastamonu, Kayseri, Adıyaman, Hakkari ve Hatay gibi illerde yapılan kura çekimleri sonucunda isim listeleri yayımlandı. Bu listelere göre asil listede yer alan adaylar görevlerine başlayabilecekler.

TYP Kura Sonuçlarını Nasıl Öğrenebilirim?

Başvuru yapan adaylar, TYP kura sonuçlarını bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden öğrenebilirler. Örneğin, Adıyaman'da kura çekimi sonuçları Adıyaman İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

Kastamonu TYP Kura Sonuçları

Kastamonu'da yapılan TYP kura çekimi sonuçları il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlandı. Adaylar, bu listelerden kendi isimlerini kontrol edebilirler.

Hatay TYP Kura Sonuçları

Hatay'da ise AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlenen 650 kişilik liste açıklandı. Bu kura çekiminde belirlenen katılımcıların incelemeleri yapılacak ve uygun görülenler göreve başlayacak.

Kayseri TYP Kura Sonuçları

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılının ilk 6 ayında yapılan kura çekimleri sonucunda 9 bin 397 kişi işe yerleştirildi. İlgili kura sonuçları il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlandı.

İŞKUR TYP Sonuçları Açıklandı mı?

Başvuruda bulunan adaylar, TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler. TYP kura çekimlerinin yapıldığı illerde sonuçlar sürekli olarak güncellenmekte ve adayların erişimine sunulmaktadır.

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