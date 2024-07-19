ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 109. ÖGG sonuç sorgulama nasıl yapılır? egm.gov.tr Özel Güvenlik sonuç ekranı 2024!

Özel güvenlik sektöründe kariyer hedefleyen ve mevcut görevliler için önem taşıyan 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyor. Temmuz ayının üçüncü haftası için işaret edilen sonuç tarihi gecikmiş durumda. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...