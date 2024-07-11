ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylığına bu ay yansıtılacak enflasyon zammı yüzde 24.73 olarak gerçekleşirken, halen 10 bin lira olan taban aylık ödemesinin artırılması için de çalışma başlatıldı.

Çalışmalar devam ederken, hem artışın ne kadar olabileceği hem bu ayki ödemelere yetişip yetişmeyeceği hem de kime, nasıl yansıyacağı merak konusu oldu? İşte soruların yanıtları.

YENİ TABAN AYLIK NE KADAR BEKLENİYOR?

Halen 10 bin lira olan taban aylık ödemesinin en az 12 bin liraya çıkması bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 24.73 artış dikkate alınarak en düşük emekli aylığı ödemesinin 12 bin 500 lira seviyesine yükseltilebileceği de konuşuluyor. Daha yüksek bir tutar belirlenmesi de mümkün.

EMEKLİLERE TABAN AYLIK ZAMMI NASIL UYGULANACAK?

Yüzde 24.73 zamla hesaplanan yeni kök aylığının ve ek ödemesinin toplamı belirlenen taban aylığın altında kalanlar için Hazine desteği devreye girecek. '5510 Ek 19' kapsamında yapılacak bu ödemeyle emeklinin alacağı para yeni taban aylığa tamamlanacak.