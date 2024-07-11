2024 yılı PTT personel alımı: KPSS’li, kontenjan, kadro sayısı ve başvuru şartları! Gişe ve Büro Görevlisi, Postacı, PTT Uzman Yardımcısı...

KPSS ŞARTI
PTT personel alımında KPSS şartı aranıyor. Buna göre:
🔶 Lise mezunları için P94 puan türünden en az 70 puan,
🔶 Ön lisans mezunları için P93 puan türünden en az 70 puan,
🔶 Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 70 puan almak gerekmektedir.
ÖZEL ŞARTLAR
Ayrıca, her kadro için özel şartlar da bulunmaktadır. Örneğin:
🔶 PTT Uzman Yardımcısı (Memur) kadrosu için belirli fakültelerden mezun olma ve YDS'den asgari 70 puan almış olma şartı aranır.
🔶 Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonu için SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesi istenir.
🔶 Postacı pozisyonu için en az B sınıfı ve A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olma, belirli sağlık ve boy-kilo şartlarını karşılama gereklidir.
UYARI: PTT'nin personel alım ilanı henüz resmi olarak yayımlanmadı, ancak 2024 yılı içinde yayımlanması bekleniyor. Ortaya çıkan söylentiler doğrultusunda PTT başvuru şartlarını sizler için derledik. İlan yayımlandığında başvuru şartları, kontenjanlar ve diğer detaylar netlik kazanacaktır. İlan yayınlanır yayınlanmaz detayları haberimizden takip edebilirsiniz.