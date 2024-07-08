8-31 Temmuz Belediye ve Şirketlere binlerce personel ve işçi alımı başladı! İşte İŞKUR Belediye alımı başvuru şartları

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İŞKUR, son dakika açıklamasıyla 40 ilde belediyeler ve bağlı şirketler bünyesinde KPSS şartı olmadan işçi ve personel alımı yapılacağını duyurdu. Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından yayınlanan bu personel alımları, birçok kişi için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. İşte başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar ve daha fazlası...

Başvuru Genel Şartları Belediye işçisi alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir: Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.