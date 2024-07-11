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2024 TÜVTÜRK PERSONEL ALIMI: En az ortaokul mezunu, İŞKUR TÜVTÜRK 'e acil çalışan arıyor! Bolu, Gaziantep, Kütahya, Kayseri, İzmir...

TÜVTÜRK, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapacağı personel alımını duyurdu. Temmuz ayının ilk iş ilanı kapsamında, özel bir şirket bünyesinde çalışmak üzere istihdam edilecek personel arayışı içinde olan vatandaşlara yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. İş başvurusu yapacak adaylar için başvuru şartları, gereken nitelikler ve başvuru tarihleri gibi tüm detaylar resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte bu süreçte adayların bilmesi gerekenler ve başvuru için gerekli tüm bilgiler...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 08:59 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 08:59
2024 TÜVTÜRK PERSONEL ALIMI: En az ortaokul mezunu, İŞKUR TÜVTÜRK ’e acil çalışan arıyor! Bolu, Gaziantep, Kütahya, Kayseri, İzmir...

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TÜVTÜRK, Temmuz ayında toplamda 21 kişiyi işe alacak. İşe alımlar araç teknik muayene istasyon teknisyeni pozisyonu altında gerçekleştirilecek. İşte illere göre açık pozisyonlar...

TÜVTÜRK Personel Alımı İlanı

TÜVTÜRK, Temmuz ayında toplamda 21 kişiyi işe alacak. İşe alımlar araç teknik muayene istasyon teknisyeni pozisyonu altında gerçekleştirilecek. İllere göre açık pozisyonlar şöyle:

  • Bolu Merkez: 1 açık pozisyon
  • Gaziantep İslahiye: 2 açık pozisyon
  • Kütahya Tavşanlı: 5 açık pozisyon
  • Kayseri Kocasinan: 4 açık pozisyon

  • Adıyaman Merkez: 2 açık pozisyon
  • İzmir Gaziemir: 2 açık pozisyon
  • Gaziantep Nizip: 1 açık pozisyon
  • Çorum Sungurlu: 4 açık pozisyon

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TÜVTÜRK, işe alacağı personelin belirli şartları taşımasını talep etmektedir. Başvuru koşulları şu şekildedir:

  • Mekanik, Motorlar, Endüstri Mesleki Orta Düzey veya eşdeğer mesleki diploma sahip olunması öncelik taşır.
  • Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojileri veya Tesviye Bölümünden mezun olunması.
  • MS Office uygulamalarını kullanabilme.

İŞKUR TÜVTÜRK ilanlarıİŞKUR TÜVTÜRK ilanları

  • Müşteri memnuniyeti bilincine sahip olma.
  • B sınıfı sürücü belgesine sahip olma.
  • Ayrıca; A2, D ve E sınıfı ehliyetlerden bir veya birden fazlasına sahip olanlara öncelik verilmektedir.

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