SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

2024 yılı PTT personel alımı: KPSS'li, kontenjan, kadro sayısı ve başvuru şartları! Gişe ve Büro Görevlisi, Postacı, PTT Uzman Yardımcısı...

Uzun süredir gündemde olan ve merakla beklenen PTT personel alımı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaktadır. 2024 yılında, Türkiye genelinde birçok farklı pozisyonda personel ihtiyacını karşılamak üzere PTT tarafından kapsamlı bir istihdam süreci başlatılması planlanıyor. Bu süreç, iş arayan birçok kişi için yeni fırsatlar sunacak ve PTT'nin hizmet kalitesini artırma hedefine önemli bir katkı sağlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 08:58 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 08:58
2024 yılı PTT personel alımı: KPSS’li, kontenjan, kadro sayısı ve başvuru şartları! Gişe ve Büro Görevlisi, Postacı, PTT Uzman Yardımcısı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

PTT'nin 2024 yılı içinde gerçekleştireceği personel alımıyla ilgili heyecan verici haberler meclisten geliyor. PTT, uzun süredir personel alımı yapmamış olması nedeniyle, 2024 yılı bitmeden en az 10 bin personel alımı yapmayı planlıyor. Bu kapsamda, PTT bünyesinden istifa eden, emekli olan ve işten ayrılanların yerine yeni personel alımı yapılacak.

ALIM YAPACAK KADROLAR

PTT, farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirecek. Beklenen pozisyonlar şunlardır:

🔷 Gişe ve Büro Görevlisi

🔷 Postacı

🔷 PTT Uzman Yardımcısı (Memur)

🔷 Mühendis

🔷 Avukat

🔷 Mimar

🔷 Tekniker

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlara uyması gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak ve daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmamış olmak yer almaktadır.

KPSS ŞARTI

PTT personel alımında KPSS şartı aranıyor. Buna göre:

🔶 Lise mezunları için P94 puan türünden en az 70 puan,

🔶 Ön lisans mezunları için P93 puan türünden en az 70 puan,

🔶 Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 70 puan almak gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

Ayrıca, her kadro için özel şartlar da bulunmaktadır. Örneğin:

🔶 PTT Uzman Yardımcısı (Memur) kadrosu için belirli fakültelerden mezun olma ve YDS'den asgari 70 puan almış olma şartı aranır.

🔶 Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonu için SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesi istenir.

🔶 Postacı pozisyonu için en az B sınıfı ve A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olma, belirli sağlık ve boy-kilo şartlarını karşılama gereklidir.

UYARI: PTT'nin personel alım ilanı henüz resmi olarak yayımlanmadı, ancak 2024 yılı içinde yayımlanması bekleniyor. Ortaya çıkan söylentiler doğrultusunda PTT başvuru şartlarını sizler için derledik. İlan yayımlandığında başvuru şartları, kontenjanlar ve diğer detaylar netlik kazanacaktır. İlan yayınlanır yayınlanmaz detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

TÜVTÜRK PERSONEL ALIMI 2024: En az ortaokul mezunu, İŞKUR TÜVTÜRK e acil çalışan arıyor! Bolu, Gaziantep, Kütahya, Kayseri, İzmir...TÜVTÜRK PERSONEL ALIMI 2024: En az ortaokul mezunu, İŞKUR TÜVTÜRK e acil çalışan arıyor! Bolu, Gaziantep, Kütahya, Kayseri, İzmir...
TÜVTÜRK PERSONEL ALIMI 2024: En az ortaokul mezunu, İŞKUR TÜVTÜRK 'e acil çalışan arıyor! Bolu, Gaziantep, Kütahya, Kayseri, İzmir...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiği! Liderlerle sıcak temas
EMEKLİYE ZAM ZİRVESİ | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Partili kurmaylardan toplantı! SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? 3 formül gündemde
Türk Telekom
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya ve Vali Gül iştirak edecek
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Dünya yıldızı imza atmak için maaşından feragat etti geliyor
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya kuvvetli yağış uyarısı! Uçuşlar iptal edildi megakent alarmda! Bugün hava nasıl olacak? | 11 Temmuz 2024 hava durumu
Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı
Ahu Tuğba ölümden döndü! Yeşilçam’ın Taçsız Kraliçe’si trafik kazası geçirdi
Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon
Sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! İşte madde madde tüm detaylar! Hapis cezası gündemde
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 15 Temmuz açıklaması: 3 bin FETÖ’cü ömür boyu hapis yatacak
Başkan Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nde Sonuç Bildirgesi yayınlandı: 2026’da Türkiye’de düzenlenecek! Biden’dan yemek daveti
Fenerbahçe yönetimi, dev kulüplerin hedefinde olan Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi!
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
NATO Liderler Zirvesi’ne Edi Rama’nın ayakkabıları damga vurdu!
SON DAKİKA