ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 109. ÖGG sonuç sorgulama nasıl yapılır? egm.gov.tr Özel Güvenlik sonuç ekranı 2024!

Özel güvenlik sektöründe kariyer hedefleyen ve mevcut görevliler için önem taşıyan 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyor. Temmuz ayının üçüncü haftası için işaret edilen sonuç tarihi gecikmiş durumda. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı talimatına göre, ÖGG 109. dönem sınav sonuçları, 19 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Geçtiğimiz dönemlerin sonuçları gibi Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları da EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) online işlemler ekranı üzerinden görüntülenebilecek.