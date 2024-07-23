MEB TYP personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı: TYP kura sonuçları isim listeleri 2024 | İŞKUR TYP kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

2024 TYP kura sonuçları isim listesi, illere göre sorgulama ekranı ve detaylar burada. Başvurularını takip eden adaylar sonuçlara erişebilir.

TYP Kura Sonuçları 2024: İsim Listeleri ve Sorgulama Ekranı

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP kura sonuçları, başvurularını yapan adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Kura çekimleri, illere göre farklı tarihlerde yapılmakta olup, sonuçlar il ve ilçelerin resmi internet adreslerinden ilan ediliyor. Kastamonu, Kayseri, Adıyaman, Hakkari ve Hatay gibi illerde yapılan kura çekimleri sonucunda isim listeleri yayımlandı. Bu listelere göre asil listede yer alan adaylar görevlerine başlayabilecekler.