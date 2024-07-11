2024 yılı PTT personel alımı: KPSS’li, kontenjan, kadro sayısı ve başvuru şartları! Gişe ve Büro Görevlisi, Postacı, PTT Uzman Yardımcısı...

PTT 'nin 2024 yılı içinde gerçekleştireceği personel alımıyla ilgili heyecan verici haberler meclisten geliyor. PTT, uzun süredir personel alımı yapmamış olması nedeniyle, 2024 yılı bitmeden en az 10 bin personel alımı yapmayı planlıyor. Bu kapsamda, PTT bünyesinden istifa eden, emekli olan ve işten ayrılanların yerine yeni personel alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlara uyması gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak ve daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmamış olmak yer almaktadır.