2024 TÜVTÜRK PERSONEL ALIMI: En az ortaokul mezunu, İŞKUR TÜVTÜRK ’e acil çalışan arıyor! Bolu, Gaziantep, Kütahya, Kayseri, İzmir...

TÜVTÜRK, Temmuz ayında toplamda 21 kişiyi işe alacak. İşe alımlar araç teknik muayene istasyon teknisyeni pozisyonu altında gerçekleştirilecek. İşte illere göre açık pozisyonlar...
TÜVTÜRK, Temmuz ayında toplamda 21 kişiyi işe alacak. İşe alımlar araç teknik muayene istasyon teknisyeni pozisyonu altında gerçekleştirilecek. İşte illere göre açık pozisyonlar...
TÜVTÜRK, Temmuz ayında toplamda 21 kişiyi işe alacak. İşe alımlar araç teknik muayene istasyon teknisyeni pozisyonu altında gerçekleştirilecek. İllere göre açık pozisyonlar şöyle:
TÜVTÜRK, işe alacağı personelin belirli şartları taşımasını talep etmektedir. Başvuru koşulları şu şekildedir: