SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2. il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir? MEBBİS atama sonuç ekranı!

Bugün, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından büyük bir heyecanla beklenen öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı. Kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmıştı ve başvuruların ardından sonuçlar merakla bekleniyordu. MEB'in açıklamasıyla birlikte, iller arası tayin sonuçları artık netlik kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 12:15 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 12:18
Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2. il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir? MEBBİS atama sonuç ekranı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün açıklanan il dışı atama ve tayin sonuçları, öğretmenler arasında büyük bir heyecan yarattı. Kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2. il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte konu hakkında detaylar...

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 18 Temmuz Çarşamba günü MEB resmi sitesinden yayımlanacak. 2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 16 Temmuz 2024 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

"12 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak, öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecekler, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamalar 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi: Elebaşı Cemil Bayık’ın ’gazeteci’ maskeli muhbiri paket
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 ödeme kolaylığı
Başkan Erdoğan ve devletin zirvesinden KKTC’ye 50. yıl çıkarması
Timur Cihantimur New Jersey’e nakledildi! Şartları yine beğenmedi! Avukatlarından flaş talep: Akıl sağlığı riske atıldı
İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir çalım daha
MASAK’ın mama lobisi raporu ortaya çıktı! İşte sokakları terörize eden sözde hayvanseverlerin 4 ayaklı çetesi
Beşiktaş’taki gece kulübü yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Dumanlar bir anda kapladı
Uyuşturucu baronlarının tahliyesine soruşturma!
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı
Joe Biden Kovid’e yakalandı! Trump’tan rol mü çalmaya çalışıyor: Bir tweet attı ortalığı karıştırdı
’Başıboş köpek düzenlemesi’ komisyonuna CHP-DEM sabotajı! Mahra Melin Pınar’ın annesinin üzerine yürüdüler Tunahan Yılmaz’ın babasını kovdular
Arda Turan’ın annesine hapis şoku! Mahkeme kararını verdi
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Ödemeler başladı! Takvim nasıl işleyecek? Farklar ne zaman hesaplara yatacak?
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı belli oluyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı
SON DAKİKA